Un cuidador virtual alerta de recaídas de pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca

Otro ejemplo que evidencia que la Inteligencia Artificial puede ser una buena aliada en el sistema sanitario. El Hospital del Vinalopó de Elche ha incorporado el asistente virtual «Lola» que detecta a través de llamadas rutinarias signos de alerta en pacientes que sufren insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Este sistema ya lo había implantado el departamento de salud a un grupo pequeño de unos 80 pacientes en cuidados paliativos para servir de acompañamiento, y ahora se ha dado el salto a atender patologías muy prevalentes asociadas particularmente a la edad o al tabaquismo que producen síntomas que suelen descompensarse con facilidad. Desde que arrancaron con el pilotaje en octubre de 2024 ya hay más de 700 usuarios de las zonas básicas de Atención Primaria adheridos a este cuidador virtual.

Complemento a las consultas

Paqui Puerta, adjunta a la dirección de Enfemería, matiza que esta herramienta no sustituye las consultas habituales si no que ayuda a los sanitarios a llevar un mayor control de los diagnosticados e incluso previene hospitalizaciones si se actúa a tiempo, con lo que, en resumen, «puedes llegar a mucha más gente en menos tiempo y te ayuda a optimizar y priorizar acciones», explica la profesional.

El funcionamiento es muy sencillo. Cada semana, a una hora estipulada coordinada con el usuario, los pacientes reciben una llamada y al otro lado salta una alocución que les hace preguntas dirigidas sobre si tienen fiebre, si notan una sensación de ahogo mayor que otros días o algún síntoma nuevo. Esas respuestas llegan a un sistema informático que analiza en base a unos algoritmos si hay cambios notables en el estado del paciente. En caso de que así sea, saltan alertas por orden de gravedad a los enfermeros de Atención Primaria que llaman a los pacientes para verificar que se encuentre bien o para darle pautas para calmar los síntomas como ponerse un inhalador.

Apoyo sin salir de casa

De igual forma se decide en este punto si tienen que ser derivados a una visita con el médico. A través de este dispositivo se puede llegar más rápido a atender complicaciones y se detecta de forma precoz ciertas alteraciones sin que el usuario termine desplazándose a Urgencias o llamando al 112. Puerta resalta que esta tecnología ayuda especialmente en periodos de invierno cuando hay picos febriles en los que suele aumentar la sensación de cansancio y suelen ajustarse más los tratamientos.

El tabaco, detrás de siete de cada diez casos de la enfermedad obstructiva La Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC) es una de las más infradiagnosticadas a pesar de que puede ser mortal al ocasionar bloqueos en el flujo del aire que llega a los pulmones. Se calcula que un 10% de la población llega a sufrir esta patología. En el Hospital General de Elche llegan unos 300 casos al año y están atendiendo a unos 10.000 pacientes que en su día se sometieron desde el área de Neumología a las pruebas de espirometría que sirven para detectar la función pulmonar y si la enfermedad ha dado la cara. De igual modo, en el Hospital del Vinalopó tienen diagnosticados a unos 2.000 pacientes, y más de la mitad son menores de 70 años, teniendo en cuenta que los síntomas empiezan a aparecer a partir de los 40 años. Los expertos apuntan que el consumo de tabaco en algún momento de la vida puede estar detrás de siete de cada diez casos, con lo que no siempre suele desarrollarse esta patología entre fumadores activos. De igual modo, la contaminación también puede influir en el desarrollo de la patología. Los síntomas pueden ir desde sensación de falta de aire al caminar o al hacer esfuerzos físicos, tos crónica y la expectoración anormal. También se pueden notar ruidos o pitos en el pecho al respirar.

Requisitos

En cuanto al perfil, suelen ser personas mayores las que más probabilidad tienen de sufrir insuficiencia cardíaca aunque detectan en el departamento de salud que han empezado a incluir pacientes menores de 70 años. Ahora bien, no todos pueden acceder al asistente ya que previamente se hacen entrevistas con los candidatos para comprobar que cumplen requisitos como que tengan buen nivel de audición o sepan seguir la estructura de la entrevista telefónica para que el procedimiento sea correcto. Ante casos de personas dependientes pueden ser sus familiares quienes respondan la llamada.

Acompañamiento

«Aunque parece que no hablas con nadie sí que hablas y son las preguntas del día a día de un enfermo, las cosas claves en las que puede empeorar y te da la opción de que si tienes que hacer alguna consulta la puedes hacer y me han llamado en el mismo día», apunta María Jesús T. que responde en nombre de su madre María Teresa, paciente con 83 años dependiente que además tiene problemas de movilidad y se desplaza en silla de ruedas, con lo que notan que se sienten acompañados y se ahorran acudir al centro de salud si no es estrictamente necesario.

Desde el centro hospitalario, gestionado por Ribera Salud, indican que están a la espera de que el proyecto tenga algo de recorrido para comprobar resultados que abrirían la puerta a incorporar este asistente movido por la IA para llevar el control de otras enfermedades.

