El nuevo plus de productividad del Ayuntamiento de Elche: de 400 a 672 euros si los empleados logran unos objetivos

El año 2026 es el horizonte que inicialmente se marcó el bipartito de PP y Vox para implantar la carrera profesional en el Ayuntamiento de Elche con un objetivo muy claro: incentivar y motivar a los empleados municipales, en torno a los 2.200 en estos momentos, y, con ello, lograr una Administración local eficaz y eficiente, y que, por tanto, sea capaz de prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Por eso mismo, y como primer paso, se comenzó a trabajar en un complemento de productividad que, para el ejercicio en curso, da otro giro respecto a años anteriores. Ya no sólo por la cuantía presupuestada, de 2 millones de euros frente a los 1,4 millones de 2024, sino también porque las cantidades se ligan a unos objetivos delimitados y cumplidos, ya no se pagan sólo por el hecho de asistir al puesto de trabajo, como sucedía anteriormente, y, además, penalizará el absentismo laboral. Con ello, este plus, que se abonará con carácter semestral, oscilará entre los 400 euros que puede cobrar un ordenanza o un ayudante a los 672 euros de un habilitado nacional, con una diferencia de 17 euros a medida que se va ascendiendo de nivel profesional, hasta llegar al puesto más alto. La propuesta, que allana el camino a la puesta en marcha de la carrera profesional, salió adelante este lunes en la Mesa General de Negociación con los votos a favor de Sindicato Independiente (SI)-USO, CSIF y UGT, y la abstención de CC OO. La propuesta irá ahora a la junta de gobierno local.

Incentivos por tramos

El nuevo protocolo de productividad, en este sentido, establece «un sistema de incentivos económicos basado en la evaluación del rendimiento, la implicación y el cumplimiento de objetivos medibles en cada unidad funcional del Ayuntamiento», tal y como explican desde SI-USO. De hecho, como detallan, de lo que se trata es de «premiar» a los empleados que cumplan con su trabajo de manera eficaz, con el cumplimiento de objetivos medibles con indicadores concretos y evaluados semestralmente por los responsables de cada área, de forma que el plus se abonará en julio y noviembre.

No obstante, la idea es ir perfilando cada vez más los objetivos, e incluso que, en un momento dado, la ciudadanía también pueda evaluar a los trabajadores a través de encuestas de calidad. Eso no quita para que si algún empleado del Ayuntamiento quiere renunciar a ese complemento se quedará con su sueldo actual, sin necesidad de entrar en estos «exámenes».

Jura o promesa de interinos como nuevos funcionarios del Ayuntamiento de Elche en una imagen de hace unos meses. / INFORMACIÓN

Absentismo

En cuanto al absentismo laboral, se ha determinado que se descontará la parte proporcional que corresponda de la productividad los primeros diez días de baja médica y, a partir del décimo, cada día se computará como tres días de baja a efectos del cálculo de la productividad.

Mejora de los servicios

Con estos puntos de partida, desde SI-USO indican que «es fundamental destacar la predisposición al diálogo y la negociación por ambas partes, siendo el documento final aprobado el presentado por la parte sindical donde se recogen las principales necesidades del Ayuntamiento, manifestadas por Recursos Humanos, con la aportación sindical». Además, añaden que «la mejora de la calidad de los servicios públicos es un objetivo irrenunciable y es la base de la carrera profesional, y la productividad formará parte fundamental de la futura evaluación del desempeño».

El rótulo que se ha instalado en el ventanal de las nuevas instalaciones de la calle Alfonso XII. / INFORMACIÓN

Con carácter transitorio

En términos parecidos se pronuncian desde el CSIF, que, a través de un comunicado, manifiestan que «el texto aprobado establece criterios claros y justos respecto al cómputo del absentismo por enfermedad común y otras situaciones excepcionales». No obstante, matizan que es un acuerdo de carácter «transitorio» para implementar la carrera profesional. «Se trata, por tanto, de un paso necesario para establecer las bases de un modelo más amplio, estable y equitativo que reconozca la trayectoria, el compromiso y el desempeño del personal al servicio de la Administración».

Disconformes, pero con abstención

Menos complacientes, sin embargo, se muestran desde CC OO. Primero, porque, al igual que en la negociación del año pasado, creen que este plan es «insolidario», al dejar fuera del acuerdo, por ejemplo, al personal docente y directivo de las escuelas taller, bajo el argumento de la otra parte de que van por contrato programa, a lo que desde esta organización sindical responden que igual que en Servicios Sociales, a lo que se une que en las escuelas taller solo habría siete personas, lo que sería perfectamente asumible para las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Elche, en la parte que da al Mercado Central. / Jose Navarro

Objetivos poco claros

Asimismo, desde CC OO ponen el acento en que «los objetivos de cada sección no se han dado a conocer a los trabajadores ni se han consensuado con ellos», y destacan que no se les ha informado de los objetivos de la Policía Local o del departamento de Mantenimiento. Mientras, en otros casos, están disconformes con los criterios empleados, como puede ser el caso de la OMAC, donde se computa el tiempo de espera de los usuarios, de manera que la productividad individual depende del funcionamiento de toda la unidad, sin tener en cuenta, además, si esos tiempos se deben a un problema del sistema informático o cualquier otra cuestión no imputable al empleado municipal, alegan. Tampoco acaba de convencer en CC OO el tiempo que se ha dado para las bajas, sobre todo por las demoras con las que se encuentran en algunos casos en el sistema sanitario a la hora de obtener un diagnóstico, argumentan.

Dos de tres

Por su parte, el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, no oculta la satisfacción que le produce que la medida haya salido adelante. Por un lado, porque sostiene que este nuevo acuerdo que sale sin ningún voto en contra -solo la abstención de CC OO- «demuestra que estamos abiertos a negociar y que creemos en la negociación social». Por otro, porque afirma que lo que se busca es que la Administración local gane en eficacia y eficiencia, y que la ciudadanía pueda estar contenta con el servicio recibido. Finalmente, asegura, porque ya se han cumplido con los compromisos a los que se comprometió el Ejecutivo local al inicio de mandato de la estabilización antes del 31 de diciembre de 2024 y de la jornada de 35 horas semanales, y ahora se empiezan a sentar las bases de la implantación de la carrera profesional en el Ayuntamiento de Elche.

