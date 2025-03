Sanidad prorrogará la concesión privada del Hospital del Vinalopó de Elche, pero tiene tres exigencias importantes

Entre 75 y 100 camas más para el Hospital del Vinalopó, un nuevo centro de salud de Crevillent, así como más médicos en Atención Primaria. Éstos son algunos de los requisitos que la Conselleria de Sanidad quiere que este departamento de salud, gestionado por el grupo sanitario Ribera, cumpla para prorrogar la gestión privada de este servicio público.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha dado por hecho en cualquier caso que sí o sí se prorrogará la concesión al Grupo Ribera tras haber realizado un estudio de indicadores de actividad, calidad, económicos y satisfacción social. "Se ha cumplido el balance económico, se ha cumplido con los indicadores y en la prórroga se les va a exigir que aquellos déficits que hemos encontrado se mejoren", ha señalado Gómez.

Requisitos para la prórroga

Según explicó el responsable de Sanidad, las liquidaciones económicas arrojan un saldo positivo de 56,8 millones de euros a favor de la Generalitat, cumpliendo así uno de los dos requisitos necesarios para la renovación. Asimismo, destacó que "los indicadores de actividad, asistenciales y de calidad son mejores que la media", lo que ha motivado la decisión de prorrogar la concesión, que, según sus palabras, todavía no se ha firmado.

"No vamos a prorrogar sin más. Vamos a prorrogar con control y a exigir que mejoren aquello que nuestros estudios indican que hay que mejorar", ha afirmado el conseller. Entre las mejoras exigidas, destaca la construcción de un nuevo centro de salud para Crevillent y la ampliación del hospital de manera que se sumen entre 75 y 100 camas adicionales.

Declaraciones con motivo de la protesta este sábado a las puertas del Hospital del Vinalopo contra la pórroga al grupo Ribera / Matías Segarra

Gómez ha explicado que esta ampliación responde a una necesidad demográfica: "Está creciendo la edad de la población y es imprescindible que se amplíe, y se le va a exigir esta ampliación además de todos los servicios necesarios para la puesta en servicio de estas camas".

Problemas en Atención Primaria

El estudio realizado por la Conselleria de Sanidad también ha detectado, según el propio conseller, deficiencias en la ratio de médicos de Atención Primaria, que se sitúa por debajo de la media de la Comunidad Valenciana. "Hemos detectado que tienen algo más bajo que la media la ratio del número de médicos de Atención Primaria. Tienen problemas como todos", ha manifestado.

Ante la protesta de este pasado sábado a las puertas del Hospital del Vinalopó, donde un centenar de personas de la Plataforma por la Reversión denunció que siguen sin tener acceso a los indicadores de calidad e insistieron en que mantener la concesión "es un desmantelamiento de la sanidad", el conseller ha defendido su posición alejada de "conductas ideológicas" y "sectarismos" en la toma de decisiones.

"Nosotros somos poco sospechosos de conductas ideológicas, de conductas sectarias. Yo estoy en contra de las mismas, porque cuando tienes ideología o tienes sectarismo lo que te hacen es quitarte libertad", expresaba Gómez.

La situación del Hospital del Vinalopó contrasta con las decisiones tomadas con respecto a los hospitales de Dénia y Manises: "Dije desde el principio que en Dénia y Manises haría un estudio. Si ese estudio me indicaba que había que revertirlas, las revertiríamos; si me indicaba que había que prorrogarlas, las prorrogaríamos", indicaba este lunes el conseller en Alicante, durante una visita al Hospital General de Alicante, donde ha asistido a un escrache, subrayando así que la decisión de mantener la prórroga con el grupo Ribera se basa exclusivamente en criterios técnicos y no ideológicos.

Suscríbete para seguir leyendo