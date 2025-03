Elche se quedará a finales de año con solo dos trabajadores en activo por cada pensionista

Durante los años 1958 y 1977 nacieron 14 millones de españoles, 2,5 millones más que en los veinte años anteriores y 4,5 millones más que en los 20 siguientes. La denominada generación del «baby boom», la que se jubila a partir de este 2025, con 67 años de edad si no ha cotizado al menos 38 años y seis meses, comenzará entonces a cobrar pensiones, aunque durante los últimos años muchos de sus «bommers» hayan podido adelantarla a los 65 años si habían contribuido a la Seguridad Social ya ese tiempo o, sencillamente, porque se encontraba en el desempleo y sin esperanzas de encontrar trabajo y adelantaron la fecha antes que percibir una exigua ayuda pública.

Este fenómeno de incremento de jubilaciones ya se dejó notar en Elche el pasado ejercicio cuando accedieron a ello casi un millar de ilicitanos, 968 (de 42.599 a 43.531), la cifra más alta de la serie, lo que solo va a ser un denominador común que se repetirá en los próximos veinte años porque no son más que la avanzadilla de esa generación del «baby boom». Esta situación contrasta con la generación de empleo, la que tiene que garantizar el sistema de pensiones, que, según los datos, no le puede seguir el ritmo. Y eso que en Elche ha aumentado los últimos nueve años en un 15 % los cotizantes a la Seguridad Social, una excelente tendencia -solo rota por la pandemia de covid- que ha colocado en 88.012 el número de trabajadores al cierre de febrero de 2025. Pero no se generan dos nuevos empleos por cada pensionista y la distancia que separa los que cotizan de aquellos que se benefician se recortará a finales de año a una relación de dos a uno, aunque prácticamente ya lo son (49,4 %).

Un coloquio de personas mayores en la Plaça Baix de Elche / Matías Segarra

El sistema, decimos, necesita generar más empleo para garantizar las pensiones actuales, pero también las futuras. Solo en Elche, según datos que facilita el sindicato Comisiones Obreras, el pago de las jubilaciones supone un desembolso estatal de 46,7 millones de euros cada mes, cifra que seguirá subiendo por tres cuestiones: seguirá aumentando el número de beneficiarios; también se incrementará la pensión media (situada en estos momentos en 1.074 euros), porque los que se jubilan tienen percepciones cada vez más elevadas; y, tercero, porque el Estado garantiza la revalorización de las mismas al IPC (Índice de Precios al Consumo), una decisión que no cuestiona quién cobra más o menos, sino que aplica una tabla rasa.

Ayudas

En Elche, con una población de 243.000 habitantes, hay un 43 % de personas (106.200) que quiere trabajar, aunque un 20 % (18.200) se encuentra en el desempleo y un 44 % (8.100) no percibe ningún tipo de ayuda, llámese prestación (que sí hay 4.800), subsidio (4.700) o renta activa (580). El otro 80 % son las 88.000 que están cotizando (más de 16.000 como autónomos).

Entre los ilicitanos que quieren trabajar, pero no lo encuentran, la mayoría lo busca en el nicho de mercado del sector servicios, son el 70 %; el resto se reparte por industria, construcción y agricultura, por este orden. Elche sigue generando nuevos contratos en 2025; de hecho, el paro se ha reducido en 580 demandantes. Durante enero y febrero se han firmado 7.390 altas a la Seguridad Social. El problema reside en la calidad de los mismos. Algo más de 4.000 fueron con carácter indefinido, pero menos de la mitad de ellos son a jornada completa; es decir, tres de cada cuatro no dan estabilidad al trabajador y quitan bastante del maquillaje de generación de empleo que muestran las cifras. Las oportunidades de empleo siguen siendo más para los varones que para las mujeres y, aunque es por una relativa pequeña diferencia, de 3.700 a 3.600, no lo es si tenemos en cuenta que se repite mes a mes.

