El bus urbano de Elche habría dado en 2024 medio millón de euros de beneficio si todo el mundo pagara

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche aprobó este jueves un estudio denominado «Resultado del Servicio de Transporte Colectivo Urbano para el ejercicio 2024», que en realidad no era más que una simulación del balance de ingresos y pérdidas anuales que tendría el bus para el caso de que todos los usuarios hubieran pagado el tique el pasado año. El documento, según explicó de forma somera la portavoz municipal, Inma Mora, dice en sus conclusiones que en 2024 los ingresos habrían sido de 15,8 millones de euros y las pérdidas de casi 15,3 millones de euros, lo cual daba un balance positivo de algo más de medio millón de euros. No se aclararon los motivos para encargar este estudio, que ha realizado la propia empresa concesionaria del servicio, pero que no consta que exista de ejercicios anteriores.

Estos resultados, como decimos, es una hipótesis porque el autobús urbano costó a las arcas públicas más de 11,5 millones de euros el pasado año (aunque el equipo de gobierno no ha dado a conocer las cifras exactas) porque, aunque continúa aumentando el número de usuarios y ya está por encima de 12,8 millones, la realidad es que la inmensa mayoría no paga por subirse a él. El cuento de la lechera es pensar que si todos pagaran el servicio ganaría dinero en vez de ser uno de los principales agujeros del gasto público. De hecho, previsiblemente aumentará en 2025 este déficit porque, según un estudio del área de Movilidad que sirvió para impulsar el autobús a las pedanías, con el nuevo modelo que refuerza las líneas desde el pasado mes de enero se prevén más de 3,5 millones de euros de pérdidas anuales aunque se consiga subir el número de usuarios por encima de los 2 millones, algo que vistos los primeros números de enero y febrero parece bastante difícil, pues apunta a algo más de un millón de usuarios.

Ayudas

El servicio del autobús urbano tiene tres fuentes de ingresos tanto en el informe como en la realidad. La publicidad que las empresas insertan en los vehículos, las ayudas recibidas de organismos como el IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) o el Gobierno y evidentemente la venta de billetes, que es el más importante. La portavoz no facilitó las dos primeras cifras, pese a que son reales porque son los ingresos que la empresa ha tenido en 2024 y repercuten en el balance final del Ayuntamiento, mientras que la tercera, la de ingresos por usuarios, es el resultado de multiplicar el precio del billete (que se aplica sin IVA, es decir por 1,23 euros) por el número de usuarios reales teniendo en cuenta para 12,7 millones un billete ordinario y para otros 5.700 los de tarifa especial (que es 1,32 euros también sin IVA; es decir, es «un cálculo del resultado del servicio sobre lo que recoge el pliego de cláusulas administrativas», explicó al diario otro portavoz municipal. En el informe no se tienen en cuenta los bonos que se utilizan por los usuarios.

El autobús es un servicio millonariamente deficitario en Elche / Áxel Álvarez

Sin subida del precio

Fuentes municipales han rechazado en varias ocasiones la posibilidad de aumentar el precio del billete para reducir el millonario agujero que genera porque forma parte de la política del equipo de gobierno fomentar su uso, aunque también se rehúye una actualización para evitar la mala imagen que supondría intentar hacer más eficiente el coste del servicio. En 2025 la previsión de pérdidas superará los 15 millones de euros sumados el servicio urbano y de pedanías. El informe se aprobó dentro de los puntos del orden del día del área de Intervención. A la junta de gobierno también se le informó del déficit de la grúa, que había superado los 160.000 euros, pese al aumento de la tasa el pasado año; los beneficios de 10.000 euros en el servicio de la ORA, pese a que se aumentó en 15 tardes la gratuidad el pasado mes de julio; y los 288.000 euros que perdió BiciElx.

