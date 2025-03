«Las Fiestas de la Venida muestran el alma de Elche y son la forja de nuestro carácter»

¿Cuándo le ofrecieron el cargo como nuevo guardacostas Francesc Cantó?

Ha sido una sorpresa, no sabía nada. El pasado lunes me ofrecieron la posibilidad porque el siguiente que estaba en la lista es Jorge Esquembre, quien tampoco podía por estudios ocupar el puesto, pero no ha sido una decisión que tomé en un segundo, sino que ha tenido que ser muy meditada.

¿Qué problema existía para aceptarlo?

Ninguno, pero quería contar con el compromiso de la misma yeguada que pone a disposición de la Sociedad Venida de la Virgen los caballos que participan en las fiestas cada año, también quería contar con el respaldo del mismo equipo que hemos tenido de compañeros que apoyan al guardacostas en todos los actos. Y por supuesto también he hablado con mi familia antes de asumir esta responsabilidad. Esta es la ilusión de mi vida y quiero demostrar todo el amor que siento por la Venida. Lo voy a poner todo.

El nuevo Cantó, este viernes / M. Alarcón

Y ahora que ha resuelto estos problemas y ha contado con el respaldo unánime de la Sociedad Venida de la Virgen, ¿qué es lo que piensa?

Que estoy muy orgulloso y agradecido por tener la oportunidad de participar de esta forma en las fiestas. Yo he representado el papel de Francesc Cantó anteriormente en las visitas que realizamos en los colegios para explicar la tradición y que los niños participen de ella. Ser el guardacosta es una muestra más del amor que siento por la patrona y por las tradiciones de Elche. Y también es un gran orgullo transmitir por todos los rincones de la ciudad el amor que siente la ciudad por la Virgen de la Asunción.

¿Qué son las fiestas de la Venida de la Virgen?

Son dos días que muestran el alma de nuestro pueblo la forja de nuestro carácter.

¿Quién le introdujo en este mundo?

Estoy desde hace mucho tiempo en la Venida de la Virgen. Fue mi abuelo quien me introdujo en estas fiestas y monto a caballo. Estamos todos en un equipo de gente que están dispuesta a sacrificarse estos días. De enseñar el amor porque son días familiares y estás con la Mare de Déu.. Vienes a Elche a dar la noticia de su hallazgo, la patrona va a estar a mi lado.

El concejal, representando a Cantó en un colegio de Elche / INFORMACIÓN

Cargo de concejal

¿Se puede compaginar con facilidad un cargo de la responsabilidad de concejal en el Ayuntamiento de Elche con la participación en los actos de la Venida de la Virgen.

Yo he sido antes Cantó que concejal en Elche. Cuando era elCantó suplente nunca desatendí mis obligaciones en el cargo político. Antes salía dentrás de la patrona y ahora iré delante y rezando por la patrona.

¿Y qué le ha dicho su familia?

Está tan emocionada como yo. Solo te diré que mi hijo juega a ser Cantó con los Playmovils.

Entiendo que usted no pondrá los caballos que participan en la Venida de la Virgen.

En la Venida trabajamos con una yeguada que está preparada para estos espectáculos y se alquilan los caballos, que por ejemplo no se asuntas al escuchar un petardo. Están muy preparados y de ahí que quería contar con su compromiso de que seguiría participando, como también del equipo de jinetes que participan, porque Iván, Jorge y otros compañeros van a seguir. Lo más importante es que el caballo dé seguridad al jinete y el jinete al caballo durante todos los actos.

Suscríbete para seguir leyendo