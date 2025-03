Los patinetes acaparan ya casi el 5 % de los accidentes que se registran en Elche

El pleno del Ayuntamiento de Elche debatirá el próximo lunes el proyecto de ordenanza reguladora del uso de vehículos para la movilidad personal en el término municipal de Elche, que incluye bicicletas y patinetes convencionales y eléctricos, estos últimos conocidos como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), el que tiene una o más ruedas, sólo una plaza, que puede o no llevar sillón, y que se propulsa con motor eléctrico con una velocidad máxima de 25 km/h. Aquí están excluidos los vehículos para personas con movilidad reducida.

Aumento de accidentes con patinetes

El motivo para que sea el Consistorio quien ordene el uso de estos aparatos es doble. Sólo existe una normativa muy genérica a nivel nacional y el incremento en la utilización de estos medios de transporte es más que evidente en los últimos años. Con un dato, además, que sustenta la necesidad. En Elche, actualmente, casi el 5% de los accidentes que registra la Policía Local pertenecen a este tipo de vehículos de movilidad personal y más concretamente a patinetes.

Este porcentaje surge de comprobar el incremento que se ha venido produciendo en los accidentes de VMP en los últimos años. Algunos de ellos se refieren a caídas del propio conductor, pero también se ha detectado, según la Policía Local, un aumento considerable de los atropellos con lesiones al peatón.

Según datos oficiales, en 2021 se registraban en Elche 2.360 siniestros de tráfico y 39 fueron relacionados con estos vehículos. En 2022 la cifra de accidentes fue superior, 3.089, mientras que 85, más del doble, eran de patinetes y medios similares.

El carril bici debe ser de uso prioritario por parte de los patinetes siempre que exista / MATÍAS SEGARRA

Los datos de 2023 son aún superiores: 113 de los 3.343 accidentes. Y el número más alto llegó en 2024, con 143 accidentes de los 3.519 ocurridos en el término municipal de Elche y registrados por la Policía Local, fuente oficial de la estadística.

De media, un 3% de los siniestros tienen implicados a patinetes. El año pasado, este porcentaje se aproximó al 5%.

Datos más recientes

En lo que llevamos de año ya se han registrado 21 sucesos con patinetes de los 701 que ha habido en general. Y, teniendo en cuenta los totales, en los últimos cinco años ha habido 13.000 accidentes y en 400 ha estado implicado algún VMP.

Aunque buena parte de los accidentes de patinete u otro vehículo de movilidad personal similar son leves y, por tanto, las heridas suelen tener la misma calificación, fuentes sanitarias alertan del incremento de los casos que llegan a los centros sanitarios de la ciudad. En el Hospital General de Elche no cuentan con una estadística concreta de este tipo de sucesos, pero sus profesionales de Urgencias sí han visto cómo se ha incrementado el número de pacientes que viajaban en estos vehículos o que han sido golpeados por los mismos.

Escuela de tráfico Pedro Tenza, curso de eduación vial para patinetes y bicicletas / MATÍAS SEGARRA

Servicios médicos

En el Hospital Universitario del Vinalopó, los responsables de Urgencias aseguran que hasta su servicio llegan tres o cuatro casos de este tipo de accidentes, que califican como «aparatosos pero no especialmente graves». De hecho, la mayoría de los mismos no son ni registrados por la Policía y en buena parte de las ocasiones no precisan atención sanitaria ni siquiera en centros de salud.

Pero accidentes hay. Y algunos son graves, como el caso de una vecina de Crevillent atendida en el Vinalopó, de unos 70 años, que ha pasado dos meses impedida -casi sin movilidad- al ser arrollada por un patinete y golpearse contra el suelo. Por ello, los responsables sanitarios sí alertan del incremento de este tipo de siniestros, porque la gravedad de los mismos siempre puede ser relativa.

Suscríbete para seguir leyendo