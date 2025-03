Terapias grupales gratuitas en Elche para reeducar a familias de menores con trastornos de conducta

Aparece en pantalla un ojo amarillo que delata que la persona puede estar sufriendo ictericia, y que a su vez puede padecer una enfermedad grave en el hígado. Psicólogos explicaron este viernes en Elche con este simple ejemplo que al igual que ocurre con problemas en el ojo, que hay quien los trata con colirio de forma superficial, los trastornos de conducta que sufren los menores hay que evaluarlos desde la raíz, que en la mayoría de ocasiones está en el entorno familiar.

Por cuatro años

Después de que hace dos meses el Ayuntamiento adjudicase el servicio de apoyo psicológico para familias con menores por 501.000 euros por cuatro años (dos de ellos de prórroga), este viernes se inauguró la "Casa de la Familia" donde se ofrecerá este recurso gratuito con terapia individual entre los miembros de la familia así como sesiones grupales con otras familias. Los expertos apuntan que este último es el método de atención psicosocial más efectivo "para infundir esperanza, entender la universalidad de los problemas y que aprendan unas de otras", señalaba Javier Sempere, responsable de la empresa Centre Terapia Interfamiliar que se encargará de ofrecer esta asistencia de lunes a viernes a través de tres psicólogos a jornada completa.

Uno de los carteles que anuncian el servicio de apoyo psicológico / J.R.E.

Reconvertida la concejalía de Cultura

El Ejecutivo de PP y Vox ha optado por reconvertir las salas de la concejalía de Cultura, que ahora está desplazada a la Orden Tercera, para que el área de Familia liderada por la portavoz de Vox, Aurora Rodil, pueda disponer en la segunda planta de este inmueble junto al Gran Teatro de la calle Sant Metges, 3 para este fin.

Sempere remarcaba que una buena parte de los conflictos viene porque los padres no saben ponerle límites a sus hijos "bien porque están ausentes, bien porque se sienten débiles, bien porque el niño está demasiado empoderado", con lo que explica que un "excesivo consentimiento" puede derivar en problemas de conducta.

El peligro del mal uso del móvil

En cuanto al auge de las nuevas tecnologías como los móviles y el acceso a las redes sociales a edades tempranas, el especialista refiere que el problema no está en esos medios digitales si no en que los progenitores no supervisen el uso que hacen los menores a su cargo. "Nos encontramos ya bebés que tienen enchufado el teléfono o la tablet desde que se despiertan hasta que se acuestan, porque parece que facilita a los padres el que estén haciendo otras actividades. Sin embargo, estamos acumulando un problema progresivamente que va a ser difícil de parar", sostiene el responsable.

Por ello refiere que es importante educar en buenas prácticas a la hora de regular no sólo la tecnología si no también los castigos a los niños y niñas, "que no se conviertan en torturas, no haya maltrato ni psicológico ni físico, que hay una atención y una forma de aportar el valorizar los logros de los niños adecuado", sostiene.

Autolesiones

De igual forma, refieren desde este recurso asistencial que se están dando casos de autolesiones en menores y de pérdida del control de impulsos y no saber tolerar la frustración porque suele haber un familiar "poco seguro, con mucho consentimiento o mucha ausencia". Matiza, si bien, que cada caso familiar es único pero sí que se están viendo factores que producen que el menor no tenga la seguridad suficiente.

Javier Sempere, responsable del proyecto de atención psicológica, explica las claves de la intervención que se desarrollará / J.R.E.

Reacciones

Al arranque de la presentación la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, ha reiterado que este espacio era un punto importante en el pacto de gobierno, e incluso el alcalde, Pablo Ruz, reafirmó que no tuvo ni que negociar con su socia porque estaban de acuerdo.

Rodil explicó que ella misma hizo el esbozo del proyecto que quería para la ciudad cuando estaba en la oposición ejerciendo como médico de Familia. Narró que veía pasar por consulta desencuentros, actitudes agresivas entre padres e hijos y que eran circunstancias que se le iban de las manos porque notaba que no tenía un "sostén en la sanidad pública de psicólogos y apoyo para estos casos". La edil aplaudió el método psicológico de la empresa adjudicataria porque refirió que sus profesionales son conocidos incluso en Hispanoamérica y que a través de una fundación han desarrollado proyectos de salud mental en África con menores que han sufrido ataques. En definitiva, este proyecto tiene como finalidad promover en los padres la adquisición de herramientas para la crianza de los hijos desde el apego seguro, mejorar la calidad de las relaciones familiares y fraternales, ayudar a las familias en los procesos de reestructuración convivencial, y reforzar la capacidad de la familia para enfrentarse de manera eficaz a los problemas.

Inscripción

La inscripción al servicio estará disponible en la web https://www.elche.es/concejalia-de-familia-e-infancia/ y los interesados tendrán que rellenar un formulario de solicitud y, a partir de ahí, se pondrán en contacto con ellos para darles una primera cita.

En cuanto a las dependencias, la concejal defendió que si la Casa de los Mayores había sido un "acierto espectacular" no espera menos de este espacio que se ha habilitado con cuatro salas para las sesiones.