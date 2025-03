¿Te has perdido el eclipse solar? Así se ha visto en Elche

El eclipse parcial solar se pudo ver este sábado en diferentes puntos del planeta, incluido España pasadas las 11.30 horas. En ese instante, pese a la soleada mañana en la provincia de Alicante, se apreció el fenómeno, que tuvo unas magnitudes medias-bajas, por el que la luna ocultó algo más del 20% del disco solar. Muchos ciudadanos no cayeron en la cuenta, aunque los aficionados a la astronomía sí que dedicaron su tiempo a instalar equipos especializados de fotografía para poder capturar el momento a través de unos filtros especiales que permiten captar la superposición. Así, un vecino de Arenales del Sol ha compartido con este diario las imágenes que acompañan a la noticia para mostrar con nitidez el eclipse.

Este era el primero de una serie de eclipses visibles desde España en los próximos tres años, sei inició a las 10:48 horas y concluyó a las 12:33 aunque el máximo se registró a las 11:40, con un oscurecimiento de la luz solar del 20,64%. Los primeros en disfrutarlo fueron los vecinos de las Islas Canarias.

Qué es un eclipse y por qué se produce

Los eclipses solares ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ya sea total o parcialmente. Dependiendo de cómo se alineen, los eclipses ofrecen una vista única y emocionante del Sol o la Luna.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre la Tierra que bloquea total o parcialmente la luz del Sol en algunas zonas. Esto solo ocurre ocasionalmente, porque la Luna no orbita en el mismo plano exacto que el Sol y la Tierra. El momento en que se alinean se conoce como temporada de eclipses, lo cual sucede dos veces al año.

Los observadores de cualquiera de ellos siempre deben usar anteojos para eclipses o un método alternativo de observación segura para ver el Sol, tal como un proyector estenopeico.

Peligros

A pesar de la entendible emoción, tanto de los habitantes de las zonas en las que se va a poder ver, como de aquellas personas que, incluso, se van a trasladar a otra zona para apreciarlo, hay que mantener la cordura y tomar precauciones ante una situación que es muy desconocida. Es necesario contar con protección para los ojos, ya que supone un alto riesgo para la salud ocular.

Filtros homologados

El eclipse no se debe mirar con filtros inadecuados que no estén homologados y, mucho menos, sin protección contra los rayos ultravioleta y los infrarrojos. Los expertos en días previos recomendaron que se preste una mayor atención a las medidas preventivas cuando la luna se empieza a separar del sol, ya que es ahí donde se encuentra el verdadero peligro. No es recomendable observarlo con gafas de sol normales, haciéndole un agujero a una caja e, incluso, con radiografías o con cristales ahumados ya que al ser medios con un grado bajo de protección el usuario puede desarrollar una maculopatía solar, que es una patología ocular que se produce por la exposición directa al sol, debido a los efectos fototóxicos de la radiación, y que tiene consecuencias directas en nuestra vista: disminución visual.