Las pruebas que aporta Vox para demostrar el "caos" en Carrús con los carritos de supermercado

Samuel Ruiz, el concejal de Vox que este lunes en el pleno ha sorprendido a todos al manifestar que existe un auténtico "caos" en el barrio ilicitano de Carrús a cuenta de los carros de supermercados que se sacan de estos espacios y que son utilizados en su mayoría para trasladar chatarra, ha aportado a este medio fotos y vídeos para argumentar sus afirmaciones.

En esas imágenes se puede ver cómo personas llevan los típicos carros para hacer la compra en el supermercado con material de chatarra y, muchas veces, excediendo su capacidad normal.

Cruzar por lugares indebidos

Además, se les ve cruzando importantes vías del polígono industrial de Carrús por zonas indebidas, con intenso tráfico que circula a una velocidad considerable, y dando pie a que pueda haber accidentes, además de poner en riesgo la integridad de los que llevan estos carritos.

Carritos en medio de la calle, uno de ellos atado con una cadena al árbol / Información

El concejal también ha remitido fotos que muestran estos elementos abandonados casi en cualquier parte e incluso atados a árboles.

Y es que el concejal de Vox Samuel Ruiz llegaba a afirmar en el pleno de este lunes en el Ayuntamiento de Elche que existe un auténtico "caos" en Carrús a cuenta de los carros de los supermercados que llevan las personas que recogen chatarra por la calle.

Cruzando con un carro por un lugar indebido / Información

El edil fue más allá e incluso aseguró, ante la total incredulidad de la oposición, que un propietario de una superficie comercial había tenido que comprar mil de estos carros debido a robos o sustracciones. Tras el pleno, el concejal concretó a este medio cuál era la empresa afectada por estos robos y matizó que éstos se habían producido en aproximadamente los últimos cinco años.

Cruzando una destacada vía del polígono de Carrús con un carro con chatarra / Información

Este debate, que para el PSOE está claro que tiene un trasfondo racista y xenófobo por parte de Vox y que pone en el punto de mira a las personas más necesitadas, muchas veces migrantes, que sobreviven gracias a la venta de chatarra, surgía a raíz de la aprobación este lunes de la ordenanza reguladora del uso de vehículos para la movilidad individual en fase inicial, que establece nuevas normas a la hora de circular con bicicletas o patinetes eléctricos y convencionales por la ciudad y que también incluye multar a peatones, como por ejemplo a aquellas personas que lleven carritos de la compra de supermercados por la vía pública.

Otro carrito abandonado / Información

Según el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, es “una ordenanza basada en las necesidades de la población ante un problema como son los patinetes eléctricos que ya provocan el 5% de los accidentes de tráfico en nuestro municipio”.

Otro carro donde no debería estar / Información

Así sí podrás ir en patinete

La nueva ordenanza contempla que la edad mínima para la circulación con patinete eléctrico sea de 14 años y establece la obligación de utilizar siempre casco y contar con un seguro de responsabilidad civil. La norma incluye la prohibición de que los patinetes eléctricos circulen con más de una persona.

Además, este tipo de vehículos de movilidad individual de tipo eléctrico tendrán prohibido circular por cualquier acera o calle peatonal, deberán circular por la calzada y siempre que exista vía ciclista tendrán la obligación de circular por ésta. La única excepción será para personas con movilidad reducida para las que resulte idóneo este vehículo que si podrán circular por estas zonas peatonales.

En el caso de las bicicletas, estas podrán circular por zonas peatonales, parques y zonas verdes siempre que no haya aglomeración de peatones y que no superen los 10 kilómetros por hora y no tendrán la obligación de llevar casco siempre y cuando sean mayores de 14 años. La ordenanza además incluye que los conductores, tanto de bicicletas como de patinetes eléctricos, no podrán utilizar ningún tipo de auriculares ni circular con tasas de alcohol o drogas superiores a las permitidas.

En cuanto a los patinetes convencionales, estos no podrán circular por la calzada tal y como establece la nueva norma, pero sí podrán utilizar las vías ciclistas, plataformas únicas, parques públicos y zonas verdes, e ir por las aceras y zonas peatonales. Para el uso de ciclos de más de dos ruedas, la ordenanza determina que únicamente podrán circular por la calzada, sin poder hacer uso de las vías ciclistas.

¿Cuándo entra en vigor?

La ordenanza no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2026, un plazo de adaptación y concienciación en el que se llevarán a cabo, a partir del mes de mayo, campañas de formación en colegios e institutos, tal y como había aconsejado la oposición, para dar a conocer los puntos más relevantes de la nueva norma.

“Tras ocho años, este gobierno municipal ha sacado adelante esta ordenanza que va a regular la conducción de patinetes o bicicletas con leyes porque esta es la legislatura de la movilidad, además de la legislatura de las pedanías, del agua y del patrimonio” ha destacado el alcalde, Pablo Ruz.

En este sentido, Samuel Ruiz, portavoz adjunto del grupo municipal de Vox, añadía: "Somos conscientes de que teníamos un problema creciente con un vacío legal y teníamos la obligación y la voluntad de solucionarlo. Es una ordenanza necesaria, que llega tarde, pero que llega después de que los vecinos la reclamaran desde hace años y que con este gobierno municipal va a hacerse efectiva en solo unos meses”.