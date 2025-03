Elche llega a las seis mezquitas y la comunidad islámica urge espacios al aire libre

La práctica de una religión que va a más en Elche. La ciudad cuenta actualmente con seis mezquitas, una por cada comunidad islámica, cuando a principios del siglo XXI no existía ninguno de estos templos de culto, lo que evidencia la diversidad de agrupaciones musulmanas que se han ido creando con el paso de los años para cubrir la demanda por barrios, y en el total de la Comunidad Valenciana hay cerca de 260 congregaciones. Por zonas, Carrús alberga dos de estos centros, mientras que también se aprecian en El Raval o sectores como Altabix. En Torrellano fue la última apertura de estos lugares sagrados para quienes practican el islam y donde son guiados por un imam diferente que ellos mismos costean a través de cuotas.

Donaciones

Las instalaciones suelen ser locales en propiedad costeados mediante donaciones, salvo alguno en alquiler, que antes funcionaron como fábricas o incluso como una pajarería, como es el caso del centro en la citada pedanía. Visualmente sólo dos infraestructuras tienen la estética de mezquita, por el tamaño y sus respectivas alminares, mientras que el resto, más bien catalogados como oratorios, muestran unas fachadas modestas, que salvo por el rótulo de mezquita en la puerta no aparentan lo que son, aunque es en el interior donde verdaderamente se aprecia que es un lugar de culto a Alá y enmarcado en un auténtico estilo arabesco.

Matías Segarra

Espacio cedido

Algunas comunidades refieren a este diario que durante el año estas infraestructuras son suficientes porque los centros de rezo no llegan a llenarse a diario, pero cuando se aproximan celebraciones como el Ramadán hay picos en los que se desbordan, y más el día de la fiesta ‘Eid al-Fitr’ en la que se celebra el fin del ayuno como ocurrió este domingo, cuando más de 2.500 musulmanes, según cálculos de la Policía Local, participaron en el tradicional rezo comunitario y lo hicieron dos horas después que en Crevillent donde también miles de personas se unieron en el Parc Nou. En Elche por segundo año consecutivo tuvo lugar desde las 9 horas en un campo de fútbol, terreno de propiedad privada cedido para la ocasión, y próximo al Hospital del Vinalopó. Ya l’Hort del Monjo, en El Raval, que durante años fue el lugar habitual de rezo, se descartó hace dos por quedarse pequeño, y precisamente las comunidades islámicas vuelven a demandarle al Ayuntamiento zonas públicas más grandes para que esta fiesta se luzca.

Opciones

Desde la concejalía de Acción Social señalan que entienden sus demandas pero refieren que no disponen de instalaciones al aire libre en condiciones y lo suficientemente amplias como para albergar a tantos asistentes ya que llegó incluso a sopesarse un terreno próximo al convento de Las Clarisas pero la opción no terminó convenciendo ni a los propios interesados, por la lejanía con el núcleo urbano, ni a la propia Administración local que entendía que el solar no está adecentado, de la misma forma que también se estudió que allí podrían ocasionarse problemas de tráfico en la carretera que conduce a la vía parque.

Aún y así, la edil Celia Lastra insiste en que su concejalía se pone a disposición de las comunidades islámicas como ocurrió ayer, ya que el Ayuntamiento prestó apoyo logístico ofreciendo el boletín eléctrico para instalar los equipos de sonido durante la predicación y por seguridad de los participantes la Policía Local reguló el tráfico, aunque al tratarse de un domingo la jornada fue más tranquila que otros años sin colapso, salvo pequeñas retenciones en las inmediaciones del departamento de salud.

Más de 7.000 musulmanes

Ahmed Zarrouk, presidente de la comunidad Al Taufik de Carrús, la primera que se creó en Elche y desde donde se reparten 140 comidas diarias, estima que más de 7.000 musulmanes están repartidos en los seis espacios, lo que representa algo más del 5% de las 128.000 personas que practican el islam en la provincia de Alicante, según el informe de 2024 del Observatorio Andalusí.

Paralizado en Crevillent un gran centro de oración y formación de árabe El centro islámico de Crevillent lleva años detrás de la construcción de un gran centro de oración y formación de árabe que sea referente a nivel provincial. Hasta la fecha los interesados en levantar este templo siguen reuniendo fondos de múltiples fieles pero reconocen que todavía no han podido alcanzar la cantidad suficiente para dar forma al proyecto, con lo que está paralizado. La idea que manejan es que esta futuro centro cultural islámico se instale a la entrada al municipio alfombrero por la N-340, y frente a una conocida superficie comercial, donde hasta ahora hay una fábrica en estado ruinoso. Precisamente han presentado el proyecto de demolición de estas naves para, después, si cuentan con los medios necesarios, poder acometer las obras. Ya en el anterior mandato con PSOE, Compromís y l’Esquerra en el gobierno solicitaron al Ayuntamiento una cédula de compatibilidad urbanística, y todo apuntaba a que era favorable, aunque aún no hay una fecha clara en el horizonte, e indican, igualmente, que los trámites administrativos también están siendo lentos, señala Boumama Koulali en representación del centro islámico. En la actualidad la localidad dispone de dos mezquitas pero sostienen que los espacios se les quedan ajustados, teniendo en cuenta que de los algo más de 28.000 habitantes un 8% es de origen magrebí y practica el islam, una relación que duplica a la de Elche por nivel de censados. Otras localidades como Orihuela abrieron en 2019 la primera mezquita con la intención de convertirse en referente en la Vega Baja.

En este sentido, y en base a la gran cantidad de fieles, la mayoría de origen marroquí y argelino, refiere que por necesidad fueron proliferando más centros de culto porque los iniciales se quedaban apretados. De igual forma, narra que uno de sus sueños hubiera sido que Elche tuviera una mezquita grande que pudiera tener escuela para enseñar la lengua árabe como ocurre en grandes ciudades como Madrid o València, ya que entienden que la Constitución Española les ampara este derecho. Como contrapartida reconoce que tampoco ha existido una voluntad general de dar el paso de buscar terrenos o pedir ayuda. En los inicios de su comunidad enseñaban la lengua materna en el comedor por las tardes pero a raíz de la crisis del 2008 les apretaron las dificultades económicas y tuvieron que elegir entre enseñar o dar de comer.

El Haj Mounir Chafi, presidente de la comunidad islámica de Carrús insiste en que debe haber mayor colaboración municipal y que sería necesario ampliar los espacios o buscar soluciones para acomodar a todos los fieles a través de más alquileres o permisos para ocupar zonas públicas en fechas señaladas como el ‘sawm’, mes de ayuno en el que quienes profesan el islam se abstienen de comer, beber y realizar «actos de impureza» desde el alba hasta el atardecer para ponerse en la piel de los más vulnerables.

Integración

Por otra parte, desde esta comunidad se abren a seguir compartiendo propuestas con el Consistorio «que contribuyan a una integración más efectiva». En este punto, Acción Social defiende que desde la oficina Pangea, en la que están integradas organizaciones como Cruz Roja o Cáritas, se ofrecen cursos para facilitar a personas migrantes con barreras idiomáticas el acceso a la administración electrónica y a resolver trámites, y se han recuperado las clases de castellano, que se perdieron hace dos años. n

