La reforma del Museo de la Casa de la Festa de Elche costará 17.503 euros más para instalar climatización

La remodelación del Museo de la Festa en Elche lleva camino de convertirse en un misterio más, como las obras del MAHE (Museo de Arqueología e Historia de Elche), después de que a mediados del pasado mes de marzo la junta de gobierno autorizara una ampliación del plazo de entrega de los trabajos, del 23 de enero al 21 de febrero al que ha seguido, con fecha del 14 de marzo una segunda modificación para aumentar en dos semanas más el plazo para proceder a cambiar la climatización, lo que va a encarecer el proyecto en 17.503 euros. Se da la circunstancia que esa segunda modificación fue solicitada por los servicios técnicos municipales el 14 de marzo, cuando la remodelación llevaba tres semanas fuera del plazo previsto en el contrato inicial. De este acuerdo no ha dado cuenta pública la junta de gobierno y se desconoce en estos momentos cuándo finalizarán unos trabajos con fecha de inicio el 25 de noviembre a Obras y Reformas Iliber SL por 79.294,37 euros con un plazo de ejecución de dos meses, aunque en noviembre se dijo que permanecería cerrado por cuatro meses.

La rehabilitación planteaba una reforma de los aseos, haciendo uno de ellos accesible, la separación del almacén para crear un espacio destinado a la maqueta de Santa María, la creación de nuevos tabiques que delimiten el espacio de acceso y el de exposición. Estaba prevista la eliminación del falso techo, dejando el forjado a la vista y pintado y se incluía renovar las instalaciones de aire acondicionado e iluminación, además de una rampa de acceso, un nuevo montacargas y puertas automáticas de acceso.

Traslado de las piezas del Museo de la Festa, en Elche / Áxel Álvarez

Aparatos

En la reforma no estaba previsto incluir los aparatos de climatización, solo los conductos con un nuevo sistema de canalización, pero al abrir el falso techo se observó el estado de conservación y dimensiones de la maquinaria de climatización por lo que se planteó la necesidad de incluirla por su enorme tamaño porque sería muy complicado hacerlo posteriormente sin retirar piezas y elementos del proyecto museológico. Los responsables municipales se justifican alegando que en el momento de plantearse el proyecto no tenían esta información. Son 9.400 euros para la instalación de climatización más 4.015 euros para el sistema de recuperación. El 4 de marzo se planteó por el director de Museos, entre otros, esta modificación que permitirá disponer de un sistema de climatización de uso exclusivo para el Museo de la Festa, que no dependerá del edificio de la Casa de la Festa, con el que lo compartía ahora, con el consiguiente dislate en el consumo. La climatización va a permitir mantener una temperatura estable todo el año y las 24 horas del día entre los 18 y los 24 grados.

Los técnicos han alegado una causa sobrevenida e imprevisible para reformar el contrato en cuanto al precio. De este modo pasa de los 79.294 euros por los cuales fue adjudicado a los 96.797 euros; es decir, 17.503 euros más, un 22 %. El 14 de marzo se aprobó todo ello dando a la empresa un plazo adicional de dos semanas para la finalización; es decir, que también ha vencido con el mes de marzo.

Suscríbete para seguir leyendo