Un centro de salud de Elche prohíbe a un usuario entrar con un andador porque se parece a un patinete

Daniel no se lo podía creer la segunda vez que acudió a su centro de salud de referencia, en el barrio ilicitano de El Pla, en Elche, y le dijeron que con «eso» no podía entrar y debía dejarlo en la puerta. La primera que accedió con él no había tenido problema alguno y para moverse con libertad por las instalaciones y consultas con su andador de rodilla. Pero a la segunda, alguien que probablemente lo había visto, le envió un celador para que este le dijera que «con ese patinete» no podía entrar, que la normativa era muy clara al respecto, que tenía que dejarlo en la calle y que un celador le traería amablemente una silla de ruedas y le acompañaría durante el tiempo que tuviera que estar en la consulta para llevarlo de un lugar a otro. «¿Una persona trabajando solo para eso, para empujarme en una silla?», asegura que pensó.

Desde entonces, lleva semanas intentando que alguien le permita acceder con lo que, visto de cerca y de lejos, no es más que un ingenio más para personas que presentan una discapacidad ya bien sea temporal, como espera que sea en su caso, o permanente.

El andador permite apoyar el pie y facilita los desplazamientos del paciente / Áxel Álvarez

Con normalidad

Daniel se dirigió al periódico para contar su historia y que todo el mundo se enterara lo que entiende que no es más que un caso de hipocresía, asegura. Tiene 34 años y desde los 14 es diabético, lo que no le ha impedido hacer una vida con total normalidad. Todo iba bien hasta que a mediados del pasado mes de febrero tuvo que volver al médico porque algo en su pie izquierdo no iba del todo bien. «Los médicos sin poder asegurarlo, me diagnosticaron que sufría Pie de Charcot en fases iniciales», le dijeron. Y, si se está preguntando qué es, es una enfermedad muy poco común que afecta a los huesos, articulaciones y tejidos blandos de los pies y los tobillos.

Se puede presentar como resultado del daño a los nervios en los pies debido a la diabetes, porque los niveles de azúcar en sangre han sido altos durante mucho tiempo y las consecuencias se sufren en los vasos sanguíneos de las extremidades, tanto brazos como en las piernas. La enfermedad hace que el daño a los nervios dificulte notar la cantidad de presión que tiene el pie o, simplemente, si está siendo presionado. El resultado es lesiones pequeñas y persistentes en los huesos y los ligamentos que brindan soporte al pie.

¿Muletas?

No fueron buenas noticias y le dijeron que debía dejar de apoyar el pie. Lo primero que pensó fueron las socorridas muletas que se compró a la espera de más pruebas y de mejorar con la medicación, pero fue pasando el tiempo y no eran cómodas para su día a día. «Yo vivo solo, tengo que cocinar, lavar, ir al supermercado... todo esto es muy difícil por no decir que imposible con muletas», asegura con resignación.

Al cabo de unos días comenzó a darle vueltas y buscar una solución mejor. Así encontró un andador de rodilla, un aparato ortopédico regulable en altura, con suspensión y sin motor que decidió comprarse. Una solución que le ofrecía ventajas frente a las muletas porque, al tener cuatro ruedas. Es mucho más estable y le permite transportar algún objeto encima, como cuando tiene que ir a la compra e, incluso, frenar. Todo iba bien hasta que tuvo que volver al médico y descubrió que para su centro de salud no era más que otro patinete y le aplicaron la prohibición de la Conselleria de Sanidad para el acceso de estos vehículos.

Ojoa de prohibición de acceso de patinetes al centro de salud de El Pla, en Elche / Áxel Álvarez

Normas de funcionamiento

Se da la circunstancia de que el centro de salud cuenta con una flamante estación de BiciElx, pero no está habilitada para patinetes y menos para lo que no deja de ser un andador ortopédico que para nada se parece a la foto que acompaña al cartel de prohibiciones de las «Normas de Funcionamiento» que rigen el acceso al centro de salud. «Está prohibida la entrada de cualquier medio de locomoción (sea motorizado o no) excepto pacientes de movilidad reducida», dice un escrito junto al sello de la Conselleria de Sanidad. Y es algo que no entiende pues, precisamente, su caso es de movilidad reducida. «Me metí en la RAE, para ver qué era un patinete», añade, y la Real Academia de la Lengua Española le devolvió una respuesta que, quizá esté ya algo desfasada: «Juguete que consiste en una plataforma alargada sobre ruedas provista de un manillar, que sirve para deslizarse poniendo un pie sobre la plataforma e impulsándose con el otro», pero lo suyo no es un juguete, más quisiera él que le sirviera de diversión, y tiene que impulsarlo con la otra pierna, que tampoco.

Desde entonces ha intentado buscar solución. Asegura que en otros centros asistenciales, como el Hospital, no le ofrecen ningún problema de acceso; de hecho, algún sanitario le ha dicho que le parece una excelente idea. Daniel dice que viendo los meses que tiene por delante, le ha incorporado alguna pequeña mejora como un acolchado más mullido para que su rodilla no sufra mientras al ir de un lugar para otro. Buscando quien le diera la razón, acudió al Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) del Hospital donde se la han dado y le han asegurado que hablarán con el centro de salud para intentar que no le vuelva a pasar. Él, a lo que no está dispuesto, es a tener que dejar su andador a las puertas del centro de salud atado con un candado mientras que destinan a un celador a su atención porque lo que no quiere es que lo traten así, como lo que no es. No se siente una personal señalada ni avergonzada por tener que utilizarlo. Es más el hecho de que Sanidad prefiera que se sienta con una persona con discapacidad a que pueda deambular libre como una persona más. «Mucha gente me ha preguntado por qué lo llevo y me han felicitado. El andador de rodilla me ayuda mil veces más que las muletas en el día a día. Yo me puedo valer por mí mismo».