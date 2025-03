La esperada medida para los negocios de Elche con mesas y sillas en la calle

Los negocios con mesas y sillas en la calle y que se vean afectadas por obras públicas en la vía pública o no tendrán que pagar la tasa de ocupación de vía pública o tendrán una bonificación del 80 % en la misma.

Así se aprobaba en el pleno de este lunes, con apoyo de todos los grupos con representación municipal (la única edil de Compromís no compareció por cuanto se encuentra de baja por maternidad), con el objetivo de echar una mano a aquellos bares, restaurantes, cafeterías o pubs que en ocasiones se ven afectados por obras en la calle y, por tanto, no pueden sacar mesas ni sillas y, aún así, hasta la fecha, tenían que seguir haciendo frente al correspondiente gravamen.

El pleno aprobaba en definitiva el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

"Estas modificaciones buscan paliar los perjuicios de aquellos establecimientos de hostería que se vean afectados por obras y también para hacer ajustes de carácter técnico", manifestaba Francisco Soler Obrero, concejal de Estrategia Municipal.

Así las cosas, cuando entre en vigor esta modificación, se procederá a la devolución de tasas en caso de que se lleven a cabo obras por tiempo superior a 15 días e impida sacar sillas y mesas.

Otra zona de terraza cerca de un conocido colegio / Áxel Álvarez

También se ha acordado aplicar un 80% de reducción de dicha tasa para aquellos establecimientos que resulten afectados por obras de más de 15 días en un radio inferior a 50 metros, todo ello previo informe técnico municipal.

En definitva, a los negocios que se encuentren muy afectados por obras que no dependen de ellos y no puedan utilizar la terraza no se les cobrará esa tasa y si les afecta indirectamente podrán tener un 80 % de bonificación.

El PSOE apoyó la actuación que entiende que flexibiliza la ordenanza. "Nos parece razonable, correcta y esta cuestión nos lleva a hablar de las obras de rehabilitación del Mercado Central, en una zona muy sensible, donde han abierto muchos locales y cuentan con autorización de terraza. El PSOE se pregunta qué va a pasar con estos comercios que van a soportar obras durante un año y medio", señalaba el portavoz municipal socialista, Héctor Díez.

Dirigiéndose al alcalde, Pablo Ruz, el socialista insistía: "Sigue sin aclarar qué va a pasar con las terrazas de la plaza de las Flores. ¿Van a someter a tres años de obras? Porque no sería solo la reforma del mercado, sino también la construcción del paring subterráneo sobre el que titubea". "Las obras del Mercado Central van a ser duras y largas", vaticinó.

Díez también quiso manifestarle a Soler antes de votar el punto que la reactivación comercial de la plaza de las Flores se produjo antes de que llegara el actual equipo de gobierno.

