La vicepresidenta Montero, también objeto de controversia en Elche

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo el domingo que la universidad privada es "la principal amenaza que tiene la clase trabajadora". "No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar", agregó Montero. Ante ello, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, utilizó estas declaraciones para orquestar un moción in voce en el pleno ordinario municipal de este lunes con el único objetivo de intentar poner en evidencia al grupo municipal socialista de Elche. O votaba en contra de estas declaraciones de su compañera de partido, o votaba en contra de apoyar a la Universidad CEU Cardenal Herrera, con dos sedes en Elche y una tercera en camino. En esa tesitura quería poner la primera autoridad local a la oposición.

Condena y reprobación

La moción buscaba "condenar las desafortunadas declaraciones" y "reprobar" a Montero, según se indicó en la sesión plenaria. Para ello el primer edil quiso poner en un brete a los socialistas ilicitanos al recordar que su concejala Saray Huertas está graduada por la Universidad de La Rioja y el edil Mariano Valera, por el CEU. Pablo Ruz preguntaba entonces si ellos se habían comprado el título universitario al pasar por una privada, tal y como afirmó la vicepresidenta.

El alcalde, de pie, y Claudio Guilabert, sentado / Áxel Álvarez

"Ante estas declaraciones habrá que levantar la voz ¿no?", interpelaba Ruz a los socialistas, al tiempo que hacía una defensa de todo lo que el CEU ha aportado a Elche.

Desde Vox, su lideresa, Aurora Rodil calificaba de "barrabasada de Montero" estas manifestaciones, mientras que desde las filas socialistas, el portavo Héctor Díez lamentaba que el alcalde utilizara el "subterfugio" de las mociones in voce "cuando el pleno se le tuerce".

"No vamos a entrar en el juego partidista", apuntó el concejal Díez, quien aclaró que no había escuchado el mitin de la vicepresidenta, y que quiso mostrar todo el apoyo de su partido tanto al CEU como a la UNED y la UMH, y también a la Universidad de Alicante, a la que acuden muchos ilicitanos a estudiar. Finalmente, el PSOE se abstuvo en la votación