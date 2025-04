Más atención y papeles para una potencial mano de obra en Elche

«Yo legalizaba a estas personas para, por ejemplo, poner mano de obra en nuestro campo, que hace falta». Argimiro Martínez, presidente de la junta municipal del distrito 3, es decir, de Carrús Oeste-El Toscar, contempla con los mejores ojos posibles a esos, en su mayoría, jóvenes que, subiendo las cuestas de Carrús, empujan carros de la compra con la chatarra que han pescado de alguna obra, contenedor o descampado. Se dirigen a vender el material a alguna de las dos empresas de chatarrería ubicadas en la parte alta de la ciudad y su finalidad es sacarse unos euros para vivir el día a día. No obstante, la proliferación de este tráfico de carritos, atravesando vías por lugares inadecuados o abandonándolos en cualquier parte, con robos incluso en supermercados, ha llegado no solo a ser objeto de debate en el pleno municipal, sino que en última instancia ha llevado a plasmarse en una ordenanza municipal con una prohibición expresa de circular con ellos por parte del gobierno de PP y Vox y con el fin de erradicar estas situaciones.

Y frente a los que mandan en el Ayuntamiento, los representantes vecinales de la zona también tienen su propio parecer sobre esta cuestión que, aseguran, no es de ahora, y de la que piden no pasar por alto la vertiente humana.

Ayuda al servicio de limpieza

«Realmente no hay un caos, pero deberían ayudarles, porque son personas que vienen de fuera, que viven incluso en la calle e, incluso, ayudan al servicio de limpieza de la ciudad». El que habla es Blas Jiménez, presidente de la asociacion de vecinos de Carrús Este, quien tiene claro que «poner una multa a estas personas, que no van a poder pagarla, no va a resolver el problema».

Ante ello propone que el Ayuntamiento, «en vez de recortar», ayude a estas personas desde Bienestar Social, algo en lo que coincide el presidente del distrito 3 Carrús Oeste-El Toscar, quien recuerda que todas estas personas que recorren la ciudad en busca de enseres no pueden trabajar porque no están legalizadas.

Chatarra en un carro de supermercado, en el polígono de Carrús / Héctor Fuentes

«Hay que ayudar a estas personas más que sancionarlas», insiste Argimiro Martínez quien, por otra parte, no tiene constancia de que haya acudido a la junta de distrito ningún vecino quejándose por el problema de los carritos o de que haya habido accidentes.

Aquí confluyen

Desde la asociación de vecinos de Plaza Barcelona, Primero de Mayo, Jardines Juan Fuster y calles adyacentes sí coinciden no obstante en que en el barrio cada vez hay más gente con carritos que invaden la vía pública, que molestan «y puede haber accidentes» ya que «no respetan las normas de circulación» . Su presidente, Salvador Mateo, entiende no obstante que toda esta situación generada en Carrús, en cierta medida, tiene su razón de ser por cuanto las empresas de chatarrería están en el polígono industrial, con lo cual todos los interesados terminan por confluir aquí.

«Esto en realidad es economía circular. Se trata de gente que no tiene recursos, carece de trabajo y vive de recoger basura. Una lectura que se puede hacer es que cada vez hay más gente que no tiene recursos para vivir», advierte Mateo.

Desde esta asociación también se coincide en que carritos de supermercado se pueden ver por toda la ciudad, igual que personas buscando en los contenedores. «No es una cuestión de nacionalidades, aunque se notan tal vez más los que son inmigrantes», prosigue el representante vecinal.

Multiculturalidad

Carrús, el barrio multicultural y obrero por excelencia de Elche, es uno de los barrios con menor renta de España. En 2021 volvió a ser considerada como el más pobre de España por la Agencia Tributaria.

«Caos no, pero preocupante sí», señala en definitiva Salvador Mateo sobre la situación de los carritos, mientras el resto de representantes vecinales abogan por ayudar más que multar, legalizar más que sancionar.

