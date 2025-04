Sensores inteligentes medirán en un año los ruidos, los aforos y darán solución a los atascos en Elche

Acostúmbrese a la marca «Vive Elche». Son cuatro líneas verticales en mostaza, verde, azul y salmón que va a ver por doquier en la vía pública y que suponen una nueva apuesta estratégica para la movilidad que tiene su razón de ser en los más de 3,2 millones de euros que llegarán de ayudas europeas, destinadas a medidas encaminadas, principalmente, a la reducción y al control de la contaminación generadas por los vehículos de combustión fósil. Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento comienza a implantar medidas para saber qué vehículos circulan por sus calles.

Algo que en otras ciudades ya está suponiendo como principal novedad la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas que por su elevada carga de polución tienen prohibido el acceso a los turismos más contaminantes, pero que no existirán en Elche porque, volvió este martes a reiterar el edil de Movilidad, Claudio Guilabert, «aquí no hacen falta, tenemos una calidad del aire entre muy buena y excelente». Y, si no hay ZBE tampoco habrá a quien multar por incumplirlas. Algo que el concejal ha reiterado en cada comparecencia en la que se le ha preguntado.

La nueva marca estratégica / INFORMACIÓN

"Ordenado, sostenible y equilibrado"

Pero el equipo de gobierno (PP y Vox) no va a perder esa financiación ni tampoco va a incumplir lo que se le solicita, más bien va a utilizarla para otros fines que considera le permitirán impulsar un crecimiento «ordenado, sostenible y equilibrado» de la ciudad. ¿Cómo? Mediante la financiación de sus proyectos de gestión de la movilidad sostenible, el aumento y mejora de las zonas verdes, la gestión del tráfico y de espacios peatonalizados como la Corredora. Para ello el concejal cree en una gestión con sensores inteligentes que se van a instalar de aquí a final de año en lo que será la primera fase del proyecto. En total, serán 70 cámaras de seguridad (sí, de seguridad), 17 plataformas de aforo multicarril, 15 sensores de ruido y 28 repetidores de bluetooth para la transmisión de todos los datos que se podrán recoger en tiempo real y durante las 24 horas del día. Pero el proyecto va más allá porque a través de la Oficina del Dato, que aún es incipiente, lo que se pretende es tener mucha más información sobre lo que ocurre en la ciudad: uso de BiciElx en tiempo real; o quién sube al autobús, en qué línea lo hace e incluso si ha pagado tique.

Atascos en Elche / Antonio Amorós

Primera fase

Cualquier cosa que afecte a la movilidad no solo se conocerá por los miles de datos extraíbles, sino que también permitirá realizar predicciones y saber qué va a pasar o que está pasando con cualquier acontecimiento esperado o por sorpresa que pueda ocurrir. Desde una manifestación a un incendio o a una obra que corta una calle, un partido de fútbol o un atasco por una avería o accidente. La primera fase del proyecto va a perimetrar parte de una de las zonas más sensibles, la que circunvala el centro de la ciudad desde que se cerró la Corredera al tráfico rodado.

Así, se han incluido las calles Ángel, Filet de Fora, Almórida, Puente Ortices, Maestro Albéniz y Puerta de Alicante. Todo ello va a llevar aparejado también más señales, tanto verticales como horizontales, y allí también verán la marca «Vive Elche», que Guilabert comparó con «Madrid 360», la estrategia que nació con el mismo objetivo de sostenibilidad en la capital de España.

Claudio Guilabert, durante la presentación de "Vive Elche" / INFORMACIÓN

Señales de velocidad

El concejal insistió en que todo el proyecto en nada supondrá sanción, incluso aunque se incluyan señales de velocidad, ni tampoco restricción alguna al tráfico, como sí sucede en la ciudad que preside José Luis Martínez-Almeida. El concejal aseguró que tres meses más tarde de la implantación, lo que viene a ser un año a contar desde ahora, el sistema tiene que estar en funcionamiento. Movilidad tiene un año por delante para madurar un proyecto que aún tiene muchas incógnitas porque todos los datos serán interpretados a través de unas métricas. En eso consiste «Vive Elche», en una zona sin multas, sin ZBE, sin restricciones a la circulación y manteniendo sus «excelentes» niveles de calidad del aire.

Suscríbete para seguir leyendo