El edificio de alquiler asequible de Elche: construido en 20 meses y con 4,7 millones vía préstamo

Un edificio, de media, puede tardar en construirse entre 18 y 24 meses. Y es en esa horquilla en la que se ha movido la empresa municipal Pimesa en el caso del edificio de alquiler asequible de Travalón, en Elche. Hasta el extremo de que ha fijado el plazo máximo de ejecución en 20 meses, lo que implicará que, si no hay giro de guion, el inmueble estará finalizado para principios de 2027 a más tardar. Para ello, no obstante, tendrá que acogerse a las posibles prórrogas que plantea la normativa. Todo porque el proyecto estará financiado en parte con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enmarcado en los fondos Next Generation de la UE, lo que supone que tendría que estar acabado antes del 30 de junio del próximo año, algo que, por motivos obvios, ya es imposible salvo si no es con esa moratoria que plantea la legislación.

La recreación del patio central con el que contará el edificio de alquiler asequible situado en Travalón. / INFORMACIÓN

Licitación

De momento, como estaba previsto, el consejo de administración dio luz verde a los pliegos que permitirán sacar a licitación con carácter inminente el proyecto de construcción de 76 viviendas de alquiler social en el solar que tiene Pimesa en propiedad en el sector E-5, en el número 6 de la calle Maestro Ángel Llorca. Con ello, y más allá de la adjudicación en sí, la propuesta estaría a expensas de que el Gobierno central, el Consell y Pimesa puedan suscribir el convenio a tres bandas que hará posible la llegada de los fondos europeos. En concreto, el proyecto sale a licitación por cerca de 7,7 millones de euros, y 2,9 millones procederían de fondos europeos.

Préstamo del ICO

En este sentido, lo que ha planteado Pimesa es que, para los 4,7 millones de euros que debe aportar la sociedad municipal, se pedirá un préstamo del 80% a través del ICO. Para ello, se propone un periodo de amortización de 25 años, con un periodo de carencia durante el periodo de construcción del edificio, de manera que se iría cumpliendo con las cuotas con los alquileres que se cobren una vez que se adjudiquen los pisos. De hecho, la empresa pública apunta a un porcentaje medio de ocupación del 90% durante todo el periodo de explotación, fijado en 50 años.

76 viviendas

El edificio, enfocado a colectivos de personas con vulnerabilidad social y económica, estará integrado por 76 viviendas individuales de uno, dos y tres dormitorios, con una superficie útil que va de los 44 a los 74 metros cuadrados; dos locales comerciales; y 75 plazas de aparcamiento. La edificación está formada por una planta sótano, planta baja y seis alturas más.

San Antón

El consejo de administración de Pimesa también acordó la adjudicación en régimen de venta de 31 viviendas en el bloque IV de San Antón, que cuenta con 54 pisos en total. En paralelo, se dio luz verde al segundo periodo de presentación de solicitudes establecido en el pliego de condiciones para la adjudicación de las viviendas disponibles por un plazo de 30 días naturales, después de que haya siete familias que no han concurrido, a las que se suman dos que accederán vía alquiler social. Asimismo, se acordó solicitar al Ayuntamiento la declaración del estado de situación legal de ruina del bloque VI.

Beneficio neto

El consejo de Pimesa de este mes también se aprovechó para presentar las cuentas anuales de 2024 de la sociedad municipal, que arrojan un beneficio neto de 452.057 euros y unos ingresos financieros de 574.198. Mientras, las inversiones realizadas se sitúan en 3,7 millones de euros, principalmente por la ampliación de 55 estaciones del servicio Bicielx por 1,6 millones de euros, financiados con fondos Next Generation; la finalización del bloque IV de San Antón por 1,2 millones y 600.000 euros derivados de las adquisiciones de los inmuebles iniciales de los bloques XI a XIV del barrio San Antón.

Una vecina se pasea entre un edificio en plena construcción y una promoción antigua de viviendas en San Antón. / Áxel Álvarez

Patrimonio neto

El activo, por su parte, supera los 69 millones de euros, y el patrimonio neto se eleva a 55,1 millones, según los datos que ofrecieron este martes el edil de Estrategia Urbana, Francisco Soler, y el gerente de Pimesa, Antonio Martínez. Por lo que respecta al capital social, está en 26,4 millones de euros y las reservas, en 25,8 millones, sin que al cierre del año no se mantuvieran deudas con entidades de crédito.

Finalmente, el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2024 ascendió a 12,2 millones de euros, un 42,5% más que el ejercicio anterior, y las ventas pasaron de 4,6 a 6,6 millones por el alquiler con opción de compra del edificio de Elche Campus Tecnológico arrendado por Koala Bay. n

