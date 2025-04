El bipartito reubicará y cerrará terrazas por las obras del Mercado Central de Elche y apunta al parking de la plaza de las Flores

Un paso más para que, si no surgen más contratiempos, se pueda comenzar a cerrar uno de los culebrones más enrevesados de los últimos lustros: el del Mercado Central de Elche. Todo después de que este mismo lunes se haya rubricado el contrato con la UTE adjudicataria, formada por Involucra, Alcudia y Gestaser. De este modo, ahora hay un plazo máximo de 15 días para firmar el acta de replanteo y, con ello, que puedan empezar las obras. Con ello ahora se abren dos nuevos frentes y, en concreto, qué va a ocurrir con las terrazas de la plaza de las Flores y de las calles aledañas al Mercado, y qué va a ocurrir con el parking.

El proyecto prevé bajar la cota de la calle para acceder a los restos arqueológicos. / INFORMACIÓN

Inicio inminente

Todo en el marco de unos trabajos sobre el terreno que, como reconoció el concejal de Estrategia Urbana, Francisco Soler, empezarán con carácter inminente, aunque el grueso de la ejecución -y las molestias que puede llevar aparejadas- se pospone para después de Semana Santa, por una cuestión de tiempos, pero, sobre todo, para tratar de minimizar el impacto en los negocios de la zona precisamente en unos días en los que las procesiones hacen que la afluencia de personas al centro es mayor. "Si hablamos de la obra propiamente dicha, va a ser de forma inmediata, y lo que es la obra que puede provocar más molestias a las terrazas se va a retrasar por lo menos hasta que pase Semana Santa", apuntó.

Mesas y sillas

En concreto, por lo que respecta a las mesas y sillas de los locales de restauración que hay junto al Mercado Central, Soler señaló que "las terrazas saben perfectamente que se van a producir unas obras ahí y, dentro de las posibilidades que los trabajos y las leyes nos permitan, trataremos de ayudar, teniendo en cuenta, además, que es un bien para la ciudad, pero es un bien directo para todas las personas que están más más cercanas", y apeló a la bonificación en la tasa que se paga por las terrazas en el caso de los negocios que se puedan ver afectados por los trabajos. "Todo el mundo es consciente de que esto es un mal temporal que va a hacer que luego, con creces, se pueda recuperar el perjuicio que puedan tener ahora", sentenció.

Proyecto del Mercado Central en la fachada a la Plaza de las Flores de Elche. / INFORMACIÓN

Reubicación

Ahora bien, más allá de esas bonificaciones, también apuntó que los técnicos ya han comenzado a visitar la zona, para tratar de reubicar algunos veladores que, sea porque están más cerca de la zona cero de la obra, sea porque están en las vías que deben servir de acceso a los camiones, no podrán mantener las terrazas en las condiciones que tienen actualmente. Un "traslado" provisional que tratará de negociarse con los propios afectados, aunque, como indicó el vicealcalde, partiendo de la base de que cada una tiene sus circunstancias, por sus horarios de apertura y por su emplazamiento. Por eso, manifestó que se va a ir hablando con los establecimientos y se van a ir adoptando medidas en función de la fase en la que se encuentren los trabajos. "Lo mejor para contemplar cada caso y no perjudicar a nadie es estar continuamente en contacto", afirmó, para, acto seguido, recalcar que "no podemos generalizar".

Plaça de la Fruita

Sea como fuere, los establecimientos que más se van a ver afectados son los ubicados en las fachadas este, sur y norte del Mercado Central, y parece que el cambio no va a ser posible en todos los casos. En Plaça de la Fruita directamente se retirarán todas las terrazas, que están a menos de 15 metros de la fachada del inmueble que se va a rehabilitar. En esa vía, de hecho, llegaron a cerrar prácticamente todos los negocios durante los años que duraron las catas arqueológicas. Solo quedó una tienda de conservas. Sin embargo, durante los últimos años, tras conocerse la reactivación del proyecto, han sido cuatro los locales, todos ellos bares y restauración, los que han vuelto a la zona a expensas de que la reapertura del Mercado les deje colocados en primera línea de un negocio que se considera floreciente.

Terrazas en la plaza de las Flores este miércoles por la mañana. / Héctor Fuentes

A otras vías

Sí parece que se trasladarán las ubicadas en la fachada este, y a negocios con solera como Damasol se le está buscando una ubicación algo más alejada para sus clientes. Mientras, a la tapería la Brasería se le quiere reubicar en la calle Victoria.

Reubicación cuando se pueda y contacto permanente con los bares, cafeterías y restaurantes de la zona, con medidas en función de la fase de la obra, en la que, a priori, también jugará un papel fundamental el parking de la plaza de las Flores.

Parking

El alcalde, Pablo Ruz, siempre ha sostenido que primero debían empezar las obras y, a partir de ahí, se abordaría el aparcamiento. Incluso en una entrevista en este mismo periódico a mediados de marzo dijo que este espacio "es de140 plazas no de 600", añadió que "es un parking muy viable", y que, de momento, no hay plan b. Por eso mismo, el bipartito ya ha comenzado con los trabajos previos para tratar de recopilar toda la información disponible de este aparcamiento, con la vista puesta, como reconoció Francisco Soler, de que, cuando ya empiece formalmente la rehabilitación del Mercado Central, se empiece a trabajar en el parking de la plaza de las Flores como propuesta seria y viable.

