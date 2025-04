Anulan una póliza de 150.000 euros de un seguro de vida porque se firmó el día del ingreso hospitalario en Elche

La sección IX de la Audiencia, con sede en Elche, ha revocado una sentencia del juzgado de Primera Instancia de la ciudad que condenó a la aseguradora Generali España a abonar 150.000 euros más intereses a los beneficiarios de una póliza de vida después del fallecimiento del asegurado. El fallo se ha conocido ahora, aunque se produjo a finales del pasado año. La decisión se ha adoptado porque los magistrados consideran que la póliza se firmó coincidiendo con un primer ingreso del asegurado en el Hospital General de Elche por una dolencia que le provocaría su fallecimiento dos años más tarde.

«Contrató un seguro de vida precisamente porque era perfectamente conocedor del delicado estado de salud que atravesaba y de la gravedad de sus dolencias, y en previsión de que las mismas pudieran conducir al resultado fatal finalmente acontecido, ocultando esta información a la compañía que, por ello, no pudo realizar debidamente la valoración del riesgo que se comprometía a asegurar», dice la sentencia en uno de sus argumentos.

Acudir a los juzgados

El pleito nació hace ya casi cinco años. En agosto 2020, al fallecer el asegurado, la aseguradora rechazó el pago de la póliza que se había firmado dos años antes, concretamente el 31 de julio de 2018 obligando con ello a los beneficiarios a acudir a los juzgados para reclamar el capital asegurado. En 2023, el juzgado de Primera Instancia les dio la razón al entender que el asegurado,«no era consciente a fecha de contratación de la grave enfermedad que padecía». Esta resolución pone el acento en los informes periciales y testificales que le llevan a esta conclusión por los siguientes motivos: «Creía tener un buen estado de salud y así lo manifestó a la aseguradora al responder a las preguntas que se le formularon (...) solo padecía unas molestias en la zona lumbar que atribuía a una actividad deportiva (...) los síntomas por los que acudió a urgencias podían ser compatibles con otras muchas dolencias de carácter menos grave (...) únicamente pudo conocer el diagnóstico de su enfermedad posteriormente, tras la biopsia el 7 de agosto (...) dicho diagnóstico lo recibió con total sorpresa y estupefacción».

Una imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Elche, donde se ha resuelto la demanda / Áxel Álvarez

Concluía por tanto el magistrado que el asegurado «no había faltado a la verdad en ninguna de las genéricas preguntas que supuestamente se le formularon en la póliza ni ocultó información a la aseguradora, que aceptó la póliza sin efectuar reconocimiento médico (...) siendo así, que esta parte demandada no ha probado las circunstancias en que se firmó el contrato, en referencia a la coincidencia de su fecha con el ingreso en el Hospital General de Elche».

Valoración de la prueba

La Audiencia de Elche, para revocar el fallo, rechaza esta valoración de la prueba y, por lo tanto, no convalida estas conclusiones. Para llegar a las suyas y revocarla se apoya en el mismo soporte audiovisual del juicio y para justificarlo dice que «el órgano jurisdiccional (refiriéndose a la propia sección IX) puede apreciar por sí mismo, no solo el contenido de las distintas pruebas que se practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de conocer que expresan al efecto de examinar si esas pruebas se han valorado o no correctamente». De este modo, dice la resolución, «asume la instancia y es ella la que valora de nuevo la prueba practicada», algo que está contemplado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 y se apoya en una sentencia del Supremo de 2009. Por lo tanto, vuelve a la casilla de salida del juicio para llegar a conclusiones contrarias.

Dice que hay dos datos fundamentales en todo el pleito. Uno es la firma de la póliza del seguro de vida, cuando el asegurado se encontraba ingresado en el centro sanitario ilicitano procedente de las Urgencias a las que había acudido el día anterior. «Sin solución de continuidad, pasó de Urgencias (por el dolor lumbar) a Medicina Interna del mismo hospital».Dice la sentencia que en ningún momento se explica cómo se suscribió la póliza, si en el propio centro sanitario o posteriormente y rechaza que se pudiera firmar semanas antes, como alega la representación legal de la familia, poniendo esa fecha como inicio de vigencia de sus efectos. «En absoluto podemos validar esa afirmación que, por su importancia y trascendencia, debía haber sido realizada y justificada en la demanda, siendo incomprensible que, de haber sido así, se omitiera en la misma este dato esencial». Entiende los magistrados que era la parte actora del proceso a la que incumbía, a los datos aportados por ella misma, aclarar y/o desvirtuar su contenido».

Ciudad de la Justicia de Elche / Antonio Amorós

Datos clínicos

Y el segundo elemento que para los magistrados es fundamental es la información suministrada por los médicos porque vienen a decir, según el fallo, que el estado de salud del asegurado «al tiempo de suscripción de la póliza, se hallaba muy lejos de poder ser considerado bueno». Y relatan los datos clínicos más relevantes. Así relata en mayo de 2018 el primer síntoma que aparece en la historia oncológica del paciente, cómo tras los estudios radiológicos es derivado al servicio de Urgencias del Hospital, concretamente el 30 de julio. «Resulta evidente, con todos estos datos clínicos que se acaban de relacionar, la gravedad de la dolencia que padecía a fecha de suscripción de la póliza (...) La hipótesis de que el radiólogo se limita a remitir al paciente a Urgencias, sin explicarle ni comentarle siquiera el motivo de esta recomendación, no pasa de ser una mera especulación contraria a la razón que, en ausencia de toda prueba, resulta además ilógica e insostenible. (...) Consecuencia de lo anterior, no respondió la verdad a las preguntas que se le formularon sobre su estado de salud, ocultando información fundamental a la compañía para valorar el riesgo asegurado. Y eso lo hizo conscientemente».