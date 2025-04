Rebajar el drama de los ahogamientos educando a nadar

Décadas después Juan Antonio Moreno aún tiene grabada una experiencia desagradable siendo niño cuando pasaba los domingos de verano en la playa del Pinet, en La Marina. Narra que uno de aquellos días en los que entró al agua de repente se vio que no llegaba al fondo cuando pisó sobre un gran surco que se había formado en la profundidad por las corrientes marinas. El agua lo cubrió y agobiado, intentó pedir ayuda hasta que se encontró, por suerte, con su padre brindándole la mano.

De aquel susto, que a multitud de personas les ha ocurrido, y en ocasiones con resultado fatal, a este profesor de la Universidad Miguel Hernández se le quedó marcada una «huella». Hasta el punto de que esta preocupación le llevó a abrir una línea de investigación acuática sobre lo importante que es, más allá de saber o no nadar, la prevención y el conocimiento del entorno cuando uno va a sumergirse.

Precisamente el catedrático del departamento de Ciencias del Deporte del campus ilicitano ha publicado recientemente Enseñar a nadar sin miedo, un libro en forma de guía destinada a profesionales y familias que justifica científicamente cómo los instructores deberían hacer que el aprendizaje de la natación se de una forma respetuosa y agradable sin que exista miedo, ya que, por lo general, no se han unificado criterios para que los ciudadanos, desde niños, manejen el medio acuático.

Países formados, menos ahogamientos

El profesional destaca, además, que en aquellos países en los que la natación está incluida de forma curricular en las clases de Educación Física el nivel de ahogamientos es inferior a otros en los que no se aplica, ya que además de fomentarse de una forma asidua la técnica de movimientos motrices también se dan pautas preventivas como evitar el acceso en zonas peligrosas o cuando la bandera no sea verde.

El profesor Juan Antonio Moreno con su libro "Enseñar a nadar sin miedo" / INFORMACIÓN

«Los estudios confirman que saber nadar no evita el ahogamiento, y los que más se ahogan son caucásicos, adultos, hombres, de una determinada franja de edad porque creen que saben nadar, pero en realidad saben la técnica pero cuando se van ahogar no han sido educados sobre cuando meterse al agua, por donde tienen que lanzarse, por lo que saber nadar no es un chaleco salvavidas», apunta el profesor, quien lamenta que la educación hasta la fecha no ha sido preventiva si no utilitaria.

Es más, e irónicamente, pese a que en la Península Ibérica, «estamos rodeados de agua», España no está entre los países en los que se fomente esta natación regulada en el sistema educativo, como si ocurre en otros próximos como Francia. Por ejemplo en Elche, y sin que haya datos determinantes, se calcula que menos de un tercio de los colegios estarían apostando por esta formación curricular y que hoy por hoy las nociones de los menores sean en muchos casos a través de cursos intensivos de natación, como extraescolares, o en caso de ofrecerse dentro del programa lectivo se llegan a dar unas ocho o diez sesiones en todo el año en piscinas municipales, cuando lo ideal sería que esta educación del medio acuático estuviera integrada desde la infancia hasta la adolescencia, apunta Moreno.

Falta de medios

El profesor de la UMH explica que a igual que los alumnos cuando salen de Primaria son competentes alfabéticamente también deberían serlo motrizmente, pero reconoce que una de las mayores trabas precisamente para dar este salto didáctico radica en las dificultades logísticas, ya que apenas hay centros que cuenten con piscina en sus propias instalaciones, y la mayoría que sí la tienen son concertados o privados.

Por otro lado explica el investigador que se dificulta la implementación por el coste que le supondría a las familias que sus hijos acudan habitualmente a este tipo de clases en espacios como los que dispone el Consistorio. De la misma manera indica que en la actualidad el volumen de láminas de agua disponibles, tanto públicas como privadas, no son suficientes para satisfacer a toda la población y que incluso el diseño que se ha hecho siempre de este tipo de infraestructuras estaban pensadas para competición «cuando sólo el 3% compite, por lo que debería llegar a todas las generaciones».

En este sentido, manifiesta que sería un reto que todos los estudiantes de las etapas de enseñanza obligatoria puedan tener asignada una instalación acuática y un calendario de salidas que hasta ahora se aprueban en los consejos escolares y donde los profesores voluntariamente se ofrecen a acudir fuera de los centros.

Falta formación

De igual modo, refiere el docente que no todos los maestros están formados correctamente pese a que es «determinante» un buen aprendizaje . En este punto detalla el profesor que muchos centros usan metodologías tradicionales «o arcaicas que no son respetuosas con el ser humano y fuerzan aprendizajes con beneficios a corto plazo pero dejan reminiscencias en el largo plazo». Por ello apuesta, como se muestra en la guía, por una «pedagogía respetuosa».

Precisamente su libro explica cómo diseñar escenarios de aprendizaje para evitar el miedo al medio acuático, que en ocasiones viene por experiencias traumáticas, en unos tiempos en los que existe mayor preocupación de que los menores se defiendan en el medio acuático, hasta el punto de potenciarse cada vez más las sesiones en el agua con bebés, o incluso existen programas de natación para personas mayores saturados, lo que es «síntoma de que culturalmente la sociedad está avanzando integrando en su estilo de vida el ejercicio físico, en este caso en el medio acuático», concluye Moreno.