Fiscalía recusa a un magistrado de la Audiencia de Elche para el segundo juicio del caso uniformes

La Fiscalía Anticorrupción ha recusado al magistrado José Teófilo Jiménez, presidente de la sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, como integrante del tribunal que tendrá que enjuiciar, a priori entre abril y junio de 2026 (pues se espera que no sean menos de 15 las sesiones que se desarrollen), la segunda y última pieza del denominado caso uniformes, que investiga una supuesta trama entre funcionarios de la Policía Local de Santa Pola, concejales y empresas textiles para amañar compras sin contrato del material destinado a los agentes. La primera de estas piezas absolvió a todos los procesados en una sentencia del que el ahora recusado fue presidente de sala y ponente, y que se dio a conocer el 3 de febrero. Para el fiscal Pablo Romero concurren motivos legales para que sea apartado del procedimiento y sustituido por otro magistrado. La decisión corresponderá a los magistrados de la sección XI. El Ministerio Público plantea en un extenso escrito que a su juicio «ha perdido la exigencia de la apariencia de imparcialidad».

Hay dos argumentos que esgrime la Fiscalía en el recurso para que se acepte la recusación. Uno es atendiendo a la relación de similitud que guardan los hechos que se deben enjuiciar con los ya resueltos porque la mayoría de acusados funcionarios y políticos son los mismos; de hecho, lo que cambian son los años y las empresas que suministraban el material a la Policía Local y por ende sus gerentes son ahora los procesados. También, dice el escrito como segundo motivo, «valorando el comportamiento del magistrado presidente del tribunal en la sentencia de 3 de febrero (...) de la que también fue ponente».

Absueltos

El tribunal de la primera pieza del "caso uniformes", que fue la absolutoria, estuvo formado por José Teófilo Jiménez, Javier Saravia y Joaquína María Orellana. La segunda iba a estar formada por Mercedes Matarredona (como ponente), Javier Saravia y José Teófilo Jiménez, presidiendo este el tribunal por su condición al frente de la sección VII. Fuentes judiciales explicaron que no solo Jiménez puede quedar fuera de la terna sino también Matarredona, pues participó como instructora en una declaración de esta causa y podría estar contaminada, según alegaron las defensas. En este caso, volvería a entrar en el tribunal Orellana y repetirían los tres.

La contaminación de jueces que han participado durante la fase de instrucción de complejos asuntos, que al cabo de los años llegan a otros órganos para su enjuiciamiento y a los cuales estos han ascendido, es relativamente habitual. Tanto como que no se acuerden ni de ello, pero que atendiendo a la pureza del proceso y que no conozcan nada de él ni tengan formado un juicio previo, son relevados. Lo que no es habitual es una recusación por el Ministerio Fiscal. Es cierto que las defensas, en la primera de las piezas del caso uniformes, pidieron la separación de la causa de dos de los tres magistrados porque habían resuelto recursos en segunda instancia durante la fase de instrucción. Petición que fue rechazada por la sección XI.

Interrogatorio

La Fiscalía basa su escrito principalmente en lo ocurrido en varias sesiones del juicio de la primera pieza del caso uniformes en relación con el magistrado. De hecho, en el recurso que ha presentado contra dicha sentencia ante la sala de lo Civil y lo Penal también lo hacen constar. Así, reprochan al magistrado cuando, en una sesión y durante el interrogatorio de un procesado, interrumpió al acusador público.

«El magistrado nunca debió de intervenir a riesgo de ver comprometida su imparcialidad, como así sucedió, siendo en su caso el letrado del acusado el que debía de asesorar a este sobre la conveniencia o no de contestar a las preguntas de la Fiscalía (...) La cuestión no es solamente formal. No afecta solamente a la apariencia de imparcialidad que han de guardar los miembros del tribunal de enjuiciamiento, en particular se ha de predicar respecto del magistrado presidente la afectación a la tutela judicial efectiva, a la igualdad de armas y al derecho al juez imparcial».

Ciudad de la Justicia en Elche, donde tiene su sede la sección VII de la Audiencia / Pilar Cortés

Ocho acusados y dos delitos La segunda y última pieza del caso uniformes enjuiciará (no antes de abril de 2026) hechos ocurridos entre 2008 y 2014 que sentarán a ocho personas en el banquillo de la sección VII por dos delitos de prevaricación en concurso con fraude por los que solicita para tres de los acusados dos años de prisión y la inhabilitación por nueve años para cargo público o funciones policiales. Para otros dos de un año de prisión e inhabilitación también por nueve años para cargo público o funciones policiales. Y para los tres últimos, los empresarios, de dos años de cárcel e inhabilitación por cuatro años para obtener subvenciones y ayudas públicas. Cinco de ellos, lo que eran cargos políticos y policiales de Santa Pola, deberán, en concepto de responsabilidad civil, ser condenados a indemnizar al Ayuntamiento de Santa Pola con 1.836,45 euros. Dice la Fiscalía que las empresas suministraron más de 249.000 euros «fuera de cualquier procedimiento de contratación pública». Añade que no puede acreditarse si las prendas fueron adquiridas y los servicios prestados.

Juicio

En otro párrafo, y referido al mismo juicio, añade: «Es criterio de la Fiscalía considerar que el magistrado con su comportamiento exteriorizado puso de manifiesto un prejuicio, y ello antes de la práctica de toda la prueba y del informe de la Fiscalía, que no era otra que la insostenibilidad de la pretensión acusatoria dado que comparó la acusación contra el acusado con la hipotética acusación que se podría dirigir contra el mismo por la Fiscalía si llegaba a llevarse por error documentos de la causa, algo imposible por ilógico, absurdo e irracional».