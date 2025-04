«Una cofradía sin finalidad de evangelizar es igual que una comparsa»

Afronta la primera celebración pasional de su segundo mandato al frente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Elche, en una celebración que «está en auge» y que este año cuenta con diferentes estrenos, entre nuevas tallas procesionales y cambios de horarios e itinerarios. El primer acto, este sábado a las 18 horas: el pregón. Quinto año dirigiendo la Semana Santa en la que lleva involucrado toda la vida. Joaquín Martínez García se muestra satisfecho y positivo por el auge que vive la celebración. Es su segundo mandato y, según la normativa diocesana, debe ser el último...

Una de las novedades introducidas por el obispo fue precisamente la limitación del tiempo en las presidencias de las cofradías y juntas mayores, estableciendo que no puedan ser más de dos mandatos seguidos. Esta norma se tiene que incorporar a los estatutos de cofradías, hermandades y juntas, porque antes se decía que el presidente o presidenta podían ser elegidos de forma indefinida.

¿Considera positiva esta restricción?

Sí. Sin duda. Favorece, por un lado, que todo el mundo tiene más fácil acceder a los cargos de responsabilidad. Por otro lado, supone que los cofrades se vean en la necesidad de asumir responsabilidades, porque muchas veces hay presidentes que llevan 30 años y es porque nadie quiere hacerse cargo de la entidad porque están muy cómodos con esa persona.

¿Cree que en 8 años hay tiempo suficiente para establecer un proyecto y llevarlo a cabo?

Creo que sí. En nuestro caso, afrontamos la dirección de la Junta Mayor con la intención de finalizar tres iniciativas básicas. La primera es poner en marcha el proyecto para fomentar la presencia de la Semana Santa en la escuela de una forma estructurada. Ahora mismo sabemos que en algunos colegios se realizan actividades relacionadas con la celebración, pero nosotros queremos ofrecer a todos los centros de Elche un proyecto educativo o una unidad didáctica para que los colegios que lo consideren oportuno puedan disponer de ella. Siempre desde el punto de vista de la cultura y tradiciones relacionadas con la Semana Santa. Que los profesores puedan ofrecer esa formación y que incluso desde la propia Semana Santa les ayudemos con actividades que desarrollaríamos nosotros. Aquí entrarían temas relacionados con la Palma Blanca, con las Aleluyas y, en general, con la actividad cofrade y procesional.

El presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de Elche, Joaquín Martínez / ÁXEL ÁLVAREZ

Llegar a más jóvenes

¿Buscan llegar a los más jóvenes ilicitanos, entonces?

Afortunadamente la salud de la Semana Santa en Elche es muy buena. Esto es cíclico y estamos en el ciclo positivo. Creo que se está haciendo muy bien el relevo generacional. Hay muchos niños y jóvenes que participan y que salen a la calle a ver las procesiones, pero creemos que una actividad escolar puede facilitar que los niños quieran participar directamente. Quizás ahora lo ven más desde fuera, pero no saben cómo participar. Si conocen un poco más las cofradías y lo que se hace en ellas pueden tener más interés por participar.

Hablaba de tres hitos...

Efectivamente. El segundo reto que afrontamos es la celebración del Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, que va a ser para nosotros un momento de gran trabajo, porque queremos hacer las cosas bien y eso siempre implica que nos compliquemos la vida. Creemos que esta jornada puede ser un punto de inflexión para la juventud cofrade, porque trabajar juntos en un evento de estas magnitudes va a hacer que todavía tomen más conciencia del papel que están llamados a representar en todas las cofradías y hermandades.

Muchas veces nos puede pasar que los veteranos veamos a los jóvenes como inexpertos. Por otra parte, los jóvenes pueden pensar que no les vamos a dejar hacer nada. Es una ocasión magnífica para que empiecen a asumir responsabilidades y sepan lo que es organizar este tipo de eventos en crudo. Y para que los veteranos vean cómo trabajan los jóvenes. Además, es una ocasión para que los jóvenes se conozcan todavía más entre ellos y se puedan interesar aún más por ir sumándose a las cofradías. Estamos viviendo una primavera, pero creo que el encuentro puede ser aún más un revulsivo.

¿El tercer objetivo?

Implementar de forma sistemática la formación de los cofrades. No podemos aspirar a que haya una participación plena, auténtica y total en el fenómeno cofrade si se limita a que esto es una cosa que forma parte de la tradición. Salgo aquí, ¿por qué? Porque salía mi padre, mi abuelo o sale mi amigo. Los cofrades tienen que ser conscientes de qué estamos celebrando, esto es una celebración religiosa de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo y con todos los matices, con todas las particularidades propias de cada uno, pero las cofradías de Semana Santa tienen una finalidad y esta es evangelizar.

Las cofradías que no tienen la finalidad de evangelizar son un cascarón muy bonito pero vacío de contenido, que no se diferencian en nada de una comparsa de Moros y Cristianos. Entonces, queremos ir avanzando en la formación cofrade. Además, esta es otra de las novedades que incluía la modificación de la normativa diocesana. Por ejemplo, es obligatorio que todos los hermanos mayores realicen un plan, con un itinerario de formación para poder ejercer el cargo. Es una catequesis, igual que tienes para la primera comunión, para el matrimonio, para la confirmación. También para el cargo de hermano mayor o de presidente, que es un oficio eclesiástico, a fin de cuentas, como el de párroco.

El relevo generacional en la Semana Santa de Elche

Comentaba anteriormente que está habiendo un cambio generacional en la Semana Santa de Elche...

En la inmensísima mayoría de las cofradías se ha producido un cambio ya en esta dirección. En las juntas directivas ya hay gente distinta, gente más joven. En algunos casos, a veces no tan joven, pero sí que es cierto que una persona que fuera hace 20 años a una asamblea de la Junta Mayor de Cofradías y acuda hoy vería que ya no conoce prácticamente a nadie de los que están. Creo que en este sentido se ha hecho bien el trabajo de renovar. Es verdad que una persona, para poderse meter en esto a fondo tiene que estar formada, conocer lo que está haciendo y la dinámica de trabajo de las cofradías y hermandades. Estas entidades ya no tienen nada que ver con lo que había hace 25 años, en la que las cofradías eran maquinarias procesionales de vender lotería, después de Navidad quitar el polvo al paso, ensayos y a salir en Semana Santa y hasta el año que viene. Eso hoy en día no existe, es impensable. Actualmente una cofradía tiene actividad todo el año. Está claro que no siempre al mismo nivel de intensidad, pero por ejemplo ahora vemos que es rara la cofradía que en Navidad no realice una acción solidaria o de encuentro. Además, después de Semana Santa prácticamente todas tienen su momento de convivencia. La formación es esencial para mantener la celebración todo el año. Y se está dando. Ahora, por ejemplo, en el mes de mayo, en la parroquia de San Juan, se confirma un grupo de 20 personas y son cofrades todos. Y lo hacen porque desde su cofradía se les ha invitado a ello. El cambio de tendencia es innegable.

Presentación de la revista, el pregonero, la entidad abanderada y el cofrade de honor de la Semana Santa de Elche este año / MATÍAS SEGARRA

¿Y el Obispado debe estar muy contento con este cambio?

Por el contacto que tengo con nuestro consiliario, D. Vicente Sáez, la opinión es muy positiva. También nosotros estamos encantados con él, porque es una persona que siempre está diciendo que sí a todo, acogiendo todas las iniciativas que le proponemos, proponiéndonos él mismo otras y, en ese sentido, nosotros nos sentimos muy arropados por la Iglesia, porque vemos que estamos en la misma sintonía. Es cierto que aún hay mucho que avanzar. Entre el grueso de la masa social de las cofradías y hermandades todavía hay muchas personas que su único contacto con el mundo de la religión y con la iglesia es aquí. Tenemos que hacer posible que la cofradía sea la puerta de entrada a una vivencia religiosa continuada de todo el año, no únicamente estacional, en Semana Santa practico mi fe, el resto del año, no me siento llamado. La cofradía es la que tiene que ser la puerta para favorecer esa participación activa.

Elche tiene muchas iglesias, donde se exponen la mayoría de las imágenes procesionales, pero en alguna ocasión ya ha comentado la posibilidad de impulsar un Museo de Semana Santa...

Elche no necesita un museo como lugar de exposición de las imágenes, como lo pueden tener Crevillente u Orihuela. Aquí no tiene sentido porque las imágenes están al culto. Todas, menos el paso de El Huerto. De los 42 o 43 pasos procesionales sólo uno no está en iglesia, pero lo que sí que creemos que tenemos que trabajar es para hacer posible no un museo en sentido convencional, sino un centro de interpretación de la Semana Santa que permita vivirla de forma desestacionalizada, como se hace en el Museo de la Festa. En este sentido, estamos empezando a trabajar en un proyecto para dotar de contenidos esta idea, pero aún está todo en un estado muy embrionario y somos conscientes que esto es un proceso que no va a ser para el año que viene. Ni para el otro. Esto requiere un recorrido y, por supuesto, contar con el apoyo municipal, que estoy seguro de que lo tendremos.

Apoyo del Ayuntamiento a la Semana Santa

¿Cómo está siendo el apoyo municipal a las cofradías?

Muy bueno. De hecho, desde la pandemia la subvención a las cofradías se ha prácticamente duplicado y esto ha hecho posible que las cofradías y hermandades, ya desde hace 3 años, reciban una subvención acorde con su participación en las procesiones y que es de una media de 1.500 euros con los que se sufragan los gastos de salir a la calle en procesión. Estas entidades también tienen acceso a otros servicios de carácter general como son los seguros de responsabilidad civil, que los asume la Junta Mayor. También se benefician de ayudas para publicaciones, programas, revistas, material fungible, así como del mantenimiento de la nave donde se guardan los tronos, lo que propició hace unos 12 años que las cofradías no tuvieran que pagar un alquiler. En su día fue un gran revulsivo. En definitiva, nosotros, sin el apoyo municipal ni por casualidad podríamos estar haciendo la actividad que hacemos.

Adentrándonos en la Semana Santa de este año. ¿Por qué se realizan los cambios horarios de Miércoles Santo?

El objetivo es el mismo que cuando el pasado año modificamos los horarios de Martes Santo. Entonces, conseguimos ajustar que todas las cofradías pasaran de forma coordinada por el recorrido oficial. Esto se hizo gracias a las cofradías, que tuvieron ese talante de entender que formamos parte de un conjunto, de un todo. Entonces, este año nos encontramos con que el Miércoles Santo teníamos un hueco horario. No es que se produjeran retrasos, pues las cofradías cumplen su horario escrupulosamente, pero es verdad que por la reconfiguración de los horarios quedaba un hueco de algo más de una hora desde que Pasión y Mercé salía de plaça de Baix hasta que llegaba la Virgen de los Dolores.

El presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de Elche, Joaquín Martínez / ÁXEL ÁLVAREZ

Con la colaboración de todos, de forma que los primeros de la tarde han atrasado su salida media hora y los que van después han adelantado media hora, hemos conseguido cerrar ese hueco de forma que el Miércoles Santo tendremos un paso homogéneo, continuado, por la plaça de Baix. Y eso favorece a las personas que están allí viéndolo y a los que lo ven desde su casa por la televisión. Hay que tener en cuenta que cuando ya es tarde y se produce un hueco por el que no pasa nadie mucha gente se marcha. Sin embargo, si van todos seguidos, pues la gente se queda hasta el final.

¿También hay modificaciones en recorridos?

El Jueves Santo, la Santísima Sangre de Cristo no terminará en San Antón y sale y termina en Santa María, porque el traslado hasta su parroquia era un recorrido larguísimo y que atravesaba zonas prácticamente sin gente y sin casas. Con caminos, rotondas, carreteras, un trayecto complicado.

Por otro lado, la Hermandad del Cristo del Amor de Salesianos, que finalizaba su procesión en la parroquia de El Salvador, en la madrugada de Jueves a Viernes Santo, este año va a volver al colegio, terminando de una forma más redonda, con el recorrido que hacía antiguamente.

Y se podrán ver nuevas imágenes...

Las incorporaciones son el Cristo de la Humildad de El Gallo, San Juan Evangelista en el Lavatorio y el sayón en la Coronación de Espinas. Tres novedades importantes que evidencian un síntoma más de que la Semana Santa sigue en continua evolución y en crecimiento. Y ya sabemos que el año próximo se incorporará un nueva imagen, la de un Cirineo en Pasión y Merced. Es decir, se están completando todas las escenas en la Semana Santa, lo cual es muy positivo. Estamos muy contentos de ver que todo esto continúe.

El pregón es este sábado 5 de abril

¿Y este sábado, el pregón?

A las 18 horas, en el Gran Teatro y a cargo de Fran Sabater Serrano, el pregonero más joven de la historia de los pregoneros de nuestra celebración. 30 años pero todos y cada uno de ellos de vivencia cofrade, porque ha nacido en el seno de una cofradía. Además, Fran ha estado trabajando muchísimos años en la Junta Mayor llevando el protocolo. Hoy en día es el jefe de protocolo de Ayuntamiento. Él mismo lo dice, que si él ha decidido dedicarse al protocolo es porque su vocación le nació del trabajo protocolario en Semana Santa. Fran tiene numerosas vivencias que nos van a hacer emocionarnos, seguro.

Suscríbete para seguir leyendo