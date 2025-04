PP y Vox defienden su gestión económica y la "salud financiera" del Ayuntamiento de Elche

El portavoz adjunto del gobierno municipal de PP y Vox, Claudio Guilabert, ha defendido que el Ayuntamiento de Elche “pasa actualmente por una gestión económica y una salud financiera inmejorable”. Lo ha hecho menos de una hora después de que el PSOE asegurara que la política económica de Pablo Ruz, que ha llevado al cierre del pasado ejercicio con más de 8 millones de euros de déficit, llevará inevitablemente a un plan de ajuste y a un recorte en los gastos.

Guilabert no se ha centrado en ese dato, que es el que le sirve al Ministerio de Hacienda para determinar si las cuentas están saneadas o no, sino en la liquidación del presupuesto municipal de 2024, que arroja "el remanente más alto de la historia con 31 millones de euros", dinero que en definitiva no se gastó el pasado año, pese a estar presupuestado y bien procede de ingresos que han sido superiores a lo previsto, como por ejemplo podrían ser las transferencias del Gobierno central. Guilabert ha puntualizado que “según las reglas fiscales, si el Ayuntamiento tiene más gastos que ingresos ordinarios entra en inestabilidad presupuestaria, pero eso no significa que se haya hecho una mala gestión del dinero público tal y como aseguran desde la oposición”.

"Una buena gestión"

El también edil de Contratación ha reiterado que “este gobierno municipal lo que está haciendo es llevar a cabo una buena gestión de los fondos públicos y eso, sin duda, se refleja en las calles” y ha recordado que el nivel de ejecución de las inversiones contratadas alcanzó el 70,7% en 2024 frente al 58,1% del año anterior y el porcentaje de las inversiones ejecutadas superó el 40%.

“Cifras que doblan a las alcanzadas en la anterior legislatura y que además podemos ver en la modernización de espacios públicos para embellecer la ciudad o en el mayor presupuesto en acción social de la historia de este Ayuntamiento que ha destinado este gobierno municipal” ha indicado Claudio Guilabert. El concejal, que ha tildado a la socialista Patricia Macià de ser la "pregonera del apocalipsis", término que Pablo Ruz acuñó el pasado mandato para el que entonces era alcalde, Carlos González, ha dicho que en 2022, cuando precisamente la edil era responsable de Hacienda, también se cerró el año con ejercicio en números rojos. Ahora bien, ha omitido dos datos importantes, uno es que fue el año de la reactivación tras la pandemia del covid y el segundo que por este motivo estaban suspendidas las reglas del gasto que son ahora las que caen como una losa en el ejercicio municipal de 2024 por acabar en números rojos.

"Aquí lo importante es que tenemos 31 millones de euros que vamos a invertir en seguir modernizando los espacios públicos, porque este sigue siendo es el año de las pedanías, de los barrios y de la gente Claudio Guilabert — Concejal del PP en Elche

Claudio Guilabert, concejal del PP en Elche / M. Alarcón

"Aquí lo importante es que tenemos 31 millones de euros que vamos a invertir en seguir modernizando los espacios públicos, porque este sigue siendo es el año de las pedanías, de los barrios y de la gente”, ha añadido Guilabert, quien ha asegurado, en tono desafiante al PSOE, que el gasto en flores de 2024 superará los 100.000 euros, asegurando que las normas fiscales del Gobierno están poco menos que desfasadas y no responden a la realidad.