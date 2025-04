El plan de ajuste por el desequilibrio de 8 millones tensa más la cuerda entre PP y PSOE en Elche

El equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Elche acudió este viernes a la manida comparación con una economía doméstica para explicar que si uno tiene 31 millones de euros que no se gastó el pasado año, pero debe 8 millones al cierre de ese ejercicio, no le van mal las cosas. Lo dijo el portavoz Claudio Guilabert, antes de menospreciar que esta situación para el Ministerio de Hacienda, y para la propia Intervención del Ayuntamiento de Elche, tenga una etiqueta menos halagüeña: «desequilibrio financiero». Por segundo día el Ejecutivo local tuvo que salir a intentar convencer a los medios de comunicación de que es pecata minuta que tengan que elaborar un plan de ajuste porque gastaron más de lo que ingresaron en 2024, un concepto este de tener que apretarse el cinturón que se resisten a reconocer por lo bien que aseguran van las cuentas municipales y añadió que a día de hoy esa norma «está mal planificada». Tanta es la «salud financiera», dijo el portavoz, que este año, y lo puso como ejemplo, se van a gastar solo en flores más de 100.000 euros y «tenemos treinta millones y vamos a seguir modernizando espacios públicos», sin explicar que precisamente ese plan de ajuste les obligará a amortizar parte de la deuda con ese dinero.

El PP con esta comparecencia trataba de sofocar el incendio que se ha generado las últimas 24 horas después de que durante los últimos meses el PSOE, a través de la concejala Patricia Macià en especial, les advirtiera en público en los plenos, con base en los informes económicos trimestrales que se envían a Hacienda, que a final de año los números rojos obligarían a un plan de ajuste para devolverlos a la senda del equilibrio entre ingresos y gastos, pues ese es su único objetivo para evitar el progresivo endeudamiento de los ayuntamientos que llevó en 2012 a un gobierno de Mariano Rajoy a impulsar esta estricta normativa de la mano del entonces ministro Cristóbal Montoro.

Extintor

Fue evidente que Guilabert salió con el extintor porque, a diferencia de lo que ocurre con cualquier réplica al PSOE, convocó de urgencia a través del gabinete municipal a los medios cuando no se había cumplido una hora de la comparecencia de la edil socialista para la valoración de los datos aportados el jueves por el equipo de gobierno y que son los únicos que maneja la oposición, algo que criticó porque los han pedido en varias ocasiones sin recibirlos.

En su comparecencia, la concejala socialista pintó el panorama que tiene ante sí el «Gobierno gastaoret de Pablo Ruz», anunció que habrá recortes, bajas en partidas a lo que obligará el Plan Económico Financiero (PEF) que se tendrá que elaborar y tensión financiera porque algunas decisiones, como por ejemplo la solicitud de un nuevo préstamo, que el Gobierno local plantea solicitar por otros 30 millones de euros en 2025 porque considera que tiene un bajo nivel de endeudamiento, tendrá que ser previamente justificado y autorizado por el ministerio que dirige María Jesús Montero. «Llevamos advirtiendo más de un año que esto iba a ocurrir y se reían de nosotros. Les gusta comer y desayunar a costa de los demás, no escatiman en viajes con concejales y asesores y hasta compran los paraguas con dinero de todos», dijo Macià, añadiendo con extrema dureza que «su seña de identidad es irse a restaurantes de cierto nivel, desayunar en la Casa Consistorial gastándose 10.000 euros en nueve meses, invitar a comidas y cenas a vicarios episcopales y congresistas del Año Jubilar por 5.000 euros. El capítulo 1 de Personal ha subido más de 13 millones y no por la estabilización. Gasta a manos llenas por los refuerzos y la contratación por Obras y Servicios y eso es una decisión de la Alcaldía, que nos lleva a la peor situación en una década».

"Fakes"

La edil, contestando a Ruz, quien el jueves dijo que el cierre de 2024 había sido histórico porque tenían la mayor cifra de remanente del Ayuntamiento, aseguró que, pese a que no les han dado aún el informe financiero de cierre de 2024, de las cuentas previstas por el Gobierno municipal para 2025 (275 millones de euros) «habrá que recortar 8 millones de euros para cuadrar gastos e ingresos. Engañan a la ciudadanía con datos que no son los reales. Ruz sí ha hecho historia, pero porque tendrá que hacer un plan de ajuste». Le contestó a ello Guilabert negando que vaya a haber recortes, acusado al PSOE de difundir «fakes» (mentiras) y recordando que en 2022 el Ayuntamiento de Elche (gobernado por PSOE y Compromís y siendo ella la edil de Hacienda) también acabó el año en desequilibrio financiero. El portavoz adjunto del PP omitió que en ese ejercicio las reglas de gasto estaban suspendidas porque se abrió el grifo para salir de la pandemia del covid y, por lo tanto, no tuvo repercusión. Guilabert dijo que las declaraciones de la socialista no habían gustado a los funcionarios y la tildó de «pregonera del apocalipsis», el mismo apodo que el pasado mandato Ruz usó con Carlos González.

Macià acusó a PP y Vox de haber mentido el día anterior porque «en otoño ya sabían que iban a incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria por el excesivo gasto y ya se encontraban elaborando una estrategia de ajuste a la cual restan importancia. Ruz se cree que somos tontos al hacernos creer que acabar el ejercicio 2024 con números rojos es síntoma de buena gestión. Con más de 8 millones en negativo, los números no son rojos, son fluorescentes».

