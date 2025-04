El centro de congresos de Elche acoge este viernes y sábado el II Congreso Nacional de Inteligencia Artificial (IA) en Enfermería, que tiene como focos de estudio la robótica, la aplicación algorítmica y la realidad virtual aplicadas a trasformar los cuidados en salud. En estas materias se centra un evento que ha conseguido reunir a más de 500 profesionales y estudiantes.

El evento también ha atraído a dos protagonistas muy mediáticos. Uno es humano, aunque usa la realidad virtual y la IA tanto para lo profesional como para sus redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores. Su nombre real es Mario Gil Conesa, pero todo el mundo lo conoce como Marius Lekker. El otro personaje principal del evento de los enfermeros es un robot, humanoide eso sí, pero robot; aunque puede llegar a practicar kung-fú con mucha destreza. Y tiene nombre propio, aunque poco humano: G1 de Unitree Robotics, compañía tecnológica china.

La foto del momento: ¿con el humano o con el robot?

El encuentro de protagonistas se producía tras la puesta en escena de sus virtudes, todas ellas alabadas de una forma muy intensa por los asistentes al congreso. Marius Lekker ofrecía el discurso inaugural del evento. G1 llegaba a la hora del café para sorprender con su movilidad intensa y fluida. Nadie quería perderse la foto del momento. Incluso valía un selfie. Pero el momento más esperado era el que estaba por llegar, cuando influencer humano y "showrobot" humanoide coincidían a solas... (un busto de la Dama de Elche era testigo).

El influencer Marius Lekker mira cara a pantalla al robot Humanoid G1 de Unitree Robotics en presencia de un busto de la Dama de Elche durante el congreso de IA y Enfermería / MATÍAS SEGARRA

Un gesto del de carne y hueso aproximándose al de metal podía dar que pensar: "¿Qué pregunta le habrá hecho el doctor Lekker al pequeño robot?", se cuestionaban los presentes en el momento de la foto que ilustra este artículo. Pues, aunque realmente no pudo haber interrelación, ya que G1 aún no habla -en ello están sus "padres" ingenieros-, sí había intención de hacerlo. Al menos así lo reflejaba el médico al ser entrevistado por INFORMACIÓN: "Si pudiera le haría preguntas, porque para mí, las preguntas son clave para entender qué te puede responder, qué sabe y sobre todo quién está detrás de las respuestas. La inteligencia artificial es un espejo, es inteligencia humana. ¿Es humano, es artificial? Es un gran algoritmo que nos da la sensación de ser reflejo humano. Y eso nos da miedo. Le preguntaría algo como "¿Qué sabes tú que yo no sepa?". Y otra pregunta interesante, que le hice hace poco a ChatGpt y me fascinó: "Dime lo que sabes de mí a raíz de las interacciones que he tenido contigo. ¿Qué es lo que yo podría ignorar de mí mismo?". El que se la haga se va a asustar". Y razón no le falta.

El robot humanoide conocido como G1, de la compañía china Unitree Robotics, en el centro de congresos de Elche / MATÍAS SEGARRA

La jornada científica

Al margen del momento estelar del día, Gil Conesa abría una jornada inaugurada institucionalmente por el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, Juanjo Tirado, junto al director gerente del Hospital General de Elche, Andrés Navarro, como representante de la Conselleria de Sanidad, y de la concejala del ramo en la ciudad, Inma Mora. También estaban en la mesa principal los presidentes de los colegios de enfermeros de las tres provincias y un vocal del Consejo General de Enfermería.

Mesa inagural del II Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería celebrado en Elche / MATÍAS SEGARRA

El doctor exponía en tono humorístico y muy aplaudido "su visión de la inteligencia artificial y cómo la uso yo desde tres puntos de vista, que son a los que me dedico. Uno es el científico, porque hago investigación. Otro es el académico, pues enseño y el tercero es el referido a las redes sociales, que es el que la gente más le suele interesarse, no voy a mentir".

El influencer Marius Lekker inaguraba el II Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería celebrado en Elche / MATÍAS SEGARRA

¿Para qué puede usar la IA Enfermería?

El científico sabe que "todavía hay mucho por desarrollar y necesitamos formarnos, pero en general podemos decir que la IA viene a resolver tareas que no queremos hacer, un montón de burocracia, papeleo, informes... En enfermería, igual que en medicina, cada día se escriben decenas de frases idénticas. El paciente refiere tal o cual cosa... y empieza siempre por el principio. Incluso a veces tenemos que hacer un copia y pega. Todas esas tareas que hacemos una y otra vez, click aquí otra vez, paciente que viene, paciente que sale, vale, resolver caso, pinchar aquí, son tareas que no deberíamos estar haciendo. Los pacientes nos exigen que les miremos a los ojos, pero nosotros miramos una pantalla, ¿por qué?".

El profesor Gil Conesa entiende que "los profesionales sanitarios estamos ahogados por la gestión. Y podemos pedir que un informe nos lo haga sobre la marcha una inteligencia artificial. Podemos chequearlo al final, pero no es lo mismo que dedicarse activamente a escribirlo. Y todas esas tareas de dar citas, gestionar cosas más numéricas, más datos... nos las podemos evitar".

Mario Gil Conesa, Marius Lekker, captó la atención de los más de 500 congresistas en Elche / MATÍAS SEGARRA

De esta idea surge una reflexión: "realmente, ¿sabemos si los pacientes se están yendo contentos o no? ¿Sabemos si los pacientes están a largo plazo, por ejemplo, resolviendo sus síntomas o les preocupa lo que tú crees o resulta que pasadas unas semanas lo que más les preocupa es otro resultado que tú no contemplas?. Típicamente algunos tratamientos te dejan una marca y a ti te preocupa mucho esa marca. El médico igual dice, "Ya, pero pero la enfermedad ha disminuido." Y dices, "Ya, pero y la marca". Pues tenemos que poder medirlo. Y a veces no damos abasto y una inteligencia artificial está ahí para medir eso, para ayudarnos".

"Nunca reemplazará al ser humano en empatía"

Por contra, la IA nunca puede reemplazar al ser humano en algunas cosas. Por ejemplo, le he intentado contar chistes a la inteligencia artificial y luego le pregunto dónde está la gracia nunca no sabe responder, salvo que sea un chiste muy antiguo y que ya algún humano haya escrito la respuesta. En bromas nuevas, no lo entiende. Y eso es una punta de iceberg. Eso es porque algo esconde que no termina de comprender. Sigue patrones, es un gran algoritmo. Pero cuando hay algo genuinamente nuevo, creativo, no puede continuar un patrón previo".

Según Mario Gil Conesa, "hay unas tareas que hay que identificar como propiamente humanas. Una de ellas es las relacionada con la empatía y la compañía. Nadie quiere morir solo. Y me refiero a no quiero morir sin otra persona al lado. Entonces, podemos concluir que la IA no entiende el humor y no te sirve como compañía y empatía. Y otra cosa que me parece muy importante es que para hacerte un amigo, para confesarle tus fallos a un amigo, para ser sincero de verdad, necesitas que él lo sea contigo, y es porque necesitamos tener a alguien vulnerable frente a nosotros. O sea, solo tú conectas más con otra persona, si tienes cáncer, conectas más con otra persona que ha tenido cáncer. ¿Por qué? Porque hay algo que sientes que os conecta y dices esta persona es vulnerable como yo, tiene fallos como yo, su pareja es imperfecta como la mía, su vida es imperfecta como la mí. Cuando hablas con Mr. Perfecto, que sube todo en redes que es maravilloso y la vida le va genial, hay algo que no nos conecta, ¿verdad? En el fondo, la inteligencia artificial no deja de ser algo perfecto, lejano, poco humano, que nos resuelve muchísimas cosas, pero que nunca va a conseguir esa empatía, cercanía, vulnerabilidad que le pedimos a una persona".

Marius Rubbios, G1 y el secretario del Cecova, José Antonio Ávila Olivares, en el congreso de Elche / MATÍAS SEGARRA

Una vez finalizada la intervención del ponente más mediático del evento, la actividad continuaba con un panel de expertos divulgadores científicos que moderaba Isabel Almodóvar y en el que participaban como ponentes Esther Gómez, Isidro Manrique, Ernesto Ibáñez, Iván Esturillo y David Rajadel.

Robótica aplicada

Por la tarde se servía el plato fuerte de la jornada con el análisis que Manuel Pardo, Nieves Pavón y Darío Samaniego realizaban sobre el estado actual de la robótica aplicada a los cuidados. En esta mesa participaban los representantes de la empresa Synergy Tech Investments, Darío López Gómez y Javier Andúgar, propitarios del robot, que hablaron de la progresiva integración de la robótica en los cuidados clínicos. En G1 "queremos mostrar las capacidades físicas y mecánicas que tiene. Con el paso del tiempo y el desarrollo de software que estamos haciendo actualmente, podremos implementar nuevas aplicaciones que sean útiles en infinitos campos, no sólo en el sanitario, sino en todos los que nos podamos imaginar". ¿Ahora mismo un robot puede sustituir a un enfermero? "Ahora mismo no, aunque se están empezando a plantear los primeros proyectos robóticos a grandes escalas, por ejemplo, en almacenes para transportar mercancías u otro tipo de trabajos que son lesivos para los humanos. Con respecto a si puede sustituir a un enfermero. Actualmente no, pero es posible que en un par de años empecemos a ver los primeros proyectos para integrar a los robots en estos entornos", exponen los responsables de la compañía.

Para poder tener un robot que realice mínimamente las funciones de un enfermero, primero "es necesario desarrollar un robot que sea muy seguro, porque son entornos peligrosos y un fallo puede ser desastroso. Aún así, no sería descabellado empezar a verlos en unos años, pero siempre hay que tener en cuenta que los robots no vienen a sustituirnos, sino a ayudarnos. Entonces, siempre va a haber un humano que esté controlando lo que esté haciendo el robot para comprobar que todo está en su correcto funcionamiento".

Jornada de sábado

La actividad de viernes finalizaba con la intervención de Blanco Romero, que hablaba sobre "Enfermería de precisión asistida por IA". En la jornada de sábado se tratarán la optimización del aprendizaje de las materias con IA, se presentará la Escuela de IA del CECOVA y se analizará con un panel de expertos la IA en las especialidades de Enfermería.