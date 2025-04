Marcha del autismo en Elche: "necesitamos recursos, orientación y empatía"

"Criar a un niño con autismo es un reto constante por todos los desafíos que conlleva y las familias necesitan recursos, orientación, empatía y que la sociedad entienda y eduque desde el respeto a la diversidad, porque todos somos diferentes". Así de tajantes se han expresado este sábado en Elche desde la asociación Infantil Soles sin voz, colectivo que se dedica a dar soporte a familias con menores que padecen esta afección cerebral.

La entidad ha sido una de las tres que ha participado en la cuarta marcha organizada por el Ayuntamiento para dar visibilidad al trastorno del espectro autista (TEA). La movilización, a la que se sumaron decenas de personas partió desde el Paseo de la Estación a la Plaça de Baix con lemas que pretendían que se asegure el compromiso de las instituciones y la sociedad desde todos los prismas, tanto del político como educativo, sanitario o empresarial por la inclusión plena.

Desde Mentes Divergentes, otra de las organizadoras, reconocieron que cada vez la población oye hablar más acerca del autismo, bien sea por programas como 100x100 Únicos o series como The Good Doctor en la que el protagonista padece este trastorno. Ahora bien, lanzan la pregunta de si a pesar de esta divulgación realmente sabe la ciudadanía lo que significa ser autista.

Altavoz

"Ojalá mis hijos pudieran contar ésto por sí mismos. Mientras ellos no puedan, permitanme ser su voz. Saber que existen autistas no es lo mismo que comprender el estigma que enfrentan ellos y sus familias. Ser autista no es una desgracia. Pero, tampoco es ganarse la lotería", explicaba una de las portavoces de la asociación.

Estigmas

En cuanto a los estigmas destacaron que el primero es la lástima. "Mis hijos me desafían cada día, aunque son felices. No necesitamos compasión, sino apoyo".

Apuntaron que también suele pesar el "mito de los privilegios" ya que lamentaron que se siga creyendo que las familias reciben ayudas económicas "excesivas o ventajas injustas". Si bien fueron claros: "las terapias son costosas, el acceso al ocio es limitado y enfrentamos barreras constantes"

"Un desafío constante"

Desde la entidad manifestaron que las personas autistas viven en un desafío sensorial permanente porque muchos tienen alteraciones vestibulares o propioceptivas, lo que dificulta esperar su turno o entender por qué no podemos detener el coche de inmediato. "No se trata de falta de educación, sino de percibir el mundo de forma diferente", matizaron, al hilo que con la sencilla comparación de que si no se le pediría alguien en silla de ruedas que suba escaleras, "no se le debe pedir a un autista que deje de serlo. Se necesita más empatía y equidad".

"Que no nos juzguen por actuar diferente"

Desde la asociación Aiteal una persona con autismo explicó en primera persona su trastorno, cómo percibe el mundo y cómo le gustaría que fuera. Sostuvo que le cuesta adaptarse a los ruidos de la calle, a las aglomeraciones y que se estresa cuando no conserva su espacio vital. "Soy extremadamente riguroso con las normas y no soporto ver una palabra sin su tilde". Narró que se ha encontrado tanto con niños y adultos "que no me han aceptado porque no comprendo las normas sociales como el resto, porque soy muy sensible, porque no me gusta el contacto físico...", lamentó.

Insistió en que "no es fácil ser yo" por lo que reclamó precisamente que se tomen en consideración las vidas de las personas con autismo "al igual que las de las personas que no lo tienen; que no se nos juzgue si actuamos de forma diferente al resto; que no nos perciban como raros, sobre todo que nos respeten y nos comprendan", concluyó.