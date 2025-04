El papel más sacrificado de La Pasión de Elche

Dejó de interpretar a Jesús y ahora es San Pedro. La edad no perdona y el físico evoluciona. Pasó de ser el Nazareno a hacer de Judas. Lo mismo: los años pasan, aunque el cambio de la luz a la oscuridad es tremendo. Otro paso traumático es el de Hijo de Dios a judío. Tres de los actores de La Pasión de Elche del Grupo Jerusalem ya han dejado el protagonista principal para ejercer otros roles. Ellos, junto al actual intérprete de Cristo, coinciden en que hacer de Jesús es, sin duda, el papel más sacrificado.

«Jesús es un personaje muy sacrificado, con mucha responsabilidad», destaca Antonio García Martínez, que representó el papel durante dos décadas. Productor y vendedor de palmeras, este ilicitano explica cómo a lo largo de su trayectoria actoral fue alternando el protagonista con otros dos compañeros; primero con el Jesús original, Francisco Peral. Después con el segundo actor protagonista, José Daniel García, y por último con el que lo hace ahora, Juan Antonio Sánchez, al que de algún modo sirvió de guía.

Antonio García asume que «el cambio llegó. Iban habiendo señales. Físicamente cogí un poco de peso, el pelo me lo tenía que estar tintando, la edad... Pero sí es cierto que creo que era cuando más preparado estaba. La experiencia me hacía estar más tranquilo y el papel estaba más asentado. Pero llegó el momento, sobre todo físico. Es un proceso. Hay que parecerse lo más posible a Jesús, dar una imagen y entiendo que yo no la daba. Lo podría haber seguido haciendo, pero tomé esa decisión».

La vivencia desde otro personaje

El último Jesús antes del actual reconoce que «al principio me sentía un poco perdido y desubicado, pero ahora San Pedro me aporta otras sensaciones que quiero vivirlas también, pero son totalmente diferentes. Pienso que lo mejor es no darle vueltas y pasar página. He hecho un papel y ahora otro y ya está. Se agradece el relevo también».

Los actores del Grupo Jerusalem que han interpretado a Jesús en "La Pasión de Elche" / INFORMACIÓN

De cada uno de sus compañeros, Antonio García ha extraído algo: «Paco me aportó la experiencia y ese sentimiento profundo que demuestra en el papel. José Daniel, la profesionalidad que él tiene, que es más actor que nosotros. Y Juan, las ganas que tiene de aprender, su juventud. Aporta algo nuevo y se agradece».

Atendiendo a las palabras del tercer Jesús, parece que, pese a lo complicado que es interpretarlo, cuesta dar el paso de dejarlo. «Jesús me provocaba bastante agotamiento emocional porque conlleva mucha concentración, mucha vivencia y sentimiento; desde el minuto uno al final no hay un respiro». Sí, pero «todo ese sacrificio compensa con lo que podemos trasmitir. Un mensaje de amor, de emoción, de paz, de comprensión, humildad y grandeza. Pensar que has transmitido algo de esto compensa. Como pensar que la gente sale contenta, que lo has dado todo... Sí es cierto que este papel exige mucho más que otros papeles, sin desmerecer porque todos son importantes y aportan. Ahora que estoy con otro papel lógicamente se ve de otra manera. Me agotaba mucho porque me exigía mucho y no podía fallar. Hay que sentir 100 %, intentar estar muy metido. Se viven otras cosas que en otros papeles no se pueden llegar a vivir».

Nuevas generaciones en el papel de Jesús

A Antonio García le ha sucedido Juan Antonio Sánchez, el actual Jesús, que trabaja en el mantenimiento de un colegio y que narra su camino hasta el protagonista: «En los cinco años que pertenezco al grupo comencé representando a un apóstol y a un sacerdote. El papel principal relativamente hace poco tiempo. Quizás saber que estás aportando o siendo partícipe de algo tan importante como dar a conocer el mensaje que transmite la obra y que nos ha dejado Jesús es para mí lo más gratificante, independientemente del papel que se desempeñe».

Sánchez ha recibido numerosos consejos de sus antecesores, pero se queda con uno, «el principal, ser uno mismo». De su reciente experiencia resalta un detalle: «La mirada de alegría y humildad que tanto pequeños como adultos tienen tras ver la representación».

Del primer Jesús al presente

Del menos experimentado al más veterano, el auxiliar de clínica Francisco Peral, el primer Jesús y uno de los más veteranos del Grupo Jerusalem, donde lleva más de 40 años. «Interpreté al Mesías durante 35 años; hasta los 63 estuve subiendo a la Cruz. Ahora, el papel que tengo es el de Judas, que es más corto pero más intenso y a mí, personalmente, me gusta más, porque de alguna manera rompo con todo el mal que la persona lleva dentro, porque todos llevamos una parte oscura», explica.

Al actual protagonista le aconseja «que siga con los pies en el suelo». Y se aplica el cuento en lo referente a la ilusión, pues «tengo ahora la misma que cuando hice el primer Jesús. De hecho, mucha gente me dice que les he hecho llorar aún más haciendo de Judas que cuando interpretaba al Señor».

Otro de los «Jesuses» de la compañía ilicitana ha sido José Daniel García Ortuño, actor profesional y profesor de teatro, dueño de la empresa Educa Escola, dedicada a las actividades de ocio infantil. Lleva un cuarto de siglo como miembro del grupo, al que entró con sólo 16 años. «Salvo Judas y San Pedro, he interpretado todos los papeles masculinos de la obra, entre sustituciones, papeles oficiales y suplencias. Pero los principales han sido Pilatos, Jesús y Abraham, que es el actual», señala.

Los cuatro intérpretes del Grupo Jerusalem que han hecho de Jesús de Nazaret / INFORMACIÓN

Asume que «interpretar a Jesús siempre tiene un plus en preferencia, pero al que más cariño he tenido fue a Pilatos, ya que empecé a interpretarlo muy joven, con 19 años, y fue el primer papel con mucha importancia tanto dentro como fuera del grupo. Además, siempre he pensado que, si lo interpretase hoy, con unos cuantos años más de experiencia, lo abordaría de forma distinta a como lo hice en su día».

El secreto, para este actor profesional, es ofrecerle al papel de Jesús la impronta personal. «Una de las cosas que más quise trabajar con el personaje fue el de darle un enfoque más humano, intentar reflejar, no solo la bondad, sino también la determinación, el valor, el cariño a los suyos y sus miedos y dudas. Siempre me quedará la espinita de no haber podido trabajar más el papel de Jesús y desarrollarlo».

Cuatro interpretaciones en Elche próximamente

Elche podrá ver en la calle y sobre el escenario a los cuatro «Jesuses» que ha tenido el Grupo Cultural Jerusalem a lo largo de su trayectoria. Uno como Abraham, otro como Pedro y un tercero como Judas Iscariote. El cuarto es el actual intérprete, que ya ha protagonizado la obra en una decena de representaciones esta Cuaresma. La primera función fue el sábado 8 de marzo en la iglesia de San Antón, punto de salida tradicional a la gira, desde hace 41 años.

La campaña de representaciones de este 2025 ha llevado a los 90 componentes de Jerusalem a escenarios de las provincias de Alicante, Albacete, Ciudad Real y Murcia. La representación de La Pasión de Elche, obra declarada de Interés Turístico, se puede ver en 15 ocasiones, seis de ellas en Elche, de las que quedan cuatro. El próximo sábado, a las 21 horas, será la escenificación itinerante por el casco histórico de la ciudad. En el Gran Teatro serán las funciones de Viernes Santo (11 horas), Sábado Santo (19 horas) y Domingo de Gloria (19 horas).

