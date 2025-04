La mayoría de centros de la OMAC de Elche ya dan cita previa a dos semanas vista

Las 14 Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) con que cuenta el Ayuntamiento de Elche, que se han multiplicado en los barrios y pedanías para agilizar la administración y ofrecer un mejor servicio al ciudadano más cercano a sus domicilios, no ofrecían servicios de cita previa disponibles este mismo lunes para lo que resta de semana, según constató INFORMACIÓN en la propia web municipal. Como alternativa, si usted tiene una urgencia y está dispuesto a coger el coche o el cómodo autobús, ahora que se han multiplicado las líneas y frecuencias, tendrá más posibilidad de obtener cita previa para aquello que desea cuanto más dispuesto esté de alejarse del casco urbano yendo a la OMAC más lejana de la ciudad. De hecho, el diario encontró el 15 de abril (desde este lunes sería una cita para dentro de ocho días) en las dependencias de La Marina

¿Había alguna más?, junto a esta, solo quedaban citas disponibles para la semana próxima en las OMAC de El Altet y Francesc Cantó para apenas servicios y contadas citas. Las otras once no tenían nada disponible o al menos eso es lo que aparecían en sus calendarios para estas dos próximas semanas: Completos para atender a los ciudadanos. Hay cuatro oficinas donde ahora mismo no hay posibilidad de realizar este trámite de ayudas en lo que queda del mes: Altabix, Arenales, Perleta y Plaza de Crevillent.

De forma presencial

Es cierto que los vecinos necesitados de algún trámite también puede armarse de paciencia y acudir de forma presencial para ser atendido. Allí a través de una máquina automática pueden obtener un tique a la llegada donde afortunadamente ya no tendrá colas en la calle, pero sí en el interior de las dependencias, como ocurría en la populosa Plaça Baix, y nadie le garantiza cuándo le tocará porque los afortunados (o previsores) que han obtenido la cita previa irán delante de la hora que le hayan dado.

La OMAC digital de Elche, situada en San Antón / INFORMACIÓN

Demora

La explicación de esta demora de dos semanas quizá no solo esté en el hecho de que la semana próxima el Viernes Santo sea festivos por Semana Santa sino porque desde el 17 de marzo y hasta el 30 de mayo está abierto el plazo para atender la tramitación de las ayudas por gastos de vivienda habitual y bonificación del agua. Son tres de los diez servicios que se pueden solicitar, pues se pueden tramitar por separado o de forma conjunta. Ahora bien, hay cuatro dependencias de la OMAC que ya no tienen cita disponible este mes para la gestión y para el mes de mayo no aparecía la posibilidad de solicitarla para ningún día. También existe la posibilidad de que aún no se hayan ofertado.

No se crea que las otras diez oficinas tienen muchos días disponibles y se trata de un problema puntual; de hecho, a excepción de la citada de La Marina o de la dependencia de Frances Cantó, que tiene tres para el día 16, el resto de las OMAC de Elche solo disponen citas sueltas para la semana próxima, como el día 17 en El Altet (una libre), y ni ofertan para la última del mes, lo que también puede deberse a que aún no se han colgado las agendas por algo tan normal como libranzas o vacaciones de funcionarios que no son sustituidos.

Olvidos y alternativas

Una explicación de por qué no se facilita el calendario con más plazo de reserva estaría en el hecho de que muchos ciudadanos que solicitan estos servicios tienen una urgencia y, en este tiempo esperando turno, han encontrado otra vía para realizar el trámite -como acudir a las dependencias del PROP- y ni siquiera se dan de baja en la cita, lo que provoca que se pierdan; o directamente se han olvidado de la fecha y la hora a la que tenían que ir.

Otros servicios municipales que se prestan en las OMAC, caso de altas y modificaciones de padrón, atención a personas sordas, certificado de padrón, fe de vida, prestaciones en el extranjero, recibos, firma digital, liquidaciones, licencias y declaraciones responsables, registro, información y certificado de distancia o ventanilla única para otras administraciones, sufren esta situación porque tienen menos citas disponibles. El diario para la mayoría de ellos directamente no ha encontrado huecos para las dos próximas semanas. Ni uno solo. n

Suscríbete para seguir leyendo