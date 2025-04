La plataforma del Vinalopó busca alianzas fuera de Elche para frenar la prórroga a Ribera Salud

La Plataforma por la Reversión del Vinalopó ha reorientado su estrategia en defensa de una sanidad cien por cien pública y de calidad, buscando y disponiendo del respaldo de otras plataformas valencianas para plantar cara a la continuidad de la empresa Ribera Salud al frente del Hospital del Vinalopó, cuya gestión sigue siendo privada tras ser prorrogada por la Conselleria de Sanidad. Este lunes, Día Mundial de la Salud, la plataforma instalaba por primera vez una mesa informativa en defensa de la sanidad pública, con un manifiesto común con entidades que luchan por el mismo fin desde Torrevieja o Elda.

La acción tenía lugar en la plaça de Baix de Elche, con motivo del Día Mundial de la Salud. Miembros de la plataforma denunciaban ante los vecinos la privatización del servicio sanitario y les ofrecían mensajes para concienciarles sobre lo que está en juego. En palabras de Pepa Egea Aliaga, una de las participantes, "hoy es el Día Internacional de la Sanidad, y queremos recordar que en este día, en muchas ciudades de España y también aquí, en la Comunidad Valenciana, las mareas blancas están saliendo a la calle para defender una sanidad pública, 100% pública y de calidad".

“Se saltan el derecho constitucional a la torera”

La movilización en Elche es una más dentro del calendario de acciones que la plataforma impulsa desde hace meses. Una de sus portavoces, Toñi Maciá Vicente, remarcaba que la lucha continúa pese a la falta de respuesta por parte de las administraciones: "Hemos recogido casi 15.000 firmas, pero eso no ha servido de nada. Aun así, nosotros seguimos adelante".

"Creemos que lo más importante en la vida es la salud, y esta depende de una sanidad que nos proteja y cuide a todos y todas", subrayaba. "Pensamos que esto solo es posible a través de una sanidad pública, de calidad, universal, sin listas de espera o, al menos, con una inversión real en sanidad como prioridad".

Por su parte, la crevillentina Teresa Boix García criticaba también la postura del gobierno valenciano ante esta situación: "Los que supuestamente nos representan, no están defendiendo nuestro derecho constitucional a una sanidad 100% pública. No defienden este derecho ni la sanidad pública española, que es una de las mejores del mundo. No se puede estar al servicio de intereses privados de una empresa. Eso es fundamental".

"Si se saltan esto a la torera, ¿qué nos queda? ¿Vamos a privatizarlo todo?", se preguntó con indignación. "Como ciudadana normal, con hijos, nietos, y siendo pensionista, no podemos permitirlo. No en pleno siglo XXI", concluyó esta portavoz, advirtiendo que este es un tema de "dignidad social y justicia sanitaria".

La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó instalaba una mesa informativa este lunes en la plaça de Baix / INFORMACIÓN

Un movimiento que se extiende por toda la Comunitat

El trabajo de la plataforma no se queda en Elche. Buscan sumar apoyos y dar a conocer su causa más allá de los límites locales. Así lo explicaba Pepa Egea: "Estamos todos juntos y unidos, como Fuenteovejuna. Seguramente también saldremos en medios de comunicación, para informar a la ciudadanía". Egea adelantó que están valorando nuevas acciones de visibilidad: "Incluso estamos pensando en ir a Crevillente para darnos a conocer mejor como plataforma, para que nos conozcan bien y, sobre todo, para que nos apoyen cuando convoquemos concentraciones, manifestaciones o actividades informativas".

La meta, insiste, es clara: "Nuestro principal objetivo es concienciar a la ciudadanía, que comprendan qué está en juego, especialmente en lo referente a la sanidad y sus problemas. Siempre en defensa de lo público".

Torrevieja, Elda y otras voces en común

La jornada informativa por el Día Mundial de la Salud se ha desarrollado en coordinación con otras plataformas, entre ellas la de Torrevieja, con quienes han compartido manifiesto, como explicó Paqui Ortiz Bustos: "Compartimos manifiesto con la plataforma por la sanidad de Torrevieja, y en Elda también hay movimiento hoy. En muchas ciudades se están formando plataformas como la nuestra, y este es un día clave de reivindicación".

Ortiz también cargó contra la gestión privada y su prórroga: "No queremos más privatizaciones, pero vemos claramente que el Gobierno, especialmente el valenciano, está apostando por esa vía. Tenemos el caso del Hospital del Vinalopó, donde quieren prorrogar la gestión privada".

La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó informaba a los ciudadanos sobre la importancia de potenciar la sanidad pública / INFORMACIÓN

"Estamos totalmente en contra porque eso es mantener el negocio de una empresa. Y, como decimos: con la sanidad privada gana el negocio y pierde la salud. Si hay recortes en sanidad, perdemos todos", añadió.

Desde la plataforma afirman que seguirán repartiendo información a pie de calle, organizando actos y buscando más alianzas para reforzar su mensaje: la salud no es un negocio, es un derecho. Y no piensan ceder en su objetivo de que el Hospital del Vinalopó pase a ser gestionado desde lo público.