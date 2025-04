Ya se pueden reservar visitas al nuevo refugio antiaéreo de Elche

Elche abre una ventana a su memoria histórica. Desde este lunes ya se pueden concertar visitas al refugio antiaéreo número 1 del Paseo de Germanías, una de las construcciones defensivas levantadas durante la Guerra Civil Española. Las reservas se deben realizar a través de la web del Ayuntamiento de Elche, aunque las primeras visitas guiadas no se llevarán a cabo hasta el próximo viernes 11 de abril, cumpliendo el requisito de solicitud con al menos 72 horas de antelación.

Visitas guiadas gratuitas de lunes a viernes

La Concejalía de Cultura y Turismo ha detallado que el horario de apertura será de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas, con grupos de entre 15 y 21 personas. La duración estimada del recorrido es de 45 minutos, y se trata de una experiencia apta para todos los públicos.

Las visitas son totalmente gratuitas, aunque deberán realizarse dentro del horario establecido y mediante reserva previa. En el caso de los centros educativos, se requerirá la aprobación de la actividad como extraescolar por parte del Consejo Escolar correspondiente.

Uno de los túneles del refugio antiaéreo de Elche / INFORMACIÓN

“A partir de este lunes ya se pueden concertar citas, pero no será hasta el viernes 11 de abril cuando comiencen las visitas”, explicó la concejala del área, Irene Ruiz. Las reservas pueden formalizarse desde el portal: https://www.elche.es/refugio-no1-del-paseo-de-germanias/.

Un refugio que nunca llegó a utilizarse

El espacio visitable forma parte de los trece refugios antiaéreos construidos en Elche durante la Guerra Civil, aunque nunca llegó a utilizarse, ya que la ciudad no fue bombardeada. El refugio, ubicado en el actual Jardín de la Concordia del Paseo de Germanías, se inauguró el pasado diciembre tras una completa reforma y musealización.

Con 117 metros de recorrido, este refugio destaca por su compleja arquitectura: dos largos pasillos paralelos unidos por cuatro transversales, a los que se accede tras descender 18 metros. De sus tres accesos originales, solo dos fueron terminados, y son los que ahora están operativos para la visita.

Así es el refugio de la Guerra Civil encontrado bajo el Paseo de Germanías / Áxel Álvarez

Durante los años 50, el suelo original de tierra apisonada y las paredes de mampostería fueron recubiertos con hormigón, mejorando la estructura pero respetando su trazado original.

Paneles, historia y condiciones de acceso

El refugio ha sido acondicionado con paneles informativos, fotografías históricas, iluminación y señalética para garantizar una experiencia didáctica y segura. No obstante, el espacio no es accesible para personas con movilidad reducida, ya que no dispone de ascensor y el acceso se realiza por dos escaleras de 87 peldaños.

Además, la organización recuerda que no hay baños disponibles, las sillas de bebé deben permanecer plegadas y no se permite la entrada de mascotas. Durante la visita, será obligatorio seguir las indicaciones del personal del refugio o de los guías encargados del recorrido.

Cartel del refugio antiaéreo del Paseo de Germanías en Elche / INFORMACIÓN

Con esta apertura, Elche recupera un capítulo clave de su patrimonio histórico, poniendo en valor un espacio que, aunque no llegó a cumplir su función original, forma parte del legado colectivo de la ciudad.