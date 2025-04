El Consell apunta a sondeos arqueológicos y un estudio de vegetación en la Casa de la Mina de Elche

Si hay un proyecto que da buena cuenta de que los tiempos del urbanismo son unos y los de la sociedad y, en particular, los del tejido económico otros ése es el de ampliación de Elche Parque Empresarial, el del conocido como sector E-49. Tanto es así que hace ahora justo nueve años, en abril de 2016, el entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una conferencia en Madrid, ponía el foco en las negociaciones que había abierto Tempe -la empresa comercializadora del calzado y los complementos del grupo Inditex para marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius- para expandirse en Elche. La idea era impulsar su mayor centro logístico mundial, para lo que necesitaba más de 300.000 metros cuadrados. Al final, la empresa creada en 1989 al 50% entre el ilicitano Vicente García y Amancio Ortega no sólo acabó plegando velas en Elche, y se hizo con una parcela de unos 280.000 metros cuadrados en Parc Sagunt, sino que la tramitación para lograr la expansión de Elche Parque Empresarial continúa nueve años después, incluso con una modificación sobre el proyecto inicial de por medio para que las parcelas sean más pequeñas, para que tuvieran mejor encaje en el mercado y abaratar el precio del suelo.

Informe de marzo

La situación es tal que fue el pasado 13 de marzo cuando la Dirección General de Urbanismo, dependiente de la Generalitat Valenciana, dio luz verde al informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización. Un acto administrativo que llega justo cuando se están resolviendo las alegaciones al Programa de Actuación Integrada (PAI) -una decena-, con la vista puesta en que el documento se pueda aprobar en mayo. En paralelo, se está trabajando en la parte técnica de la reparcelación, que, a priori, según el programa anual de actuación de Pimesa, podría aprobarse a finales de 2025, lo que llevaría la licitación de las obras de urbanización al próximo año, pese a que lo que se estimaba inicialmente es que fuera en este ejercicio.

Una vista de la configuración que tendrá la zona de ampliación del Parque Empresarial. / INFORMACIÓN

En varias fases

Sea como fuere, la resolución, firmada por el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, apunta a varias cuestiones relacionadas con la Casa de la Mina o Torre Ibarra, un conjunto integrado por varios edificios construidos en diferentes fases, desde el siglo XIX y hasta los años cincuenta del siglo pasado, con una casa principal que responde al tipo de alquería clásica del Camp d’Elx.

Bienes patrimoniales

Significativo en este sentido es lo que refleja la resolución sobre este complejo: «En el estudio de patrimonio cultural se identificaron en el ámbito los bienes patrimoniales: Torre Ibarra o Casa de la Mina al norte del ámbito (elemento patrimonial inventariado por el Ayuntamiento de Elche en su documento de protecciones del planeamiento general), constituido por una serie de construcciones así como un arbolado de cierto porte y frondosidad; el parat o azud situado al norte de la zona de actuación en el lado norte de la A-7; y un yacimiento arqueológico situado en el interior de la Finca Ibarra, el cual se encuentra sin catalogar».

La Casa de la Mina, con el vallado que la cerca, tal y como aparece en el proyecto de rehabilitación. / INFORMACIÓN

Con el foco en la vegetación

Con estos puntos de partida, por un lado, se deja claro que, «previamente a la ejecución de las obras, se realizará un estudio de vegetación en la zona sensible del entorno de la Casa de la Mina para valorar la necesidad de conservar, o no, la vegetación existente y su integración en la zona verde-libre de edificaciones». Con ello, se trata de proteger ese «arbolado de cierto porte y frondosidad» que en la empresa municipal Pimesa identifican con una decena de pinos que, señalan, desgraciadamente, en estos momentos se encuentran en muy mal estado, como está ocurriendo con buena parte de los pinos en la provincia. Es más, la vegetación ocupa, como es obvio, un papel importante en este dictamen, de manera que no sólo se refleja que «la actuación supone la reducción permanente del suelo agrícola en el término municipal», sino que para las zonas verdes se plantea el cultivo de moreras blancas y tipuanas, junto a arbustivas aromáticas y otras de flor vistosa, para, posteriormente, añadir que «los espacios verdes del sector se ajardinarán con especies autóctonas y de bajo requerimiento hídrico, persiguiendo, además, su integración paisajística».

Medidas correctoras

Por otra parte, y como deja claro el documento, como «medidas correctoras incluidas en el documento ambiental del proyecto de urbanización se contempla la realización de prospección arqueológica y etnológica de las zonas no inspeccionadas previamente durante la elaboración del informe de impacto patrimonial del sector», a lo que se apostilla que, «de igual modo, se plantea la realización de sondeos arqueológicos, así como el estudio y seguimiento arqueológico de las obras que afecten al parat o azud Hondo de la Mina, estando previsto que el mismo quede integrado en una manzana de equipamiento». Un sondeo que se pide después de que en su día aparecieran restos cerámicos en superficie, por lo que se quiere comprobar si tienen algún tipo de valor patrimonial y puede haber algo más o si, por el contrario, se trata de algún vertido de materiales anterior a que Pimesa adquiriera la finca por un procedimiento concursal.

La Casa de la Mina, en una imagen del proyecto de rehabilitación. / INFORMACIÓN

Canal de la Sexta Elevación

El sector, asimismo, se encuentra afectado por el trazado de la Sexta Elevación de Riegos de Levante. En este caso, la solución pasa por la desviación en un tramo de 450 metros por el sur del sector, con la construcción de seis arquetones cuadrados de hormigón armado.

