El ilicitano Francisco Conesa, obispo de Solsona: "La esperanza que el papa nos anunció nos ayuda a vivir el momento de su muerte"

Atendiendo a las enseñanzas de Francisco como papa, cualquier valoración, viniera de donde viniera, sería igual de válida. La de un cardenal, un obispo, un sacerdote, un feligrés, cualquier católico. Incluso, cualquier ser humano. Pero, sin duda, entre las voces más autorizadas y, sobre todo, más cercanas al papa está la de un ilicitano, sacerdote, actualmente obispo de Solsona y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe en España: Francisco Conesa, que ha transmitido un mensaje de duelo, pero también de esperanza, tras conocer el fallecimiento del papa Bergoglio.

"Esta mañana nos hemos despertado con la noticia triste de la muerte del papa Francisco. Agradecemos muchísimo todo su ministerio, todo el trabajo que él ha realizado en favor de la Iglesia", expresaba Conesa.

Relación personal con el papa Francisco

El ilicitano aseguraba a este periódico que, "personalmente, he de agradecerle que él fue quien me nombró obispo, primero, de Menorca y después obispo en Solsona. He tenido una relación de cariño, de amistad con este papa al que he conocido personalmente, sobre todo, durante el último sínodo, las dos últimas sesiones del sínodo".

El obispo ilicitano de Solsona, Francisco Conesa, con Su Santidad el Papa Francisco en el Vaticano en octubre de 2023 / INFORMACIÓN

Conesa realizaba un resumen del Pontificado de Francisco "en tres palabras: misericordia, sinodalidad y esperanza". A continuación las explicaba: "La primera, misericordia, porque ha sido el papa de la misericordia, el papa que nos ha transmitido esta idea de Dios, de cómo es Dios y cómo tiene que ser la Iglesia cercana y misericordiosa con todas las personas, acogedora e integradora".

En segundo lugar, también era "el papa de la sinodalidad, que nos ha recordado que hemos de caminar juntos y hemos de hacer camino juntos, como Iglesia, para poder anunciar a Jesucristo".

En tercer término, ha sido "el papa, finalmente, de la esperanza. Ha muerto cuando él había convocado un jubileo y estábamos viviendo un jubileo sobre la esperanza. Es el papa de la esperanza y creo que esa esperanza que él nos anunció nos ayuda a vivir también el momento de su muerte".