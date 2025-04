Los informes de Cultura en el Mercado Central de Elche: de la falta de protección e integración de los Baños Árabes a la burocracia

Viernes, 11 de abril, de Dolores para más señas. La Dirección Territorial de Cultura, dependiente de la Generalitat Valenciana, emite un informe técnico en respuesta a la solicitud de excavación arqueológica en los Baños Árabes, dentro del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación del Mercado Central de Elche y su entorno, obra de Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros. En el documento se habla de carencias y deficiencias administrativas y técnicas, y se pide un nuevo proyecto de intervención arqueológica, así como un proyecto de restauración-conservación, puesta en valor y musealización de los restos islámicos. Lunes, 14 de abril, Lunes Santo, pero también día en el que se conmemora el 94 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Entra el escrito en cuestión en la Plaça de Baix... Con un matiz: ese mismo día, pasadas las cuatro de la tarde, se acaba firmando un segundo informe aclaratorio en el que se reiteran las conclusiones del primero, aunque se deja claro que el requerimiento «no afecta a la ejecución de ninguna otra de las actuaciones en relación con el proyecto». Luz verde.

Inicio de obras

Acción, reacción... E inicio de las obras en el Mercado Central, tal y como ya había anunciado el alcalde, Pablo Ruz, hace un par de semanas, aunque en esta primera jornada -la de este mismo martes- con el vallado perimetral del edificio, Baños Árabes, como es lógico, incluidos. El regidor ilicitano comparece para visibilizar el inicio de las actuaciones en el entorno de la plaza de abastos en la que, como era de esperar, también se acaban colando los informes de Cultura. Unos documentos sobre los que el alcalde de Elche se muestra en los mismos términos en los que se ha venido pronunciando con cuestiones similares, como, sin ir más lejos, la Ley de Palmeral, cuando sostiene que pasar por Cultura alarga los tiempos y que quien mejor conoce el Palmeral son los ilicitanos e ilicitanas.

Inicio de las obras en el Mercado Central de Elche / Héctor Fuentes

¿Nunca es suficiente?

«Son burocracia pura y dura. Nuestro respeto máximo a los técnicos, pero los informes últimos de Cultura son burocracia por burocracia. Incluso hubo un documento que después Patrimonio remitió afirmando que dicho requerimiento no afecta a la ejecución de ninguna otra de las actuaciones en relación con el proyecto, que son las obras del Mercado», sentencia el regidor visiblemente molesto. «Bueno, son informes, parece ser que para Cultura no es suficiente, nunca es suficiente, y me refiero a Cultura de la Generalitat. Por muchos informes que remitas, siempre faltan informes», subraya.

Sin variaciones

Eso sí, insiste en que no va a haber ninguna variación en la hoja de ruta marcada para las obras, al menos de momento. «No va a haber ningún cambio. Si Cultura ya autorizó la intervención, si Cultura ha supervisado el proyecto, ¿por qué Cultura dice ahora que hay que revisar? Nosotros nos limitamos a remitir, por supuesto, la documentación que nos requieran. Parece ser que es más un problema de forma que de fondo», alega. Ahora bien, al final de su intervención, precisamente junto a los restos declarados Bien de Relevancia Local, llega a admitir que, tras recibir el primer requerimiento, habló con la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y con la directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso, lo que explicaría el segundo escrito aclaratorio.

Así es el anteproyecto del Mercado Central de Elche, con los Baños Árabes en primer término. / INFORMACIÓN

Subsanaciones

El primer informe lo que viene a pedir es un nuevo proyecto de intervención arqueológica, que, como se señala, «subsane las carencias anteriormente expuestas en el ámbito arqueológico»; y también un proyecto de restauración-conservación, puesta en valor y musealización de los Baños Árabes que «subsane las deficiencias anteriormente expuestas en el ámbito arquitectónico, de restauración, puesta en valor de las estructuras y musealización de los Baños Árabes, con el fin de ser evaluados por el órgano competente, la Dirección General de Patrimonio Cultural».

Carencias

El escrito se escuda en que, «analizada la documentación desde el punto de vista del Patrimonio Arqueológico se detectan una serie de carencias de tipo administrativo y técnico que deberán de ser subsanadas con anterioridad a la ejecución del proyecto, pues el inicio de este afecta a los restos arqueológicos existentes dentro del edificio del Mercado Central y a los Baños Árabes». Carencias administrativas que pasan desde cuestiones tan meramente formales como la falta de firma electrónica en el documento remitido hasta por la determinación de la dirección científica de los trabajos arqueológicos, por ejemplo.

Un esbozo de del Mercado Central y de los Baños Árabes. / INFORMACIÓN

La parte técnica

En cuanto a las carencias técnicas, están muy enfocadas a la protección de los Baños Árabes. Comenzando por el hecho de que, según el técnico de la Generalitat, «el documento remitido incluye un cronograma extractado del proyecto, en el cual se puede apreciar que no se especifica en qué momento se van a realizar los trabajos arqueológicos previstos, tanto en el interior del Mercado Central como en los Baños Árabes, pese a que se prevén actuaciones de demolición que pueden afectar especialmente a los Baños Árabes, en concreto cuando se demuela la fachada occidental del edificio». De ahí que se pida ese cronograma.

Demolición

También se alude a que no se especifican ni en el documento arqueológico ni en el proyecto básico las medidas de protección de las estructuras arqueológicas de los Baños Árabes durante la ejecución de las fases de demolición, «las cuales podrían acarrear daños muy graves», se manifiesta.

En paralelo, se discrepa con la metodología propuesta en el entorno de los restos; se apunta a que, como la adjudicataria no tiene la calificación oportuna para la intervención arqueológica, la subcontrata deberá aportar los peones especializados y eso debe figurar en el proyecto; y se deja constancia de que la técnica redactora del proyecto arqueológico no tienen la «cualificación oportuna», por lo que es necesario la redacción de un proyecto específico de restauración, elaborado y dirigido por un técnico competente en la materia.

La retirada de los maceteros este martes por la mañana junto a los Baños Árabes. / Héctor Fuentes

Reunión

Finalmente, se alude a una reunión mantenida a tres bandas en noviembre entre técnicos de la conselleria, el Ayuntamiento y la empresa redactora del proyecto en la que ya se dijo que el proyecto básico y de ejecución, en lo referente a los Baños, «carece de definición arquitectónica, arqueológica y de restauración, al no quedar bien reflejada ni en la memoria (en la que aparece una somera descripción de lo que se pretende), ni en los planos (en los que no aparecen grafiadas partidas muy importantes del presupuesto), ni tampoco en el presupuesto (donde hay partidas que no coinciden con lo grafiado o en cuya descripción no se puede deducir lo que se proyecta, intuyéndose la propuesta de musealización)».

Definición insuficiente

A juicio del técnico, de hecho, «no queda suficientemente definida la solución de protección e integración espacial del conjunto de los Baños Árabes por no reflejarse ni en planos, ni en las partidas en el presupuesto, desconociéndose también el grado de exposición en el que quedan los restos arqueológicos no pudiendo, tampoco, comprobarse la adecuación de la solución prevista para la evacuación de las aguas pluviales». Por eso mismo, pide el proyecto de restauración-conservación, puesta en valor y musealización, que, apostilla, ya se pidió en esa reunión de noviembre.