Vecinos de San Antón exigen poder entrar en sus casas para recoger pertenencias

La Policía Local sigue de guardia en la calle Palombar del barrio de San Antón, donde hace diez días se produjeron más de un centenar de desalojos por las condiciones ruinosas de varios edificios. Y lo tiene que hacer para preservar la seguridad en la zona y porque los vecinos desalojados tienen urgencia por entrar en las que eran sus viviendas para recoger objetos y pertenencias que necesitan. Algunas tanto como «la escritura de una vivienda que tengo y a la que necesito ir porque hoy mismo nos han tirado del hotel. A mí y a mis dos hijos», explica Lidia S., que no aceptó la solución que le ofrecían desde el Ayuntamiento: «Nos mandaban a Carrús a compartir piso, con la prohibición de que entrara en el piso mi pareja y controlando mis ingresos», lamenta.

Para ella, «esas condiciones son una amenaza que te realizan en un despacho del Ayuntamiento. Me siento abandonada, pues ya me han dejado para que me busque la vida».

Esta vecina critica la falta de información por parte municipal. | HÉCTOR FUENTES

Entonces, ¿dónde van a dormir esta noche? «Pues mis hijos están con mi madre y yo voy a intentar entrar al piso cuyas escrituras las tengo en mi casa desalojada. Y no me dejan entrar a cogerlas. Además, la asistente social del centro de San Antón está de vacaciones y no la han cubierto, con lo que a todos los que tenemos dudas de adónde debemos dirigirnos no nos las pueden resolver hasta que vuelva. Y encima no nos dejan entrar los policías».

"Hasta que no sea seguro"

La prohibición de acceder a las viviendas sigue vigente y así seguirá mientras no sea seguro. Así lo aseguraban desde el Ayuntamiento. Fuentes oficiales recuerdan que, como ya dijo el alcalde la pasada semana, el que puedan acceder «depende del informe de seguridad que se está realizando».

Por otro lado, ayer se marchaban del hotel sufragado por el Ayuntamiento las últimas seis familias. Algunas habían llegado a un acuerdo, como Victoria y Emilia que, «con tres y cinco hijos -bueno, Emilia está embarazada del sexto-, respectivamente, se encuentran en El Pla en «un pequeño estudio con una habitación para cada familia, pero tenemos techo, porque si no esta noche nos quedaríamos en la calle. No conocemos los detalles, pero seguro que no será para siempre».

Amenaza

La familia de Fadila también rechazó la oferta municipal: «Nos hemos sentido amenazados», aseguraba a este diario. «No nos han dicho ni dónde estaba el estudio que nos ofrecían, ni enseñado fotos», añadía.

El alcalde, Pablo Ruz, por su parte, reconocía que «este martes concluía la ayuda municipal para los realojados en hoteles, después de un gran esfuerzo realizado por el Ayuntamiento». Destacaba que no han descansado hasta solucionar la situación de las familias desalojadas y agradecía a los afectados, la Fundación Conciénciate, a los funcionarios municipales y a su gobierno al completo la respuesta dada ante esta situación límite.