El Hospital General de Elche impulsa un estudio para frenar el inicio de la diabetes tipo 1

El Hospital General Universitario de Elche (HGUE) ha sido elegido como sede de un prometedor estudio científico que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la diabetes tipo 1, una enfermedad crónica autoinmune que afecta a millones de personas en todo el mundo. El trabajo, liderado por investigadores del propio centro sanitario, la Fundación Fisabio y la Universidad Miguel Hernández (UMH), trata de averiguar si bloquear una parte específica del sistema inmune puede ayudar a prevenir la aparición de la enfermedad. El estudio ha sido financiado por la European Foundation for the Study of Diabetes, una entidad que promueve la investigación en este campo a nivel continental.

Un sistema inmune que ataca al cuerpo

La investigación, que se desarrolla en el marco de la Unidad Mixta de Investigación IDiBE-UMH/HGUE-Fisabio, pone el foco en los interferones tipo I, unas proteínas que normalmente sirven para alertar al cuerpo de infecciones. En el contexto de la diabetes tipo 1, estas moléculas parecen estar implicadas en un proceso equivocado en el que el sistema inmune destruye las células beta del páncreas, responsables de producir insulina, la hormona que regula el azúcar en sangre.

“El estudio investiga si bloquear una parte del sistema inmune, concretamente la vía de interferones tipo I, puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 1”, explican los doctores Reinaldo S. dos Santos (Hospital General Universitario de Elche y Fisabio) y Laura Marroquí (IDiBE, UMH), responsables del proyecto.

Los primeros hallazgos apuntan a que inhibir la acción de una proteína clave llamada TYK2 (Tirosina kinasa 2) podría proteger estas células frente al ataque autoinmune.

Nuevas estrategias contra una enfermedad crónica

El Dr. Dos Santos destaca que “en las primeras etapas de la enfermedad, las células inmunes liberan sustancias llamadas quimioquinas y citocinas en el páncreas, provocando inflamación. Una de estas citocinas, el interferón-alfa (IFNα), juega un papel clave al iniciar y agravar la inflamación”.

En ese sentido, la Dra. Marroquí explica que “en las células beta humanas, el IFNα causa inflamación, estrés celular, sobreproducción de proteínas del sistema inmunológico y, finalmente, muerte celular. Sin embargo, se ha descubierto que bloquear una proteína, la TYK2, puede proteger a las células beta de los efectos dañinos del IFNα”. Por ello, inhibir esta proteína se plantea como una estrategia con gran potencial terapéutico.

Investigadores del Hospital General de Elche que han impulsado un estudio para frenar el inicio de la diabetes tipo 1 / INFORMACIÓN

Los primeros resultados obtenidos en cultivos celulares indican que los inhibidores de TYK2 podrían proteger eficazmente a las células beta de la muerte inducida por estas citocinas. Ahora, el equipo investigará si estos resultados pueden replicarse in vivo, en un modelo experimental de diabetes en ratones.

Un paso hacia futuros ensayos clínicos

“Este innovador proyecto podría abrir la puerta a una nueva clase de tratamientos dirigidos contra TYK2 para prevenir o retrasar la diabetes tipo 1”, señala el Dr. Dos Santos. Además, subraya la importancia de los próximos pasos: “Esperamos que los estudios propuestos ofrezcan una justificación preclínica sólida para avanzar hacia ensayos en humanos con inhibidores de TYK2, enfocados en restaurar la secreción de insulina en pacientes con diabetes tipo 1 y, en última instancia, prevenir la enfermedad en pacientes que aún no hayan debutado, pero se encuentren en etapas presintomáticas”.

El trabajo se enmarca en la estrategia de investigación biomédica promovida por la Unidad Mixta IDiBE-UMH/HGUE-Fisabio, fruto del convenio entre la Universidad Miguel Hernández y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), adscrita a la Conselleria de Sanidad.

Este equipo multidisciplinar trabaja en proyectos de investigación, desarrollo e innovación en ámbitos como el cáncer, el dolor, las enfermedades infecciosas y la propia diabetes, con especial atención a nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas.