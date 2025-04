Acord culpa al bipartito en Crevillent de perder 4,5 millones para obras en tres colegios

El Ayuntamiento de Crevillent ha perdido 4.520.590 euros destinados a la mejora de infraestructuras educativas en tres colegios públicos del municipio, según asegura el grupo municipal de Acord per Guanyar. La Conselleria de Educación ha revocado la subvención del Plan Edificant, otorgada durante el Govern del Botànic, al no haberse iniciado los trámites necesarios más de un año después de que se delegaran las competencias al Consistorio, siempre según informa el grupo de la oposición. En Torrevieja ha ocurrido algo similar.

Tres centros afectados y más de mil alumnos perjudicados

Los centros educativos afectados son Escoles Noves, Miguel Hernández y Julio Quesada-Pilar Ruiz, que no podrán beneficiarse de obras de rehabilitación, ampliación y mejora ya planificadas y presupuestadas. El grupo municipal Acord per Guanyar ha denunciado esta situación, señalando que no se ha hecho “ninguna licitación, adjudicación u orden de ejecución para la realización de las competencias delegadas”, lo que ha llevado a la revocación oficial por parte de la Conselleria.

El proyecto más cuantioso, de 2.647.533 euros, correspondía al CEIP Miguel Hernández e incluía la construcción de un gimnasio, un nuevo aulario infantil, mejoras térmicas y de accesibilidad, así como actuaciones de derribo y adecuación de patios.

“Pasividad y falta de trabajo” del equipo de gobierno

En el CEIP Escoles Noves, las mejoras canceladas estaban valoradas en 1.740.539 euros. El plan contemplaba un nuevo gimnasio, baños infantiles, la creación de un patio, trabajos para eliminar humedades y adaptar el centro a personas con movilidad reducida.

Por su parte, el CEIP Julio Quesada-Pilar Ruiz dejará de recibir 132.518 euros para arreglos en patios, carpintería, accesos, pavimentos y cocina, así como para el pintado de instalaciones.

Desde Acord per Guanyar culpan al actual equipo de gobierno municipal por esta pérdida de fondos. Denuncian su “dejadez, pasividad y falta de trabajo y seguimiento” y exigen la dimisión del concejal de Educación, Antonio Candel, al que señalan como responsable directo, junto a la alcaldesa Lourdes Aznar.

Patio del colegio Escoles Noves, uno de los afectados según Acord Per Guanyar / INFORMACIÓN

“Lo saben desde el día 11 de abril y no lo han comunicado ni al Consejo Escolar ni a la población de Crevillent cuando es algo que afecta a 1.036 alumnos y alumnas, al profesorado y a las generaciones futuras”, afirma el concejal Marcelino Giménez Rocamora, de Acord per Guanyar.

El edil añade que “les advertimos de que esto podía pasar en comisiones, en Pleno, en el pasado Consejo Escolar Municipal del 24 de marzo, en declaraciones en prensa, incluso en los pasillos, y en casi dos años no han movido ni un papel”, reprochando además que “han escondido esta información, cuando lo saben desde hace 2 semanas”.

Petición de explicaciones y medidas urgentes

La portavoz de Acord per Guanyar, Virginia Moriel Bueno, ha reiterado la exigencia de responsabilidades: “Ante esta situación ya no nos valen las excusas, solo nos sirven las responsabilidades políticas, quien ha fallado tiene que ir fuera”. Añade que el único proyecto del Edificant que se ha llevado a cabo es el que dejó gestionado el anterior equipo de gobierno.

Moriel reclama explicaciones públicas de la alcaldesa Lourdes Aznar y una convocatoria urgente del Consejo Escolar Municipal, para informar a la comunidad educativa y valorar actuaciones que puedan atender las necesidades más urgentes.

“Gobernar es trabajar por las necesidades de tu pueblo y actuar con responsabilidad y eso incluye saber cuando algo te viene grande”, ha sentenciado la portavoz, quien reclama medidas inmediatas para evitar que estas negligencias se repitan.