Consell y Ayuntamiento de Elche se alían para exigir al Gobierno infraestructuras para el turismo

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, reforzaban su alianza en el Foro Elche celebrado este viernes por el Club INFORMACIÓN, para reivindicar ante el Gobierno de España las infraestructuras que la ciudad necesita para ofrecer un servicio de calidad al turista. No en vano, el debate, celebrado en el formato desayuno en el Hotel Huerto del Cura, se centraba en la ciudad de "Elche como atracción turística". En el evento, moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, el alcalde ilicitano calificaba de "intolerable" la actitud del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "hacia los empresarios de Elche", pues "todavía estoy esperando contestación a mi reiterada petición -hasta en seis ocasiones- de que me conceda una reunión". El último Foro Elche se centró en asuntos diversos como la agricultura. En esta ocasión, participaban en la organización del foro CHM, Aigües d´Elx, Imed, Caravanas Cruz, Gestaser, VegaFibra y Lexux Elche.

Según Pablo Ruz, el silencio del ministro "no tiene justificación alguna. Desde luego, es inédito en la historia de la ciudad que un ministro ni siquiera nos conteste a un petición de reunión. Que me desprecie a mí es lo de menos. Lo que no voy a tolerar es que lo haga con los empresarios de Jovempa, de los Componentes, de Fopa o de Avecal o de cualquier otra entidad que representa al empresario ilicitano".

"¿Me encadeno como la baronesa Thyssen?"

El regidor ilicitano "no es el alcalde del PP, es el alcalde de Elche. Y no se puede consentir que se esté hablando de la variante del tren de Torrellano, o del desdoblamiento de las vías, la conexión por ferrocarril con el aeropuerto ubicado en Elche, sin que la ciudad esté informada. De veras, ya no sé qué hacer. ¿Me encadeno frente a su ministerio como hizo la baronesa Thyssen?".

Entre las demandas comunes más destacadas está la construcción de una segunda pista en el aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche. Para Marián Cano, "esta es la verdadera necesidad que tiene esta infraestructura, que entre enero y febrero recibió a más de un millón de pasajeros. Como ocurrió en su día con Málaga, este aeropuerto merece una segunda pista de aterrizaje para dar al turista el servicio que merece. Las cifras dejan claro que la necesidad es obvia. Ahora han realizado un gesto hacia nuestro aeropuerto con una inversión, pero no es lo que se necesita. También es imprescindible la conexión del aeropuerto vía ferroviaria".

El Foro Elche del Club INFORMACIÓN reunió a los principales representantes institucionales y del del empresariado de la provincia / HÉCTOR FUENTES

Estas exigencias, según Ruz, "están basadas en datos, pero no sólo en los del aeródromo sino también si tenemos en cuenta que Elche es la ciudad 19 de España en población, con más de 250.000 habitantes, y contamos con el cuarto aeropuerto de la Península".

"¡Qué vuelva la Dama a Elche!"

En otra exigencia que Consell y Ayuntamiento están de acuerdo es en el regreso del busto de la Dama de Elche a la ciudad. Temporal. "Que pueda pasar aquí cinco o seis meses", puntualizaba Ruz. La consellera exponía al respeto que "no existe una razón técnica" para el rechazo a la cesión por parte del Gobierno de España. "Estamos esperando que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, nos reciba para exponerle nuestra demanda. Ya van dos cartas y no tenemos respuesta. Que vuelva la Dama no es el maná a nivel turístico pero sí es una oportunidad que hará mucho bien a la ciudad. Es necesario y justo que la escultura venga a casa", puntualizaba el alcalde.

El regidor recordaba que el ministro Urtasun "dijo nada más llegar al cargo que había que descolonizar los museos nacionales. Es una idea con la que no estoy de acuerdo, pero si quiere lo que debería es comenzar por la Dama". Marián Cano añadía que "si a Alicante pudieron venir los Guerreros del Xiam, que eran de terracota, no puede haber una motivación técnica que impida que la Dama venga a Elche cedida temporalmente".

El potencial turístico de Elche

El alcalde y la consellera coincidieron en resaltar el potencial turístico de la ciudad. En la introducción al acto, Marián Cano destacó que "Elche es un destino multiproducto y singular por su patrimonio histórico y cultural, con tres bienes declarados por la Unesco, con una ubicación estratégica, atractivas playas, tradiciones, fiestas, gastronomía... y una interesante oferta de turismo religioso, un producto muy acertado por su proyección internacional" (Año Jubilar y el Misteri en París). Como ilicitana de adopción, pues he trabajado aquí muchos años, "también es de reseñar el turismo industrial que tiene Elche como referencia internacional y polo de atracción para muchos por la industria del calzado".

El alcalde de Elche afeó la actitud del ministro de Transportes con el empresariado ilicitano al no recibirle ni contestarle tras seis peticiones / HÉCTOR FUENTES

Por su parte, Ruz quiso remarcar con cifras el hecho que "tenemos un gran potencial turístico pero a veces no nos damos cuenta". El alcalde ofrecía datos concretos: "En 2024 tuvimos 722.000 pernoctaciones, la media de ocupación hotelera estuvo en un 83 %. Y eso que sólo contamos con 1.753 plazas hoteleras en el casco urbano, además de las más de 2.100 que tiene el camping de La Marina". En total, contando con los pisos turísticos (casi 5.000 plazas) y otros hoteles como los de Torrellano, contamos con 11.000 plazas".