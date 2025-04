El concejal de Vox de Elche pide la nulidad de la causa: "Alguien sin autorización sacó mi expediente del juzgado"

Horas después de conocerse que se abre juicio oral contra el concejal de Vox en Elche, Samuel Ruiz, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, en grado de tentativa, por unos hechos acontecidos en 2020, la defensa traslada que ha solicitado la nulidad del caso porque entiende que se cometió una irregularidad porque alguien ajeno a la causa sacó su expediente del juzgado "haciéndose pasar por procurador de la parte contraria".

Diligencia

El propio acusado refiere a este diario que tuvo que personarse la Guardia Civil para determinar qué había ocurrido porque cuando llegó al juzgado su expediente no estaba. Al final la letrada de justicia del juzgado de instrucción 2 de Alicante emitió el pasado 9 de abril una diligencia, en la que la defensa se apoyará, donde consta que hubo un error porque en el libro de entregas del juzgado aparece una procuradora que no está personada en la causa, con lo que Ruiz ha emitido otro escrito pidiendo que se suspenda el caso por temor a que puedan haberse adulterado actas o facturas que obran en el expediente, y que, por tanto, afecte a la defensa.

Los hechos que se le imputan a Ruiz se remontan al 6 de octubre de 2020, cuando supuestamente se hizo pasar por José María Mazón, esposo de la exconcejal de Vox en Elche, Amparo Cerdá con el fin de obtener la factura de un viaje de luna de miel regalado a Vega y Ortolá, por el matrimonio celebrado el 12 de octubre de 2019, y por un valor que superaba los 2.800 euros, tal y como consta en el escrito del Ministerio Fiscal. Sobre su acusación, el edil defiende su inocencia y asegura que no hay pruebas que lo inculpen. "¿Qué secreto he revelado yo? Ni que fuera Villarejo", sostiene. Expone que la causa "no tiene mucho más recorrido" y que su único "delito" fue presentarse a las listas electorales.