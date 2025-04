Carriles bici en Elche: ¿Por dónde paso yo?

La ordenanza de patinetes aprobada recientemente por el Ayuntamiento y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 incluye tres supuestos en los que la Policía Local podrá sancionar al peatón. Pues bien, hay una calle en Elche en la que sólo se necesitan cinco minutos para poder ver dos de las tres infracciones. Por cierto, calificadas como leves, conllevan una multa de 75 euros.

Las tres situaciones en las que los viandantes pueden ser sancionados son, en primer lugar, "cruzar un peatón por un carril-bici o pista-bici por un lugar no señalizado para ello y/o transitar o permanecer en dichas vías ciclistas". En segundo término, "transitar o permanecer un peatón por una acera-bici, excepto en los supuestos previstos en esta ordenanza" y, por último, "transitar o permanecer un peatón por una vía ciclista que no sea una senda ciclable obstaculizando la circulación de los usuarios de dicha vía".

Infracciones

Las infracciones que se cometen a diario y muy frecuentemente en la calle Pedro Juan Perpiñán son la primera y la tercera. Sobre todo la primera, pero en algunos casos también la tercera. El tránsito de viandantes cruzando el carril bici central que hay en esta zona es continuo. Sobre todo en un tramo concreto.

La zona más conflictiva está entre las calles -transversales- Sor Josefa Alcorta y Espronceda. ¿La razón? En este tramo de más de 300 metros sólo hay dos cruces regulados con semáforos, con sus correspondientes pasos de peatones. En este área, Pedro Juan Perpiñán es cruzada por hasta seis calles.

Reacciones

"En este barrio se han cuidado mucho los derechos de ciclistas y patinetes, pero nada a nosotros los peatones", explica Rosa Lucas, una vecina que cada mañana reconoce cruzar por el carril bici "para ir hasta la parada del autobús, porque es mucho más rápido. Realmente me tocaría ir a 100 metros para pasar por el semáforo y luego volver atrás".

Además, el paseo bajo el sol se hace duro en época ya calurosa. Las plataneras que sustituyeron a las palmeras, en una decisión municipal que causó división de opiniones entre los ciudadanos, todavía están poco crecidas. Y, además, varias de ellas están secas. "Aquí necesitamos más pasos de peatones con semáforos. No puede ser que en un tramo tan grande no haya más que dos y que cada vez que queremos cruzar nos toque dar un rodeo enorme", expone Antonio Martínez.

Muchos vecinos optan por cruzar la calzada por no caminar hacia los pasos de peatones / Áxel Álvarez

Para este ilicitano, "el barrio queda dividido por el carril bici, que será muy importante para los ciclistas pero a los transeúntes nos ha perjudicado claramente". Otro vecino de la zona, Rafael Pérez, está a punto de cruzar por donde no se debe. "Lo hago por comodidad, está claro", admite.

Vive en el barrio "desde siempre" y a sus 80 años "me parece fatal tener que andar tanto para poder cruzar por el paso de peatones. Suelo cruzar por aquí, pero no sabía nada de que nos pueden multar. Alguna vez sí he visto a algún policía que nos dice que no crucemos por aquí, pero lo de la sanción es nuevo, ¿no?".

Velocidad

Pérez entiende que "debemos cumplir, pero también lo deberían hacer los conductores de coches y motos. Nadie cumple la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, por lo que sabemos que nos la jugamos al cruzar".

Al final, "es que los peatones siempre somos los últimos; los coches van rapidísimo. Está muy bien que por el centro no paren de hacer las calles nuevas, con plataforma única y mucho mejores para los que vamos andando, pero aquí no nos tienen en consideración", destaca Horte Pomares, que ha cruzado con su perro por la vía ciclista.

Decenas de infractores

En muy pocos minutos este periódico ha contado dos decenas de futuras infracciones. Sobre todo frente a la calle Pablo Picasso. Hay quien cruza hasta hablando por el móvil. Y muchos de ellos no sólo incumplen el punto 1, sino también el 3, porque es complicado cruzar en algunos momentos por el intenso tráfico de la zona y es frecuente ver a peatones caminando por el carril bici, no sólo para cruzarlo. Cada día, cientos de vecinos no respetan la ordenanza ya aprobada. En un futuro, será un problema añadido al ya real y existente: la peligrosidad ante la falta de seguridad en la zona.

El Ayuntamiento ha anunciado recientemente un plan para reformar aceras en los barrios de Altabix, El Pla y Sector V, en el que invertirá cerca de 600.000 euros. Lo cierto es que otro de los puntos que los vecinos reclaman es que se mejoren las áreas de paso. Hay baldosas muy afectadas por los orines de mascotas, principalmente. Y también se pueden ver bordillos defectuosos y rotos.

