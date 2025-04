Apagón en Elche: coles e institutos cerrados por decreto, 28 rescates en ascensores y 20 servicios sanitarios

El cierre de los centros educativos en Elche marca la jornada de este martes tras el gran apagón registrado el pasado lunes al mediodía en toda España. Pese a que el "112" aconsejó que no hubiera actividad lectiva docente, pero los centros sí abrieran sus puertas, el Ayuntamiento ha decidido que estén cerrados. El alcalde, Pablo Ruz, tiene previsto una comparecencia a las 10.30 horas para explicar esta decisión.

Un cartel colocado este martes a las puertas del CEIPC Ferrández Cruz, en Elche / M. Alarcón

En cualquier caso, la ciudad se ha despertado con una doble resaca, la del final de las vacaciones de Pascua y el final de la pesadilla que ha sido vivir 12 horas sin fluido eléctrico. Algo que se ha hecho más presente que nunca: la necesidad de tener las vidas enganchadas de algún modo a un cable eléctrico y a un enchufe.

Las imágenes del apagón en Elche / Áxel Álvarez

Los acontecimientos

El apagón se registró en Elche al mismo tiempo que en toda España a las 12.33 horas. En una jornada festiva, como era la del día de San Vicente, festivo local, pasó bastante desapercibido porque una buena parte de la población se había marchado a las playas o al campo a vivir el segundo día de mona. En el centro de la ciudad, las cafeterías y bares vivían una jornada normal y soleada, con algunos turistas visitando el casco histórico.

Imagen de La Marina este lunes / Áxel Álvarez

La restauración y cafeterías no sabían a esa hora lo que se les venía encima. Algunos ciudadanos observaron que no solo se había ido la luz en los negocios, también en los semáforos, lo que no es nada habitual. Los datáfonos, con batería, seguían cobrando las consumiciones y se seguía viviendo una jornada aparentemente normal.

Vehículos circulando por la avenida de la Libertad este lunes a las 12.42 horas con los semáforos apagados / V. L. Deltell

Los semáforos apagados fue el primer sintóma de que algo no iba bien

Tiendas abiertas y peso de productos "a ojo"

A partir de las 13.15 horas, las panaderías y algunos negocios abiertos, tipo multiprecio y verdulerías, comenzaron a recibir más clientes de lo habitual, y más en una jornada festiva donde tienen poca actividad. Todo el mundo comenzó a buscar pan, lo cual era relativamente normal. Lo que no lo era, pero los ciudadanos comenzaron a normalizar, es que ante la falta de básculas electrónicas por el apagón, los clientes asumieran el pago de algo pesado a ojo por el propietario, en su mayoría fruta, además de agua. ¿Quién quería verdura sin poder cocinarlas? La gente comenzó a pasear por la ciudad con garrafas en todas direcciones, mientras que se veía a todo el mundo con el móvil en la mano preguntándose qué estaba ocurriendo. La mayoría sin encontrar respuesta alguna.

En los negocios de multiprecio se agotaron desde pilas a linternas, pasando por hornillos tipo camping sin olvidar las sufridas velas de cualquier tamaño y uso: decorativo o tradicionales. La gente comenzó a preguntarse si le faltaba algo para un kit de superviviencia en su casa y recordó que hace algunos meses se recomendó tener uno siempre a mano.

Colas en un puesto de venta de comidas en Juan Carlos I, en Elche / M. Alarcón

Telefonía

Antes de que los móviles se apagaran, al quedarse sin batería o porque directamente no daban señal de acceso ni llamadas, WhatsApp, correo electrónico o páginas web porque las antenas de telefonía habían dejado de funcionar, alguna web anunciaba un apagón en varios países de Europa y lo enlazaron con un posible caso de ciberterrorismo.

A mediodía había colas para comprar comida rápida, linternas, velas o agua y las sirenas de policía sonaban por toda la ciudad

A Francia e Inglaterra se les metió en este mismo "apagón". Muchos ilicitanos, que tienen cocinas de vitrocerámica o inducción se dieron cuenta de que no podrían cocinar y optaron por acudir a puestos de venta de comida preparada, que también registraron colas y agotaron todo el producto disponible. Daba lo mismo si eran arroces, pastas o muslos de pollo. Lo que quedara.

Colas para comprar las últimas barras de pan en Elche tras el gran apagón / M. Alarcón

Puesto avanzado en bomberos

Según se supo más tarde, el Ayuntamiento de Elche montaría a las 13.40 horas un puesto de mano avanzado en el Parque de Bomberos porque el primer problema era sacar a las personas que habían quedado atrapadas en los ascensores, según las estimaciones hasta las 18.00 horas, fueron atendidos 28 servicios de esta índole y se procedió a dar atención sanitaria a 20 personas. Hubo algunos traslados al hospital de personas que necesitan un suministro constante de oxígeno.

Constitución del Centro de Coordinación este lunes por la tarde en Elche / INFORMACIÓN

Emergencias

Los coches de Policía Local y Nacional comenzaron a recorrer la ciudad con las sirenas encendidas, lo cual causó bastante preocupación a los ciudadanos. A pesar de ello, se mandó desde Alcaldía un mensaje de tranquilidad a toda la población: "Desde el primer instante en que se ha producido el apagón todas las fuerzas de seguridad han trabajado para atender las necesidades de los ilicitanos", decía.

El alcalde hizo público un comunicado a primera hora de la tarde que ante la falta de fluido eléctrico y de móviles sin datos apenas tuvo incidencia más que en las emisoras de radio que pudieron acceder al mismo. A las 16:00 en sala del Consell, viendo que aquello iba para largo, se constituyó el Centro de Coordinación Operativa Municipal con Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil.

Aspecto en los alrededores de Santa María, en Elche, el lunes al caer la noche / Áxel Álvarez

Por la tarde sin noticias de la luz

Por la tarde muchos volvieron de la playa sin ser conscientes de lo que les esperaba. Las emisoras de radio de los vehículos sí funcionaban e iban informando de la situación. En los negocios tipo 24 horas se fueron agotando las existencias. Todo el mundo se preparó para una larga noche sin saber qué estaba pasando realmente.

Mensaje de alerta difundido por el Ayuntamiento de Elche esta madrugada / INFORMACIÓN

Sin colegios, institutos ni clases en la UMH

El Ayuntamiento ya había decidido a esa hora que este martes no abrirían los centros educativos, tanto públicos como privados o concertados, una medida excesiva si se tiene en cuenta que en la mayoría de municipios se ha acordado que no haya clases lectivas, pero que los centros permanezcan abiertos. El alcalde, Pablo Ruz, hizo público un decreto con la medida, lo que directores de centros han pasado a los profesores para que no acudan hoy a clase. Igualmente se acordó la suspensión del pleno municipal previsto para este martes.

Decreto firmado por el alcalde suspendiendo toda actividad docente en Elche / INFORMACIÓN

El rector de la UMH, Juanjo Ruiz, anunció la suspensión de las clases hasta las 15 horas, pero no de la actividad laboral a través de las redes sociales.

Vuelve la luz

A partir de las 22.30 horas volvió la luz, aunque en el centro de la ciudad no se recuperó la normalidad hasta pasada la medianoche, como en muchas pedanías. Las antenas de telefonía tardaron algo más en recuperar la normalidad. Hoy está previsto que el Ayuntamiento de Elche dé cuenta de todo lo sucedido durante las casi 12 horas de apagón.