Los gastos del mercado provisional de Elche generan al año un déficit de 45.000 euros

Abrir cada día la persiana del mercado provisional de Elche, ubicado en la avenida de la Comunitat Valenciana, le cuesta al Ayuntamiento de Elche algo más de 700 euros, aunque allí no tenga negocio alguno que explotar. Pero así lo viene a decir un informe municipal que detalla que el pasado ejercicio se registró en las instalaciones municipales un déficit de algo más de 45.900 euros anuales porque a los gastos (que fueron de 230.086,91 euros a lo largo de 2024) hay que restar los ingresos (180.170,78 euros).

Desde que en 2021 el entonces gobierno municipal (PSOE y Compromís) decidiera rescatar la concesión en manos de APARCISA, la empresa que tenía que construir el nuevo mercado (aparcamiento subterráneo incluido) y planteó la posibilidad de que los asentadores mantuvieran sus negocios en la avenida de la Comunitat Valenciana de forma permanente, la gestión fue asumida por acuerdo de la junta de gobierno que presidía Carlos González por la empresa municipal Promociones e Iniciativas Municipales de Elche SA (PIMESA). Esta, el pasado mes de marzo, como hace con otras encomiendas municipales (ORA, BiciElx o la grúa), pasó a liquidación el resultado anual del último ejercicio. Para el caso de que hubiera beneficios los habría tenido que ingresar en las arcas municipales en esa liquidación, lo que no fue el caso. PIMESA, para su desgracia y la de los contribuyentes, presenta pérdidas en muchas de estas encomiendas municipales en las que gestiona servicios que para nada están saneados, sino que presentan números rojos.

Ingresos

El mercado provisional general solo cuatro capítulos de ingresos, pero una veintena larga de gastos de toda índole. El principal ingreso que genera el mercado son los arrendamientos de los propios placeros, que supusieron el pasado año 128.798 euros a las arcas públicas. También se ingresó el suministro eléctrico (44.526 euros), por agua, basura y otros (9.507 euros) y por «otros» conceptos, sin precisar (1.338 euros). Los gastos más importantes derivan de los recursos humanos, que son las doce personas que trabajan en la gestión del mercado, todos ellos por horas. Desde un técnico de recursos humanos a otro de movilidad, pasando por los de mantenimiento y hasta dos comerciales, de contratación y de contabilidad. En función de la responsabilidad, han percibido entre los 37 y los 17 euros a la hora, lo que ha supuesto gastos entre los 8.900 y los 1.395 euros.

Mercado provisional de Elche

Personal

Después del capítulo de personal, lo más caro de mantener es el suministro eléctrico, que supuso el pasado año 77.793 euros; es decir, costó 33.000 euros más de lo que se ingresó por ello. Agua y basura (10.700 euros), control de accesos con un auxiliar de servicios (39.000 euros), publicidad (3.800 euros) o seguro de responsabilidad civil y daños materiales (714 euros) fueron otros gastos que figuran en la factura detallada que ha aprobado hace algunas semanas el equipo de gobierno en una reunión que, como es habitual, no se informa a los medios de comunicación que en muchas ocasiones desconocen incluso que ese punto figura en el orden del día.

El informe de pérdidas de este año podría plantear soluciones para cuadrar ingresos y gastos para lo cual no es posible aumentar las cuotas de los placeros porque fueron las acordadas en su día y, además, no se quieren problemas con un colectivo al que se le prometió unas nuevas instalaciones con un aparcamiento del que a día de hoy no hay nada seguro. La otra solución pasa por el recorte de los gastos, pero nada de ello se plantea. Si el mercado fuera un negocio, que no lo es para su gestor, ya habría tenido que echar la persiana.

