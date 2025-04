Ruz asegura que los colegios han recibido a los alumnos pese a que Elche suspendió clases

El municipio de Elche recupera este martes la normalidad tras la caída del sistema eléctrico. "En la ciudad no ha habido incidentes destacados ni accidentes de ningún tipo, ni daños personales, a causa del apagón". Esa era la mejor noticia que este martes podía dar el alcalde, en una ciudad que vivió cerca de 12 horas sin energía eléctrica ni comunicaciones, en una jornada festiva, la del segundo Lunes de Pascua, día de la mona y celebración de San Vicente Ferrer. "Si se tenía que producir un incidente de este tipo, el día era el más adecuado", remarcaba el primer edil, Pablo Ruz, con una tesis que después refrendaban los responsables de la Policía Local.

Las nuevas eran buenas, pero los momentos de tensión y caos también se vivieron en Elche con el cero energético. De hecho, se estableció un puesto de mando avanzado en el parque de Bomberos a las 13.45 horas, el alcalde convocó el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Local) con representantes del Ayuntamiento, las policías Local y Nacional, Bomberos y Protección Civil a las 16 horas en la sala municipal del Consell. También se movilizó a los agentes municipales para que doblaran turnos. Colaboraron entidades como la asociación DYA y la Fundación Conciénciate. Se suspendió el único acto público que había esa tarde, la procesión de Perleta. Se precintó la gasolinera municipal para que su servicio fuera exclusivo para las necesidades públicas. Y se atendieron numerosas incidencias en ascensores, concretamente 28.

Los problemas al suspender las clases

Y una última medida, la que por contra resultaba más polémica o causaba más incertidumbre y problemas. El Ayuntamiento de Elche, pasadas las nueve de la noche, suspendía las clases en todos los centros educativos públicos, concertados y privados de Elche para este martes. Lo hacía "ante la caída generalizada del suministro eléctrico" y mediante un decreto de Alcaldía que se refería a "centros de educación infantil, primaria y secundaria, EPAs, Conservatorio de Música, Escuela Oficial de Idiomas y el Centro Asociado UNED-Elche. Igualmente se suspende la actividad orientada al público en las instalaciones deportivas municipales".

Las imágenes del apagón en Elche / Áxel Álvarez

El alcalde explicaba que el decreto se firmó pasadas las 21.30 horas, "porque entendimos que no podíamos dejar pasar más tiempo pues debíamos comunicarlo a la población y los medios de comunicación todavía eran muy precarios". De hecho lo hicieron por Whatsapp, redes, pegando carteles con voluntarios e incluso la Policía Local lo iba anunciando con megáfonos por las calles.

La suspensión de la actividad escolar no llegó a todo el mundo, como era de esperar, puesto que las comunicaciones no estaban totalmente restablecidas incluso ayer por la mañana. Por ello, según pudo comprobar este diario, la confusión se producía en varios centros de la ciudad, donde los padres que tenían que marcharse a trabajar no sabían si podrían o no dejar a sus hijos.

El Cecopi recomendó

Hubo otro elemento que se sumó a esta confusión. Una hora después del comunicado de Alcaldía, el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada de la Comunidad Valenciana) lanzaba la recomendación de que los ayuntamientos suspendieran la actividad lectiva de la jornada pero sí acogieran a los escolares que acudieran a los colegios.

El alcalde expone las acciones emprendidas durante la crisis del cero energético en Elche / INFORMACIÓN

El alcalde reconocía que la actuación podía haber generado conflictos pero también asumía que "en una situación así hay que decidir, y lógicamente después habrá decisiones mejores y otras peores". Aún así, remarcaba que por la mañana todavía había algunos centros educativos que no tenían el sistema eléctrico restablecido todavía. A su vez, informaba de que una de las incidencias que se había producido en Elche era precisamente en las cocinas de los centros escolares, donde había productos en las cámaras que se han echado a perder al estar tantas horas sin electricidad.

Según Pablo Ruz, "la mayoría de los centros educativos de Elche han estado abiertos y han recibido a los alumnos que han acudido".

Inicio de la recuperación

Al margen de las molestias que causó la medida, el alcalde explicaba que la electricidad comenzó a recuperarse en algunas zonas del término municipal a partir de las 22.30 horas. A esa hora, en distintas partes de la ciudad, se podían escuchar aplausos y vítores. Habían pasado 10 horas desde que a las 12.33 del mediodía comenzara el cero energético, "una nueva emergencia", señalaba la tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil. El restablecimiento era casi completo pasada la medianoche, con casi 12 horas de parón y hacia las dos de la madrugada los responsables municipales se retiraban a descansar. Había sido una jornada de urgencias y tensión. Mucha tensión. Pero "afortunadamente" no hubo que lamentar problemas personales. Para el alcalde, la respuesta rápida y efectiva ofrecida desde el Cecopal había sido esencial. Como la colaboración de las entidades antes nombradas y "especialmente de nuestra Policía Local, que siempre está cuando se requiere su actuación y que trabaja siempre con diligencia y profesionalidad".

Gasolinera municipal, clave

El comisario de la Policía Local ilicitana, José Vilafranca, resaltaba en su intervención la relevancia de disponer de una gasolinera municipal, la de Pimesa, que cerró al conductor privado para poder atender las necesidades públicas, como las que presentaban, por ejemplo los dos centros hospitalarios de la ciudad.

El Hospital General Universitario de Elche (HGUE) era el primer edificio en el que volvía la luz en Elche. Lo hacía a las 19 horas, mientras que el Hospital del Vinalopó dispone de un generador que tiene una autonomía de 50 horas. El primero de ellos estableció una sala especial para atender a personas que pudieran llegar con problemas respiratorios y que necesitan oxigenoterapia, pero apenas se usó. La Policía Local sí realizó seguimiento de las vecinos que, a través del 112, apuntaban su inquietud por utilizar este tipo de respiradores que funcionan a batería. Acudieron a una decena de domicilios.

Algunas residencias de ancianos sí precisaron de apoyo por carecer de suficiente gasóleo, como las de Domusvi, y el Ayuntamiento entregó un generador a Conciénciate. De los centros de personas mayores también se estuvo constantemente en contacto para atender sus posibles necesidades. En uno de ellos hubo que ayudar al personal a subir a los usuarios a la planta superior por las escaleras al no funcionar el ascensor.

Pleno para este miércoles

El lunes, el Ayuntamiento determinó el aplazamiento del Pleno Municipal previsto para el martes 29 de abril al miércoles 30 de abril. Una decisión que la Policía Local comunicó presencialmente en sus domicilios a los portavoces de los grupos municipales y al secretario general de la corporación. El alcalde también informaba de que este martes por la mañana se reunió con los portavoces de los grupos municipales para detallarles todo lo sucedido durante esta crisis.

El comisario de la Policía Local de Elche agradece el reconocimiento hacia la Policía Local realizado por el alcalde y la concejala Aurora Rodil / INFORMACIÓN

Kit de urgencia y no hacerse el héroe en los ascensores: recomendaciones para otras emergencias

El coordinador de Emergencias de la Policía Local de Elche, Jesús Andreu, ofreció dos consejos para afrontar situaciones como la de ayer si se produjeran. "En esta ocasión nos hubiera venido muy bien disponer de un kit de urgencia con un botiquín con medicinas, una radio con pilas, linterna a pilas, alimentos necesarios y de 5 a 7 litros de agua para cada persona y para las mascotas". A su vez, Andreu destacaba que "es muy importante que a la hora de rescatar a personas que queden atrapadas en ascensores lo fundamental es contactar rápidamente con el 112 para que sean los profesionales, en este caso los Bomberos, los que acudan a realizar la extracción de los afectados, porque cuando actuamos sin conocimiento podemos provocar incluso una situación más compleja".