Ruz presentará en mayo un plan de ajuste tras el déficit de 8,5 millones de Elche

El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, anunció que el equipo de gobierno (PP y Vox) traerá al pleno de mayo un plan de ajuste a dos años vista, 2025 y 2026, tras cerrar el ejercicio 2024 con un déficit de 8,5 millones de euros, algo que como le recordó el portavoz socialista, Héctor Díez, no había ocurrido en Elche en la última década. También aseguró el concejal que no habrá un préstamo de 30 millones de euros, aunque eso no quiere decir que no se solicite por una cantidad inferior... si se lo permiten. Medidas ambas a la que viene obligado por el Ministerio de Hacienda por haber gastado más que ingresado el pasado año. Situación que sucedió pese a que tuvo más ingresos de los previstos, como los 6,4 millones de euros por parte del Estado.

Una intervención de Héctor Díez a quien escucha Aurora Rodil (Vox) / Áxel Álvarez

"Claro que hay que gastar señor Ruz, pero no en mosaicos ni esculturas. En cambiar redes en El Plà, en el parque Dama de Elche de Arenales, en la plaza Joan Fuster de Carrús o en el techo del pabellón Esperanza Lag" Héctor Díez — Portavoz del PSOE

Remanentes

No ha pasado un mes desde que el alcalde, Pablo Ruz, su socia de gobierno, Aurora Rodil, y el propio Soler comparecieran para ofrecer los datos del cierre del ejercicio pasado, los mismos que fueron a la sesión de este miércoles, pero entonces lo que valoraron, calificando de «histórico» es que el ejercicio se había cerrado con 31 millones de euros de remanentes de Tesorería, una cifra que según el PSOE es inferior porque «hay 3,5 millones de euros de facturas de 2024 en los cajones», dijo este miércoles Héctor Díez. PP y Vox no aceptan una rendición sobre su capacidad de gestión, pese a las críticas de PSOE y Compromís que, facturas en mano, destapan de forma periódica gastos "superfluos", que van desde regar plantas por la noche, cambiar farolas, contratar vídeos, organizar ágapes o contratar influencers. Todo ello, lo atribuyen a los «caprichos» del regidor.

Esther Díez, interviniendo desde su casa tras la baja por maternidad / Áxel Álvarez

"Usted o el alcalde debería explicar por qué se ponen medallas por incumplir el presupuesto. No hacen inversiones útiles. En menos de dos años han duplicado la deuda" Esther Díez — Portavoz de Compromís

"Estabilidad presupuestaria negativa"

Soler volvió a hacer un ejercicio de economía según el cual la culpa no es del Ayuntamiento de Elche, sino de que haya unas reglas fiscales que en su opinión «no se pensaron para una situación como la actual» (se aprobaron en 2012 siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en plena crisis del ladrillo), ahora bien, están en vigor porque el pasado año fue precisamente el PP europeo el que instó a su reactivación.

Soler no habló de déficit, sino de «estabilidad presupuestaria negativa» y dijo que todo es «interpretable», dando a entender que cualquier ciudadano, profano en la materia, da importancia a una situación de más gasto que ingresos que no preocuparían a un economista: «Financiar los gastos e inversiones con los ingresos del ejercicio, ni las economías domésticas ni las empresas. Eso es imposible. El Ayuntamiento no tiene problemas económicos, el resultado de 2024 es bueno, asumimos que no se han cumplido las reglas, pero era lo mejor para los ilicitanos y la ciudad, hemos venido a hacer cosas e invertir. Este sacrificio contable es una inversión en servicios para la ciudad».

Francisco Soler / Áxel Álvarez

"Asumimos que no se han cumplido las reglas, pero era lo mejor para los ilicitanos y la ciudad, hemos venido a hacer cosas e invertir. Este sacrificio contable es una inversión en servicios para la ciudad" Francisco Soler — Concejal de Estrategia Municipal

"Discurso triunfal"

Esther Díez le reprochó el «discurso triunfal. Vende como un éxito no ejecutar 30 millones del presupuesto, pero eso no es signo de eficacia. Pasan por encima de los incumplimientos, el alcalde se cree que puede gastar el dinero sin límite desde el primer día». Más tarde añadió que «usted o el alcalde debería explicar por qué se ponen medallas por incumplir el presupuesto. No hacen inversiones útiles. En menos de dos años han duplicado la deuda» pues en 2023 era de un 13 % y ha pasado a un 23 %.

Héctor Díez centró su intervención en el propio informe, «se ha excedido en 2024 el gasto en 21 millones, 196 millones se aprobaron en este pleno y se ha gastado 217 millones. Diez millones y medio en caprichos. Despilfarra en cosas efímeras. Viven en la épica del día histórico, de que todo es estupendo. De seguir este camino, Ruz duplicará la deuda actual». Añadió que «claro que hay que gastar señor Ruz, pero no en mosaicos ni esculturas. En cambiar redes en El Plà, en el parque Dama de Elche de Arenales, en la plaza Joan Fuster de Carrús o en el techo del pabellón Esperanza Lag». En su opinión, PP y Vox sacan lustre a proyectos que nacieron el pasado mandato, «su gestión de 2024 es de caprichos y sus proyectos, como el tranvía o la circunvalación, están parados».