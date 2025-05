El déficit de 8,5 millones de Ruz en Elche pone en jaque proyectos a crédito por 30 millones para 2025 y 2026

El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 8,5 millones de euros en el Ayuntamiento de Elche en 2024 va a cambiar el paso a los planes del gobierno que encabeza Pablo Ruz y no solo en 2025 sino también en 2026, como adelanta el informe de Intervención aprobado en el pleno del miércoles. Un documento que anuncia el cierre del grifo a nuevos préstamos para que el Ministerio de Hacienda autorice un Plan Económico Financiero (PEF) al que ahora está obligado para volver a la senda de los números verdes. El alcalde esperaba solicitar uno de 30 millones de euros este año y garantizar inversiones, muchas incluso ya anunciadas, aunque no se sabía cómo se iban a financiar, y que le acerquen a la reelección en 2027 gracias a dar la imagen de un regidor transformador de la ciudad gracias a su capacidad para realizar mejoras muy por encima de las que se podrían ejecutar con un presupuesto ordinario; es decir, con deuda. Fue el propio edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, quien el miércoles ya dijo que este año no habría préstamo por esa cantidad.

Héctor Díez, en el último pleno, donde cuestionó las cuentas que presentaba el alcalde de Elche / Áxel Álvarez

Tesorería y su informe

Así lo decía el informe de la Tesorería en el apartado que habla de la deuda: «Las entidades que presenten ahorro neto negativo (...) no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo». Pero, ¿qué pasa entonces con las inversiones anunciadas que se pretendían ejecutar a préstamo?

El equipo de gobierno está buscando soluciones, explica una fuente, lo que podría suponer detraer, retrasar o aplazar proyectos con inversión garantizada en los presupuestos y que podría ir destinadas ahora a otros más ambiciosos o prometidos. Por ejemplo, en barrios como Carrús donde se prevén 16 millones entre 2025 y 2026 solo en la reforma de los dos mercados, el centro cultural de Jayton y la renaturalización de patios y para los cuales se ha pedido ayudas europeas.

Aparente tranquilidad

Pese ello, el gobierno exhibe una aparente tranquilidad y sigue sacando músculo al hecho de disponer de 31 millones de remanentes de Tesorería, que el alcalde define como «ahorro», aunque en realidad no es más que dinero que no se pudo gastar en 2024 de ese año o de anteriores, pese a que era lo que estaba previsto. Este dinero también se verá afectado por el PEF porque, dice el área de Tesorería que el remanente, «es una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre». Es decir, que parte del remanente (que el PSOE rebaja a 26,5 millones porque asegura que hay «3,5 millones de euros de facturas en los cajones» de las que Ruz no da cuenta) tendrá que destinarse ahora a enjugar parte de ese déficit como prioridad.

El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, en el último pleno de Elche / Áxel Álvarez

La realidad es que el único objetivo en estos momentos del área de Hacienda es presentar el documento en tiempo y forma, explicando los motivos del incumplimiento; sus previsiones de ingresos y gastos; la descripción, cuantificación y el calendario de medidas incluidas en el plan, señalando las partidas en los que se contabilizarán; o el análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos, entre otras exigencias. De ahí la premura de Ruz de llevarlo a la próxima sesión ordinaria para evitar con ello, «la adopción de medidas coercitivas en caso de falta de presentación o de aprobación, dice un documento de Intervención.

Estabilidad presupuestaria

«El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto conlleva la formulación de un PEF que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de estos», dice Intervención. De ahí que no solo los proyectos de Ruz estén afectados en 2025 sino también los de 2026. «No se cumple el objetivo entendido como la situación de equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación (...) no se cumple la renta del gasto», dicen en sus conclusiones la técnico de Intervención. El equipo de gobierno no hace declaraciones mientras se centra en buscar soluciones a las inversiones prometidas.

Suscríbete para seguir leyendo