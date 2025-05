El abandono de La Rápita contrasta con el futuro del Jardín de los Niños en Elche

Lo que nació como un proyecto ilusionante para convertir un antiguo vertedero en un pulmón verde y un espacio de esparcimiento tipo merendero a las puertas de Elche, hoy se ha transformado en una jungla de malas hierbas, ladrillos sueltos y abandono absoluto. El parque periurbano de La Rápita, situado junto al polígono industrial de Carrús, presenta un estado de deterioro alarmante, agravado por el desuso, la falta de mantenimiento y el aumento de actividades incívicas como los botellones. Lo que pretendía ser un oasis verde para los ilicitanos, ahora es un paisaje desolador.

Ese gran espacio natural de 152.000 metros cuadrados para el disfrute ciudadano se ha diluido con el paso de los años. Fondos europeos —se invirtieron un total de 300.000 euros—, esfuerzos municipales e incluso la participación de programas de formación como el Taller de Empleo «Elche IX» de la Generalitat, en colaboración con el Fondo Social Europeo, no han impedido que el parque hoy sea un territorio prácticamente intransitable. Botellas rotas, bancos desaparecidos —tenía 12 y ahora hay uno y medio—, fuentes vandalizadas y ruidos constantes de la autovía completan la escena.

Nuevo parque proyectado, viejo parque olvidado

Y todo ello cuando el actual gobierno municipal proyecta un parque de ocio familiar de similares características, más moderno y equipado, eso sí, junto al Hospital del Vinalopó, en el conocido como Jardín de los Niños, a unos tres kilómetros del degradado enclave. El bipartito prosigue con el abandono de La Rápita iniciado años antes de entrar el PP y Vox en el gobierno municipal, pero plantea un nuevo merendero.

De la docena de mesas de pícnic que había en el enclave ahora sólo queda una entera y está entre la maleza / ÁXEL ÁLVAREZ

Como decía el concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, «queremos convertir la zona en un parque familiar al estilo del parque Adolfo Suárez de Alicante, pero también con ideas del de Molina de Segura. Lo principal: queremos que sea un espacio para el disfrute de toda la familia, para pasar el día, con una amplia zona recreativa, praderas a distintos niveles, láminas de agua, montículos, atracciones, un parque a la vanguardia, pionero», explicaba Guilabert a este periódico hace pocas semanas.

Contraste con otras actuaciones municipales

Otra actuación que hace ver la intención del gobierno municipal de apostar por las zonas arboladas con mobiliario para facilitar a las familias pasar el día en ellas es la que se realizó recientemente en la plaza que hay delante de la ermita de San Crispín. Allí se habilitó un espacio que cuenta con parque infantil y seis mesas de merendero, así como con nuevo arbolado y zona ajardinada. Otro espacio que contrasta con el abandonado en La Rápita.

Nunca llegó a despegar

La idea original del merendero junto a la ronda oeste de Elche, recientemente denominada como carretera Ciudad de Guadix, impulsada en 2007 y desarrollada durante la alcaldía de Alejandro Soler, buscaba recuperar el antiguo vertedero de La Rápita mediante su sellado y posterior reforestación.

En este espacio se plantaron cerca de 4.000 árboles, entre ellos plataneras, ficus, brachichitos, pinos y olivos bordes. Además, se introdujeron arbustos autóctonos como el romero, el margalló o el baladre, en un intento de dotar de biodiversidad y reducir las necesidades de riego.

Las malas hierbas y la sequedad de los árboles se han adueñado del paraje / ÁXEL ÁLVAREZ

El objetivo era que, con el paso del tiempo, el espacio ganara en sombra y atractivo, convirtiéndose en un lugar de encuentro para familias, deportistas y paseantes. Un enclave para el esparcimiento. Incluso para pasar el día. De hecho, se instaló una zona de aparcamiento, mesas de pícnic, bancos de madera y dos fuentes de agua potable. Se pensó también en el ocio canino, con aparatos diseñados para que los perros pudieran ejercitarse.

Sin embargo, la falta de continuidad en el mantenimiento ha provocado que gran parte de estas infraestructuras hayan desaparecido o quedado inutilizables. De las mesas de pícnic apenas quedan algunas bases, los bancos de madera están rotos o han sido retirados, y una de las fuentes ha sido sustraída.

Botellones y garrapatas

El deterioro del parque no solo responde a la falta de cuidados, sino también al mal uso por parte de algunos visitantes. Jóvenes que acuden a hacer botellón han dejado un reguero de botellas de vidrio, restos plásticos y suciedad en todo el recinto. A pesar de la enorme inversión inicial, La Rápita se ha convertido en un espacio donde reina la desidia y el vandalismo. Así lo lamenta Pepa García, que suele pasear a su perro en este parque durante los fines de semana: «Algún sábado por la tarde me he encontrado a grupos de jóvenes haciendo botellón. Lo tienen fácil para esconderse entre tanta maleza», apunta.

Uno de los pocos vecinos que aún pasea a diario por la zona es Julián Cano, quien conoce el terreno desde los años 80, antes incluso de ser una escombrera. «Ahora todo está lleno de garrapatas, y con el calor ya no se puede venir», lamenta. Cano, que ha sido testigo de todas las fases del parque —desde el vertido de escombros hasta su transformación en parque y su posterior degradación— asegura que «el abandono es total» y que apenas se encuentra con alguien en sus paseos.

Alumnos de la escuela taller de Elche actuaron hace unos años para mejorar el enclave / ÁXEL ÁLVAREZ

Hoy, el parque ofrece un panorama desolador: suelo de zahorra muy degradado, ladrillos sueltos, maleza desbordada, infinidad de árboles y plantas secas, y la presencia constante de ruidos de tráfico provenientes de la cercana autovía y de la carretera de entrada a la ciudad desde la misma. Incluso la pequeña valla metálica perimetral, instalada para proteger el espacio, se encuentra rota y sin puerta de acceso funcional.

Oportunidad perdida

La evolución de La Rápita es el ejemplo paradigmático de cómo una iniciativa medioambiental puede verse truncada por la falta de seguimiento y cuidado. De lo que fue un ambicioso proyecto para reconvertir un espacio degradado en un activo verde para la ciudad, apenas queda hoy más que una jungla improvisada que invita más al abandono que al disfrute.

El caso es especialmente grave si se considera la inversión realizada: fondos europeos, recursos municipales y un esfuerzo significativo en mano de obra a través de programas de empleo. Pero la falta de compromiso posterior para su gestión diaria y su dinamización ha convertido La Rápita en un espacio olvidado donde proliferan las malas hierbas y el vandalismo.

Cartel donde se anunciaba la inversión europea de 300.000 euros en el antiguo vertedero de La Rápita / ÁXEL ÁLVAREZ

Vecinos y antiguos usuarios reclaman que el Ayuntamiento recupere este parque y devuelva a Elche uno de los pocos espacios verdes de gran tamaño que tenía a su disposición. Por ahora, La Rápita resiste en el olvido, como un triste recordatorio de lo que pudo haber sido y nunca fue.

La situación del parque de La Rápita no solo refleja una falta de mantenimiento puntual, sino una carencia estructural de planificación y compromiso a largo plazo con este espacio verde urbano. Lo que alguna vez fue un símbolo de recuperación ambiental, al acabarse con una escombrera descontrolada, se ha convertido en un ejemplo claro de desidia. El Ayuntamiento proyecta nuevos espacios recreativos, pero los vecinos reclaman también actuaciones en los ya existentes.