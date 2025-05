El Palacio de Altamira de Elche precisa más de 1,5 millones para arreglos y mejoras

¿Cuántas ciudades se permiten el lujo de tener cerrado casi año y medio su museo más emblemático por unas obras de cuatro meses?. Elche es un claro ejemplo de lo complejo que puede convertirse tocar el patrimonio. Le ha sucedido en el Palacio de Altamira, por los achaques acelerados y falta de mantenimiento, pese a que hace 19 años se sometió a una rehabilitación para su apertura como parte del Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), lo que coincidió con la «visita» seis meses de la Dama a Elche. Quizá la culpa de esta situación de cierre, sin quererlo, por supuesto, nazca de un informe interno elaborado por el director de Museos de Elche, Miguel F. Pérez Blasco, quien advirtiendo en 2022 de los problemas que se advertían en el edificio, que eran de sobra conocidos desde hacía años por la Conselleria de Cultura, consiguió convencer al gobierno de PSOE y Compromís sobre la necesidad de inyectar, aunque fuera en varias fases y en distintos periodos, casi 2,5 millones de euros en uno de los edificios locales más antiguos e imponentes, pero también frágil a tenor de su estado de conservación.

Un proyecto que pretendía que sirviera al mismo tiempo para, decía, «potenciar el valor monumental del Palacio, así como su papel dinamizador de la actividad cultural». Y lo era porque planteaba reabrir el portón para dar paso a través de él a las exposiciones temporales que se iban a poder organizar en las tres salas que se habilitarían para ello. Pérez Blasco recordaba que este portón era antaño el acceso «de siempre» a la fortaleza desde la ciudad y que se apertura era una apuesta necesaria para «generar un espacio de transición y polo de atracción». Así añadía que, de este modo, «desde las plazas del conjunto histórico artístico se verá abierta la puerta del Palacio».

El MAHE está cerrado y presenta este aspecto. | ÁXEL ÁLVAREZ

Necesarias

Se convenció al entonces gobierno local de la ejecución de una primera fase, cerca de un millón, que está siendo ejecutada por el actual (PP y Vox). Y decimos que lo está siendo porque, aunque iban a tener un plazo de cuatro meses lleva ya casi año y medio y está paralizada. Nadie saber a ciencia cierta dónde y por qué. Y esta inversión, de todas las pendientes del Palacio de Altamira, tanto o más necesarias, era la más fácil de «vender» porque el resto servirá para entrar en la trastienda de los problemas: humedades, climatización y mucha dejadez. Todo ello se explicaba en un extenso documento, denominado Estudio de Impacto Patrimonial, en el que también participó la arquitecta municipal Inés Tabar.

Los trabajos que mantienen cerrado el MAHE. | ÁXEL ÁLVAREZ

Paralizados los trabajos

Nadie explica, decimos, qué tiene paralizado los trabajos, pero sí se sabe al menos qué pretendían. Con esta actuación, aprovechando el acondicionamiento de estas tres salas para exposiciones, se estaba al menos resolviendo también problemas que van desde la estanqueidad y las humedades a la reducción de la posibilidad de hurtos y vandalismo con las piezas expuestas. Estas carecían de vitrinas con seguridad, lo que facilitaba al mismo tiempo la suciedad al tener paneles de cristal que se calificaban como «ineficaces». Se mejoraba la climatización y se evitaba que la luz solar dañara las piezas, un requisito que exige hoy en día cualquier institución para prestar obra. Pero, para cumplir con todo y porque una sala de exposiciones temporales precisa de un montacargas, se incluyó la ampliación del ascensor, de 80 centímetros de hueco y 350 kilos de capacidad para pasar a mover piezas artísticas y arqueológicas de varias toneladas. Y aquí comenzaron los problemas que llevaron a la paralización del proyecto al toparse con un aljibe, retraso que además ha costado la pérdida de una subvención del Consell de 150.000 euros.

Algunos desconchados visibles a día de hoy.

Propuesta

Dicho exhaustivo informe advertía que buena parte de las deficiencias estaban a la vista de todos. No era necesario un experto para descubrirlas y con ello, también un ciudadano o un simple turista. Y ahí, debería ir el resto del dinero de la propuesta: revisión de los sistemas de ventilación y climatización, humedades, filtraciones, reordenación de usos de la Casa del Gobernador y de la planta sótano del Patio de Armas, la consolidación de muros de tapial y la rehabilitación de la zona exterior junto a la planta sótano. Eso y una propuesta para la habilitación de una nueva sala para exposiciones permanentes.

Una cicatriz parece recorrer de arriba a abajo la Torre del Homenaje del Palacio de Altamira.

Sanear estructuras

La necesidad más inmediata era y es la de sanear las estructuras de las murallas, retirando la vegetación existente «para evitar que se agudice el deterioro», dice el documento, que plantea, «solucionar los problemas de desprendimientos y crecimiento de vegetación en los muros de tapia, que además funcionan como muros de carga, a efectos de evitar que el deterioro progresivo pudiera acabar generando problemas de estabilidad de dichas estructuras». También se apuntaba a que los muros de tapial y mampostería estaban «afectados por diversas patologías que se han acentuado con intervenciones inadecuadas» por lo que proponía, a corto plazo, realizar un estudio «con técnicas de inspección más precisas, a efectos de determinar las actuaciones a realizar, su urgencia y el orden de prioridad de las mismas».

Aspecto que preseta el Palacio de Altamira tras año y medio vallado por obras / Áxel Álvarez

Barandillas escalables

Sobre las deficiencias de la climatización, un mal endémico en los museos de Elche, pues el MACE lleva años cerrado por este motivo, el informe se centraba en la planta baja de la Torre del Homenaje. «Se aprecia que está causando aportes de agua condensada desde la instalación a los restos arqueológicos que se encuentran en la zona inferior del Patio de Armas (...). Esta circunstancia debe solucionarse tan pronto como sea posible». También alertaba de que el MAHE no está preparado para todos los visitantes pues existen «elementos no adaptados a la normativa vigente, como barandillas escalables, desniveles en el pavimento sin proteger, puertas que abren en sentido contrario a la evacuación, etc». Las instalaciones realizadas para la inauguración de 2006 hacen aguas porque falta estanqueidad en las carpinterías y filtraciones desde la cubierta. El informe también solicitaba la reparación del foso de agua de la exposición permanente «y puesta en funcionamiento de sus desagües. Estas dos consideraciones no afectan a la conservación del monumento en sí mismo, pero sí a la calidad de su entorno inmediato y de las instalaciones del resto del MAHE, así como a la percepción del resto de la muralla».