Oposición vecinal a la ampliación del Parque Empresarial de Elche: del riesgo de inundación a las indemnizaciones

Un largo camino de nueve años que ha sido de todo menos fácil. Eso es lo que ha tenido que recorrer el proyecto de ampliación de Elche Parque Empresarial, el del sector E-49, que, a lo largo de este tiempo, se ha tenido que enfrentar a una tramitación farragosa e incluso a un cambio de proyecto de por medio para que las parcelas fueran más pequeñas, tuvieran mejor encaje en el mercado y se pudiera abaratar el precio del suelo. Todo después de que Tempe -la empresa comercializadora del calzado y los complementos del grupo Inditex para marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius-, vistos los tiempos, optara por cambiar Elche por Parc Sagunt. Sin embargo, el proyecto parece que tampoco va a tener un camino de rosas ahora que encara su recta final. Hasta el extremo de que vecinos y vecinas afectadas por la extensión del área industrial de Torrellano han decidido no sólo presentar alegaciones al Programa de Actuación Integrada (PAI), sino también hacer pública su oposición a este plan que, denuncian, presenta «serias irregularidades». Por muchas cuestiones, pero, en particular, porque, sostienen, se podría haber escogido otra zona, porque ésta, además tiene alto riesgo de inundación. Una cuestión a la que suman que las valoraciones son inadecuadas, y hay sobrecostes urbanísticos o restricciones en la forma de pago.

Una vista de la configuración que tendrá la zona de ampliación del Parque Empresarial. / INFORMACIÓN

Una decena de alegaciones

Fue a mediados de marzo cuando la Dirección General de Urbanismo, dependiente de la Generalitat Valenciana, daba el plácet al informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización. Lo hacía precisamente cuando se estaban resolviendo las alegaciones al PAI -una decena-, con el objetivo de que el documento se pudiera aprobar este mismo mes de mayo. Mientras, se continuaba trabajando en la parte técnica de la reparcelación, que, en principio, y según el programa anual de actuación de Pimesa, podría aprobarse a finales de 2025. Con ello, la licitación de las obras de urbanización se llevaría a 2026, sufriendo así otro retraso sobre lo previsto.

Alegaciones en febrero

Es en este contexto en el que el pasado mes de febrero afectados de Saladas por la hoja de ruta prevista para el sector E-49 registraron sus alegaciones al PAI, sin que hasta la fecha, y cuando ya se han sobrepasado los dos meses y medio, hayan recibido más respuesta que el «recibido» de rigor, según denuncian.

Una defensa de sus intereses que, en algún caso, incluso supera el centenar de páginas, y en la que directamente se pide la nulidad del programa de actuación por «su contrariedad a Derecho», y se dejan claras las discrepancias en cuanto a la valoración de los terrenos, «al ser claramente la previsión realizada en el PAI inferior al valor que corresponde, creando así una apariencia de que el PAI es viable económicamente, e incluso, como también se denunciará en este escrito, haciendo inválido el presupuesto de por qué el sector se ha situado donde se ha situado, y por qué se ha configurado como se ha configurado de forma incoherente y en contra de los criterios de coherencia espacial y urbanística más lógicos», se apostilla en el escrito.

Una de las zonas verdes que se contempla en el enclave empresarial. / INFORMACIÓN

Inventario preliminar de referencias catastrales

De hecho, el PAI recoge un inventario preliminar de construcciones, instalaciones y plantaciones incompatibles con el planeamiento y la urbanización, en función de lo que establece el plan parcial, y una primera valoración que, en cualquier caso, está supeditada a lo que fije el proyecto de reparcelación. No obstante, esa primera estimación apunta a una indemnización que supera los 760.000 euros, y a diez referencias catastrales afectadas, en todos los casos, salvo en uno, con viviendas y almacenes construidos. Al respecto, el importe a pagar que se establece oscila entre los algo más de 6.100 euros que se fija para uno de los casos hasta los 255.753 euros, cantidades en las que influye también la superficie construida.

Cifras con las que no están de acuerdo, y los números que aporta alguno de los afectados no puede ser más elocuente: frente a los algo más de 25.700 euros establecidos por el PAI, adjunta un informe pericial que eleva la indemnización a en torno a los 121.000 euros, no sólo porque los importes, a su juicio, no se ajustan al valor real de la indemnización, sino porque no se tienen en cuenta todos los elementos indemnizables.

Riesgo de inundación

Por otra parte, ponen el foco en que se trata de suelo altamente inundable en el que, señalan, desembocan las aguas de un barranco situado al norte y otro al oeste, y donde, alertan, «han existido recientes grandes riadas e inundaciones que van a afectar indefectiblemente al sector que se pretende desarrollar al atravesar completamente dichas riadas el sector por la mitad», a lo que apostillan que «en el propio Patricova viene establecido claramente dicho riesgo jurídicamente declarado y que viene pasando frecuentemente en la zona». Es más, subrayan que «la reclasificación previa producida en el presente sector, que ha pasado de suelo no urbanizable a suelo urbanizable industrial, es contraria a Derecho y nula de pleno derecho, siendo por ende nulo de pleno derecho el PAI ahora expuesto al público, al estar prohibido reclasificar el suelo de no urbanizable a urbanizable (como se ha hecho en el presente caso) en suelos afectados por peligrosidad de inundación, como es el presente, y donde en cualquier caso, también según la normativa, está prohibido el uso industrial (o similares) salvo que se trate de suelo en un municipio con elevada peligrosidad de inundación, lo que no es el caso del municipio de Elche».

Vistas aéreas del Parque Empresarial / INFORMACIÓN

Otra zona

Para residentes afectados, lo lógico, mantienen, es que se hubiera optado por la ampliación al este del actual área industrial ya consolidada, que, además, afirman, no se encuentra en zona inundable, «lo que ahorraría los desproporcionados y gravosos costes de urbanización de las obras de defensa contra inundaciones que se pretenden cargar al presente sector de forma antijurídica», según expresan. Sobrecostes por las actuaciones contra las precipitaciones de intensidad, pero también por estar en un área separada del actual parque empresarial.

Las cargas

Finalmente, se quejan de que el pago de las cargas de urbanización solo se permite en efectivo y no mediante la cesión de terrenos, lo que, para los residentes, excluye a pequeños propietarios del desarrollo del sector. También lamentan que, entre las cargas, se incluye la rehabilitación de la Casa de la Mina, lo que eleva más los costes. En su opinión, la recuperación de ese conjunto patrimonial debería ser asumida por el Ayuntamiento de Elche.

La Casa de la Mina, con el vallado que la cerca, tal y como aparece en el proyecto de rehabilitación. / INFORMACIÓN

Al Júcar y a la Generalitat

Por eso mismo, piden la nulidad del PAI del sector E-49 y, de paso, han solicitado la intervención de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Generalitat Valenciana, que ya ha dado luz verde al informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización, para que revisen la viabilidad del proyecto. Han reclamado eso, y dejan claro que, de momento, no están dispuestos a dar la batalla por perdida.