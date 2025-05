Mesa del Agua de Elche: los agentes acuerdan dar una respuesta técnica y consensuada

Elche constituía ayer con la urgencia que requiere el asunto su Mesa del Agua. El objetivo principal: trabajar con unidad frente a los recortes del trasvase. El gobierno municipal de PP y Vox ha activado, tras su aprobación en el pleno de octubre, este foro de coordinación. La convocatoria ha sido inminente tras el anuncio de un nuevo decreto que amenaza las reglas de explotación del Tajo-Segura. De hecho, la urgencia ha impedido siquiera aprobar el primer acuerdo previsto para el día de la constitución de este órgano en el que están representados los partidos políticos junto a las asociaciones de regantes, sindicatos, Diputación, UMH o Cámara de Comercio.

En el punto 1 del orden del día se aprobaba constituir el órgano. El punto 2 se quedaba sobre la mesa por una cuestión técnica. Los regantes se dieron cuenta de que su enunciado realmente no pedía lo que necesitan, que el trasvase siga como hasta ahora. El error llevaba consigo la creación de una comisión técnica permanente que reformule la petición que desde la Mesa del Agua se va a hacer al Gobierno del Estado. Estos expertos ofrecerán una propuesta viable y consensuada.

Unidad frente a las amenazas

Esta herramienta municipal nace, según ha subrayado el alcalde, Pablo Ruz, con un objetivo claro: la unidad frente a las amenazas al trasvase y la defensa técnica y política de los intereses hídricos de Elche y del conjunto del Levante español. «Nos obsesiona la unidad», ha insistido el alcalde durante la sesión, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento. «Esta mesa es una herramienta que nace para demostrar esa unidad, fundamentada en criterios técnicos y en una lucha por la justicia hídrica para nuestra ciudad y nuestro campo», ha recalcado Ruz.

El primer edil ha remarcado la necesidad de que la Mesa del Agua sea el motor de una respuesta coordinada y racional frente a los cambios normativos que, a juicio de todos los miembros presentes, amenazan el futuro del trasvase: «Pedimos al Gobierno que las cosas se dejen como están. Ya existe una ley, un memorando y unas reglas de explotación que protegen al Tajo, respetan a los territorios ribereños y permiten a ciudades como Elche tener un futuro gracias a un uso eficiente del agua».

La Mesa del Agua de Elche se constituía esta mañana de miércoles en el Ayuntamiento ilicitano / INFORMACIÓN

También en tono político, la vicepresidenta de la Diputación Provincial Ana Sernaha señalado que "estamos ante una emergencia y tenemos la obligación de reaccionar. No tenemos esperanza alguna con que el Gobierno entre en razón. Tenían una hoja de ruta que están cumpliendo sin tener en cuenta los criterios técnicos. Es la forma que tiene Pedro Sánchez de agradecer a todos los que levantan la mano para permitir que él se mantenga en el sillón. Es un ataque brutal. Necesitamos unidad para defender la justicia hídrica de la provincia".

Amenaza sin precedentes

La convocatoria urgente de esta mesa se debe a la inminente aprobación de un real decreto que, según ha advertido el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, marcará un «punto de no retorno» en la confrontación con el Ministerio para la Transición Ecológica, que «no ha atendido ni una sola de nuestras propuestas». Por ello, «ya no estamos en la fase de dialogar, sino en la de enfrentarnos», ha declarado Jiménez. «Si nos van a robar 100 hectómetros cúbicos en un país que tiene 42.000 millones de metros cúbicos almacenados, eso no es racionalidad. Es pura política. Y contra la política solo cabe responder con lógica, técnica y presión».

Jiménez ha elogiado la iniciativa de Elche y ha animado a otras grandes capitales del Levante, como Murcia, Cartagena o Almería, a replicarla. El malestar del sector agrícola ha sido el tono dominante de toda la sesión. José Andújar, presidente de Riegos de Levante Margen Derecha, ha cuestionado la lógica del Gobierno al restringir el trasvase mientras el río Tajo dispone de abundantes recursos. «El trasvase lleva funcionando 46 años y ha sido vital para el desarrollo del Levante. No se puede dejar tiradas a miles de familias —15.000 en Elche— que viven de la agricultura solo por cambiar unas normas», ha lamentado.

Consecuencias para el campo

En la misma línea, Roque Bru, presidente de Riegos Margen Izquierda, ha manifestado el «pesimismo y miedo» que sienten los agricultores. «Esto no afecta solo al campo, sino al medio ambiente y a millones de árboles que peligran. Estamos preparados para todo, incluso para salir a la calle. Habrá que hacer mucha pedagogía, pero si esto sigue así, en 2027 sufriremos las consecuencias reales», ha advertido. Bru también ha puesto en duda la viabilidad de las alternativas propuestas por el Ministerio, como el agua desalada.

Ángel Urbina, presidente de la Sociedad de Transformación Agraria San Enrique, ha sido aún más contundente. «Es un insulto que con 9.500 hectómetros en la cuenca del Tajo nos nieguen apenas 100. Y nos obliguen a acudir a desaladoras. Eso es un castigo al sentido común y una agresión al territorio».

Ángel Urbina, en el centro de la imagen, es uno de los ponentes de la comisión permanente de la Mesa del Agua de Elche / INFORMACIÓN

Urbina ha advertido que una merma del 50 % del agua disponible supondría el colapso para muchos agricultores. Según el responsable de San Enrique, "no podemos consentir esta barbaridad. Es un insulto y una injusticia fruto de la unión entre sectarismo e incompetencia".

El director del Instituto Europeo del Agua, Francisco Cabezas, ha señalado que «estamos ante la peor amenaza de toda la historia del trasvase. Pero hay que responder con racionalidad y argumentos. Esto va de proteger un sistema que es vital para muchas comarcas enteras de España». Cabezas ha insistido en que la Mesa debe ser un foro constructivo, orientado a «proponer soluciones, no solo a criticar».

Infraestructuras clave

Durante la sesión también se ha recordado que tanto la Generalitat Valenciana como la Diputación de Alicante están cumpliendo con su parte del esfuerzo hídrico. El propio alcalde ha destacado que el Consell destinará 90 millones de euros a la modernización de la depuradora de Algorós, que permitirá aumentar el volumen de agua regenerada. «El 100 % del agua reciclada se está utilizando en riego. No el 99 %, el 100 %», ha enfatizado Ruz. «Aquí todos cumplen menos uno, y ese uno es el Ministerio», ha remachado el alcalde.

La creación de la comisión técnica permanente marca ahora el siguiente paso en el recorrido de esta Mesa del Agua. Su primer encargo: elaborar el acuerdo técnico-político que será remitido al Gobierno central para exigir el mantenimiento de las reglas actuales del trasvase.

Representantes de los regantes del Camp d'Elx en la Mesa del Agua de Elche / INFORMACIÓN

«Este es solo el primer escalón», ha dicho Ruz. «No descartamos ninguna vía, ni la judicial ni la movilización ciudadana. Si hace falta, Elche será el epicentro de una gran manifestación, porque no solo pedimos agua. Pedimos justicia».