Un drama añadido para las mujeres con cáncer de ovarios: tratamientos necesarios que se deben costear de su bolsillo

Las mujeres que sufren cáncer de ovarios se enfrentan, en la mayoría de las ocasiones, a diagnósticos muy tardíos que hacen que en el 80% de los casos se halle la enfermedad en estado avanzado, principalmente porque los síntomas son muy difusos. Después de un laberinto de pruebas y tratamientos oncológicos se encuentran con la otra barrera, y es que durante la recuperación están perdidas, o, directamente, no pueden asumir terapias que les garanticen una calidad de vida, como podrían ser sesiones de fisioterapia constantes para fortalecer el suelo pélvico, porque muchos hospitales no las ofrecen y tienen que recurrir a clínicas privadas.

"Una persona con 600 euros, por ejemplo, que necesite pagar un alquiler, pagar su agua, su luz, pero además tiene tratamientos, medicinas, necesita asistencia en fisio...se ve incluso en la tesitura de valorar si prioriza su enfermedad o su día a día", así de tajante se expresaba este 8 de mayo Zoraida López, afectada de este tipo de cáncer que un año más, en representación de la asociación Asaco, quiso arrojar luz a las nuevas pacientes, desde el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Ovarios.

Zoraida López durante la lectura del manifiesto del cáncer de ovario / J.R.E.

En este sentido reivindicaron un respaldo económico por parte de la administración y que si se da el alta en diez años a la paciente se valore su estructura familiar porque seguirá necesitando intervención de expertos, así como cremas y medicación para minimizar las secuelas que deja este tipo de cáncer, que pueden llegar a ser a nivel neuronal con temblores de manos, bloqueos manuales, acartonamiento en las extremidades o incluso hay quienes han perdido audición o vista.

Detección precoz

En cuanto a la detección, volvió a incidirse en la importancia de la detección precoz. Actualmente no se están realizando cribados con lo que en las citas habituales con el ginecólogo no se detectan estas células tumorales porque se necesitaría una ecografía intravaginal, marcadores tumorales, analíticas específicas y TAC con contraste en lugar de una citología, pruebas a las que cuesta llegar por la red pública.

La enfermedad tampoco se detecta de forma fácil porque los síntomas no son evidentes, ya que suelen darse capítulos de inflamación, dificultades al orinar o dolores de espalda que podrían relacionarse con otras afecciones, "por lo que lo achacas a que has hecho algún ejercicio mal, que has comido más, que tienes gases... y eso lleva a que el diagnóstico llegue muchas veces tarde", apunta López.

Principal causa de muerte

Durante la lectura se recordó que el cáncer de ovario representaba la principal causa de muerte por cáncer ginecológico (representa el 5% de todos los cánceres) y es el sexto tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres. según las estimaciones, en españa, para 2025 se preveían 3.748 nuevos casos y más de 2.193 fallecimientos.

Se subrayó la importancia de la cirugía como clave en el tratamiento, ya que la extirpación total del tumor determina una mayor supervivencia y mejora la efectividad de los tratamientos posteriores. De igual modo, se hizo hincapié en la necesidad de incrementar las campañas de concienciación a través de medios como la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales, con el objetivo de sensibilizar a mujeres y profesionales sobre los síntomas de este tipo de cáncer.

Entre 45 y 75 años

Alertaron sobre el hecho de que la mayoría de los diagnósticos se realizan en mujeres de entre 45 y 75 años, aunque cada vez son más frecuentes los casos en edades más tempranas. se lamentó que no existiera un método de detección precoz, lo cual provocaba que hasta el 80 % de los casos se identificaran en fases avanzadas, cuando el cáncer ya se había diseminado y su tratamiento resultaba más complejo.